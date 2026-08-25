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విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి ఏటా రూ.లక్షా 25 వేలు! - ఆగస్టు 31 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
పేద విద్యార్థుల కలల సాకారానికి 'పీఎం యశస్వి స్కీమ్' - అర్హతలు, ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 3:12 PM IST
PM YASASVI Scholarship 2026 : కొందరు విద్యార్థులు ప్రతిభ ఉన్నా ఆర్థిక తోడ్పాటు లేక మధ్యలోనే చదువు ఆపేసి చిన్నతనంలోనే ఉపాధి బాట పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి మార్చాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం యంగ్ ఎచీవర్స్ స్కాలర్షిప్ అవార్డు స్కీమ్ ఫర్ వైబ్రంట్ ఇండియా(పీఎం యశస్వి)' స్కీమ్కు రూపకల్పన చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న అతి పెద్ద ఉపకార వేతన పథకాల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ స్కీమ్ కింద ఎంపికైన 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఏటా రూ.75 వేల నుంచి రూ.1,25,000 వరకు స్కాలర్షిప్ అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్కు ఉండాల్సిన అర్హతలు, కావాల్సిన పత్రాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పీఎం యశస్వి స్కాలర్షిప్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ సామాజిక న్యాయ, సాధికార మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(NTA) పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్నకు ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరానికి(2026-27) అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్ కింద 9, 10 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.75 వేలు, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ఏటా రూ.1,25,000 వరకు ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజు, ఇతర ఖర్చులను అందిస్తారు.
అర్హతలు :
- ఓబీసీ, ఈబీసీ, డీనోటిఫైడ్ ట్రైబల్ వర్గాలకు చెందిన భారతీయ విద్యార్థులు అర్హులు. ఈ స్కాలర్షిప్ ఎంపిక పూర్తిగా ప్రతిభ(గత తరగతి మార్కుల ఆధారంగా) ఆధారంగా జరుగుతుంది.
- తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.2.5 లక్షలకు మించకుండా ఉండాలి.
- నిరుపేదలు, రైతులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల్లోని పిల్లలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
- కేంద్ర విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లో నిర్వహించే 'యశస్వి' ఆన్లైన్ ప్రవేశ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి.
- ఈ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు కనీసం ఎనిమిదో తరగతి పూర్తయి ఉండాలి. 9, 10 తరగతుల్లో ఉత్తీర్ణులైన వారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైతే వారికి మిగిలిన విద్యా సంవత్సరాలకు మాత్రమే స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది.
- ఈ స్కాలర్షిప్ కేవలం ఎంపిక చేసిన ప్రభుత్వం గుర్తించిన 'టాప్ క్లాస్ స్కూల్స్'లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
- ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించే, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే, గవర్నమెంట్ ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలనే "టాప్ క్లాస్ స్కూల్స్" అంటారు.
- వీటిలో కేంద్ర/రాష్ట్ర/స్థానిక సంస్థ పాఠశాలలు, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉండవచ్చు. మొత్తం స్కాలర్షిప్లలో 30 శాతం అమ్మాయిలకు కేటాయిస్తారు.
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అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు :
క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, కుటుంబ, ఆదాయ ధ్రువపత్రాలు, గత తరగతి మార్కుల మెమో, ఆధార్ నంబర్, విద్యార్థి బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు, పాఠశాల నోడల్ ఆఫీసర్ ధ్రువీకరణ వంటివి అవసరమవుతాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
- ముందుగా తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
- పాఠశాల నోడల్ ఆఫీసర్ అప్లికేషన్లను ధ్రువీకరిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆన్లైన్లో నిర్ధారిస్తుంది.
- రాష్ట్రల వారీగా మెరిట్ జాబితాలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి స్కాలర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాంకు అకౌంట్లో జమ అవుతుంది.
అర్హత పొందిన తర్వాత :
విద్యార్థులు 'యశస్వి' ఆన్లైన్ ప్రవేశ పరీక్షలో మంచి మార్కులతో అర్హత సాధించాక స్కాలర్షిప్ కోసం మళ్లీ అదే వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి కొన్ని వివరాలతో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 31, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://scholarships.gov.in/All-Scholarships
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