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విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి ఏటా రూ.లక్షా 25 వేలు! - ఆగస్టు 31 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

పేద విద్యార్థుల కలల సాకారానికి 'పీఎం యశస్వి స్కీమ్' - అర్హతలు, ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!

PM YASASVI Scholarship 2026
PM YASASVI Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:12 PM IST

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PM YASASVI Scholarship 2026 : కొందరు విద్యార్థులు ప్రతిభ ఉన్నా ఆర్థిక తోడ్పాటు లేక మధ్యలోనే చదువు ఆపేసి చిన్నతనంలోనే ఉపాధి బాట పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి మార్చాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం యంగ్ ఎచీవర్స్ స్కాలర్​షిప్ అవార్డు స్కీమ్ ఫర్ వైబ్రంట్ ఇండియా(పీఎం యశస్వి)' స్కీమ్​కు రూపకల్పన చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న అతి పెద్ద ఉపకార వేతన పథకాల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ స్కీమ్​ కింద ఎంపికైన 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఏటా రూ.75 వేల నుంచి రూ.1,25,000 వరకు స్కాలర్​షిప్ అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఉండాల్సిన అర్హతలు, కావాల్సిన పత్రాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పీఎం యశస్వి స్కాలర్​షిప్​ను కేంద్ర ప్రభుత్వ సామాజిక న్యాయ, సాధికార మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(NTA) పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరానికి(2026-27) అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ స్కాలర్‌షిప్ కింద 9, 10 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.75 వేలు, ఇంటర్మీడియట్​ విద్యార్థులకు ఏటా రూ.1,25,000 వరకు ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజు, ఇతర ఖర్చులను అందిస్తారు.

అర్హతలు :

  • ఓబీసీ, ఈబీసీ, డీనోటిఫైడ్‌ ట్రైబల్‌ వర్గాలకు చెందిన భారతీయ విద్యార్థులు అర్హులు. ఈ స్కాలర్​షిప్ ఎంపిక పూర్తిగా ప్రతిభ(గత తరగతి మార్కుల ఆధారంగా) ఆధారంగా జరుగుతుంది.
  • తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.2.5 లక్షలకు మించకుండా ఉండాలి.
  • నిరుపేదలు, రైతులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల్లోని పిల్లలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
  • కేంద్ర విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో నిర్వహించే 'యశస్వి' ఆన్​లైన్​ ప్రవేశ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి.
  • ఈ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు కనీసం ఎనిమిదో తరగతి పూర్తయి ఉండాలి. 9, 10 తరగతుల్లో ఉత్తీర్ణులైన వారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైతే వారికి మిగిలిన విద్యా సంవత్సరాలకు మాత్రమే స్కాలర్​షిప్ లభిస్తుంది.
  • ఈ స్కాలర్‌షిప్ కేవలం ఎంపిక చేసిన ప్రభుత్వం గుర్తించిన 'టాప్ క్లాస్ స్కూల్స్‌'లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
  • ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించే, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే, గవర్నమెంట్ ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలనే "టాప్‌ క్లాస్‌ స్కూల్స్‌" అంటారు.
  • వీటిలో కేంద్ర/రాష్ట్ర/స్థానిక సంస్థ పాఠశాలలు, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉండవచ్చు. మొత్తం స్కాలర్‌షిప్‌లలో 30 శాతం అమ్మాయిలకు కేటాయిస్తారు.

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అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు :

క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, కుటుంబ, ఆదాయ ధ్రువపత్రాలు, గత తరగతి మార్కుల మెమో, ఆధార్ నంబర్, విద్యార్థి బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు, పాఠశాల నోడల్ ఆఫీసర్ ధ్రువీకరణ వంటివి అవసరమవుతాయి.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ముందుగా తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్‌షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి.
  • పాఠశాల నోడల్ ఆఫీసర్ అప్లికేషన్లను ధ్రువీకరిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆన్‌లైన్‌లో నిర్ధారిస్తుంది.
  • రాష్ట్రల వారీగా మెరిట్ జాబితాలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి స్కాలర్‌షిప్ ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ అవుతుంది.

అర్హత పొందిన తర్వాత :

విద్యార్థులు 'యశస్వి' ఆన్​లైన్​ ప్రవేశ పరీక్షలో మంచి మార్కులతో అర్హత సాధించాక స్కాలర్​షిప్ కోసం మళ్లీ అదే వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి కొన్ని వివరాలతో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 31, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://scholarships.gov.in/All-Scholarships

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PM YASASVI SCHOLARSHIP 2026

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