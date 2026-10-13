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ఉన్నత చదువులకు 'పీఎం విద్యాలక్ష్మి' - ష్యూరిటీ లేకుండా రూ.10 లక్షల లోన్!
విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ స్కీమ్ - అర్హతలు, కావాల్సిన పత్రాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:14 PM IST
PM Vidyalaxmi Scheme : ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలని ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది తెలివైన విద్యార్థులు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువులకు దూరం అవుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితిని నివారించడానికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సూపర్ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. అదే, "పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్". ఇది ష్యూరిటీ అవసరం లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇచ్చే ప్రభుత్వ పథకం. అంతేకాదు, రూ.10 లక్షల వరకు లోన్పై వడ్డీ రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. మరి, ఈ స్కీమ్లో ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎలా తీసుకోవాలి? అర్హతలేంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు ఉన్నత విద్యను చేరువ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కేంద్రం 2024లో 'ప్రధాన మంత్రి విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్'కు శ్రీకారం చుట్టింది. కేంద్ర ఆర్థిక, ఉన్నత విద్య మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలు, ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ (ఏబీఏ) సంయుక్తంగా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్ను రూపొందించాయి.
లోన్కు అర్హతలు :
- పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద లోన్ రావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి, అర్హత కలిగిన ఉన్నత విద్యాసంస్థలో అడ్మిషన్ పొందాలి.
- మెరిట్ ఆధారంగా సీటు సాధించిన విద్యార్థులకు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.
- మేనేజ్మెంట్ కోటా, NRI కోటాలో సీటు వస్తే ఈ పథకం వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న స్టూడెంట్స్ ఈ స్కీమ్కు అర్హులు కారు.
- విద్యార్థికి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు ఏదైనా ఒక కోర్సుకు మాత్రమే తీసుకునే లోన్కే వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది.
లోన్ ఎంత వస్తుంది?
- లోన్ మొత్తం ఎంత అనేది విద్యార్థి కోర్సు ఫీజు, హాస్టల్, మెస్ ఫీజు లాంటి ఖర్చులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- అయితే, ఈ లోన్ కోసం ఎలాంటి షూరిటీ గానీ, థర్డ్ పార్టీ గ్యారంటీ గానీ అవసరం లేదు.
- లోన్ తీర్చడానికి కోర్సు పూర్తై మారిటోరియం పీరియడ్ ముగిసినప్పటి నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు రీపేమెంట్ గడువు ఉంటుంది.
వడ్డీ రాయితీ ఎంత ఉంటుంది?
- పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్లో లోన్ తీసుకోవడానికి ఫ్యామిలీ వార్షిక ఆదాయంతో సంబంధం లేదు. కానీ, వడ్డీ రాయితీ కుటుంబ ఆదాయాన్ని బట్టి ఉంటుంది.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4 లక్షల 50 వేల లోపు ఉండి, సీఎస్ఐఎస్ పథకం నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉంటే కోర్సు కాలంతో పాటు మారిటోరియం సమయంలో పూర్తి వడ్డీ రాయితీ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇక కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.8 లక్షల లోపు ఉండి, ఇతర నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉన్న విద్యార్థులకు మారిటోరియం సమయంలో లోన్పై 3శాతం వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ వడ్డీ రాయితీలు రూ.10 లక్షల వరకు తీసుకున్న లోన్కే వర్తిస్తాయి.
- ఇక లోన్పై వడ్డీ రేటు అనేది బ్యాంకును బట్టి మారుతుంది.
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కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లు :
- విద్యార్థి ఆధార్ కార్డు
- టెన్త్ క్లాస్ మెమో
- ఇంటర్ లేదా చివరిగా అర్హత పొందిన పరీక్ష మార్కుల మెమో
- కాలేజీ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్
- ఫీజుల వివరాలు
- ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్
- స్టూడెంట్తో పాటు పేరెంట్స్ ఫొటోలు కూడా కావాలి.
దరఖాస్తు విధానం :
- ఈ స్కీమ్ కోసం పీఎం విద్యాలక్ష్మి అధికారిక వెబ్సైట్(https://pmvidyalaxmi.co.in/)లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ముందుగా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ హోమ్ పేజీలో Student Login పై క్లిక్ చేసి, ఆపై "Create An Account"పై నొక్కాలి.
- అప్పుడు Student Registration Form ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఇ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు చేయాలి.
- నెక్ట్స్ అక్కడ సూచనల ఆధారంగా పాస్వర్డ్ నమోదు చేసి, దానిని కన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి డిక్లరేషన్ బాక్స్లో టిక్ చేసి సబ్మిట్పై నొక్కాలి.
- అప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్, మెయిల్కు OTP వస్తుంది. ఆ రెండు OTPలను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ నొక్కితే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
- అనంతరం Login పై క్లిక్ చేసి User ID(మెయిల్), Password, క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి.
- మరోసారి OTP వస్తుంది. అది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే 'PM Vidyalaxmi' పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ పేజీలో "Apply for Education Loan"పై క్లిక్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసి Get OTPపై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కు OTP వస్తుంది. అది నమోదు చేసి అప్లికేషన్ ఫాంలో మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఎడ్యుకేషన్ వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆపై అవసరమైన అన్ని సర్టిఫికేట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. ఏ బ్యాంకు నుంచి లోన్ కావాలో ఆ వివరాలను నమోదు చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ బటన్పై నొక్కాలి. అంతే, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
- ఇక అప్లికేషన్ స్టేటస్ను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు.
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