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హైస్కూల్​ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - తపాలా శాఖ సూపర్​​ స్కీమ్​ - సంవత్సరానికి రూ.6వేలు ఫ్రీ!

-విద్యార్థులకు ఆర్థిక ప్రోత్సహాం అందించేందుకు తపాలా శాఖ "దీన్‌దయాళ్‌ స్పర్శ్‌ యోజన" - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?

Post Office Deen Dayal SPARSH Yojana
Post Office Deen Dayal SPARSH Yojana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 11:29 AM IST

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Post Office Deen Dayal SPARSH Yojana: ప్రతిభ ఉన్నా, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించకపోవడంతో చాలా మంది విద్యార్థులు విద్యకు దూరమవుతున్నారు. అలాంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. తపాలా శాఖ నిర్వహించే "దీన్‌దయాళ్‌ స్పర్శ్‌ యోజన" పథకం ద్వారా విద్యార్థులకు ఆర్థిక ప్రోత్సహాం అందిస్తోంది. ఈ స్కీమ్​ ద్వారా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా విద్యను కొనసాగించేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దీన్‌దయాళ్‌ స్పర్శ్‌ యోజనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పాఠశాల విద్యార్థులకు చేయూతే లక్ష్యంగా: చిన్న వయసు నుంచే స్కూల్​ విద్యార్థుల్లో పోస్టల్‌ స్టాంపులపైన అవగాహన తీసుకురావడంతో పాటు చరిత్ర సహా సమకాలీన అంశాల్లో వారిలో ప్రతిభను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా తపాలా శాఖ ఈ పథకం తీసుకొచ్చింది. తపాలా బిళ్లల సేకరణ, అధ్యయనాన్ని పిల్లలకు అలవాటు చేయడమూ ఇందులో భాగమే. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రకటన ఇటీవల వెలువడింది.

అర్హతలు:

  • ఈ స్కీమ్​ అప్లై చేయాలనుకునే విద్యార్థులు కచ్చితంగా 6, 7, 8 లేదా 9వ తరగతి చదువుతూ ఉండాలి.
  • స్కూల్‌లో తపాలా అధ్యయనానికి సంబంధించిన క్లబ్‌లో విద్యార్థికి సభ్యత్వం ఉండాలి. ఒకవేళ స్కూల్‌లో తపాలా క్లబ్‌ లేకపోతే, విద్యార్థికి పోస్టల్‌ బ్యాంకులో అకౌంట్‌ ఉండాలి.
  • గత సంవత్సరం వార్షిక పరీక్షల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 శాతం మినహాయింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక ఎలా ఉంటుంది: ఈ స్కాలర్‌షిప్​కు విద్యార్థుల ఎంపికను రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు.

  • మొదటి దశ: 50 ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలతో ఎగ్జామ్​ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో వర్తమాన వ్యవహారాలు, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, సైన్స్, స్పోర్ట్స్​ సహా తదితర అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • రెండో దశ: పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారు పోస్టల్‌ స్టాంపులకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టు చేయాలి. ఇందులో ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రతి పోస్టల్​ సర్కిల్‌కి 40 మందిని (ప్రతి క్లాస్​కు 10 మంది చొప్పున) ఎంపిక చేస్తారు. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా 920 మందిని సెలెక్ట్​ చేస్తారు. ఈ స్కీమ్​కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసు ద్వారా మూడు నెలలకు రూ.1500 చొప్పున సంవత్సరానికి రూ.6వేల స్కాలర్​షిప్​ అందజేస్తారు.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి: విద్యార్థులు పాఠశాల హెడ్​మాస్టర్​ లేదా విద్యాశాఖ/తపాలా శాఖ అధికారుల సూచనల ప్రకారం అప్లై చేయాలి.

ముఖ్య తేదీలు:

  • దరఖాస్తుకు తుది గడువు: పోస్టల్​ సర్కిల్​ వారీగా సెప్టెంబరు 10, 2026 - సెప్టెంబర్​ 16, 2026
  • పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్​ 27 నుంచి సెప్టెంబరు 30, 2026
  • వెబ్‌సైట్‌: www.indiapost.gov.in/

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POST OFFICE SCHOLARSHIP SCHEME
DEEN DAYAL SPARSH YOJANA
DEEN DAYAL SPARSH YOJANA SCHEME
దీన్​దయాళ్​ స్పర్శ్​ యోజన పథకం
DEEN DAYAL SPARSH YOJANA

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