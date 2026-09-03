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రాతపరీక్ష లేకుండా "పోస్టల్​ ఉద్యోగాలు" - స్టెప్​ బై స్టెప్​ అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​ మీకోసం!

- దేశవ్యాప్తంగా పోస్టల్ సర్కిళ్లలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీ - ప్రారంభమైన అప్లికేషన్లు!

Post Office GDS Application Process
Post Office GDS Application Process (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 5:28 PM IST

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Post Office GDS Application Process : పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులకు తపాలా శాఖ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పోస్టల్‌ సర్కిళ్లలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారు బ్రాంచ్‌పోస్టు మాస్టర్‌(బీపీఎం), అసిస్టెంట్‌ బ్రాంచ్‌ పోస్టు మాస్టర్‌(ఏబీపీఎం), డాక్‌ సేవక్‌ హోదాలతో విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. పోస్టును బట్టి రూ.పది వేల నుంచి రూ.పన్నెండు వేల ప్రారంభ వేతనం అందుకోవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 21వ తేదీ లోగా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలోనే ఖాళీల వివరాలు సహా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో స్టెప్​ బై స్టెప్​ ప్రాసెస్​ ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఖాళీల వివరాలు :

  • మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య - 23757
  • ఆంధ్రప్రదేశ్​లో - 917(యూఆర్​ 400, ఓబీసీ 213, ఎస్సీ 125, ఎస్టీ 45, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 109, దివ్యాంగులకు 25)
  • తెలంగాణలో - 419 (యూఆర్​ 201, ఓబీసీ 85, ఎస్సీ 59, ఎస్టీ 17, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 45, దివ్యాంగులకు 12)

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

స్టెప్​ బై స్టెప్​ ప్రాసెస్​:

1. వెబ్‌సైట్:

  • ముందుగా indiapost.gov.in/gdsonlineengagement అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • సంబంధింత నోటిఫికేషన్​ ఓపెన్​ చేసి Click Here to Register పై క్లిక్​ చేయాలి. కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో New Candidate Registration నొక్కాలి.
  • అనంతరం మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Send OTPపై క్లిక్​ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి Verify OTPపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం మెయిల్​ ఐడీ ఎంటర్​ చేసి Send OTPపై క్లిక్​ చేసి మెయిల్​కు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్​ చేసి Verify OTP పై క్లిక్​ చేసి Next నొక్కాలి.
  • అనంతరం పర్సనల్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి. అంటే.. పేరు, పుట్టినతేదీ, జెండర్​, తల్లితండ్రి పేర్లు, కమ్యూనిటీ వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Complete Registrationపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ రిజిస్టర్​ మొబైల్​ నెంబర్​కు రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​, పాస్​వర్డ్​ వస్తుంది.

2. లాగిన్​:

  • వెబ్​సైట్​లో Login పై క్లిక్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​, ఫోన్​కు వచ్చి పాస్​వర్డ్​ ఎంటర్​ చేసి Verifyపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • రిజిస్టర్​ ఫోన్​ నెంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని నమోదు చేసి Verify OTPపై క్లిక్​ చేయాలి.

3. ఫీజు చెల్లింపు:

  • Fee Payment పై క్లిక్ చేసి, క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా అప్లికేషన్​ ఫీజు చెల్లించాలి.
  • దరఖాస్తు రుసుము రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది.

4. ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ పూర్తి చేయడం :

  • ఫీజు పే చేసిన తర్వాత Apply Online పై క్లిక్​ చేస్తే అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ముందుగా వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్​ సమయంలో ఎంటర్​ చేసిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత చిరునామా వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Save and Next పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం విద్యార్హతలు, అంటే ఏ రాష్ట్రంలో చదివారు, ఏ సంవత్సరంలో పాస్​ అయ్యారు, బోర్డ్​, హాల్​ టికెట్​ నెంబర్​, సబ్జెక్ట్​ వైస్​ పాయింట్స్​ ఎంటర్​ చేసి Save and Next పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • సర్కిల్​, డివిజన్​ ఆధారంగా మొత్తం 20 పోస్ట్ ఆఫీసులను (BPM / ABPM / డాక్ సేవక్) సెలెక్ట్​ చేసుకుని Save and Next పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫొటో, సంతకం అప్​లోడ్​ చేసి డిక్లరేషన్‌పై టిక్ చేసి Previewపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • వివరాలు మొత్తం స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి. అవి సరిచూసుకుని చివరగా "Submit Application" పై క్లిక్ చేయాలి. దీంతో అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​ పూర్తి అయినట్లు.
  • ఈ అప్లికేషన్​ ప్రింట్​ తీసుకోవాలి. అందుకోసం డాష్​బోర్డ్​ మీద My Applications పై క్లిక్​ చేస్తే మీ అప్లికేషన్​ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో Download PDFపై క్లిక్​ చేస్తే సరి.

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