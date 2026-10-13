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ఉన్నత చదువులకు 'పీఎం విద్యాలక్ష్మి' - ష్యూరిటీ లేకుండా రూ.10 లక్షల లోన్!

విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్​ స్కీమ్ - అర్హతలు, కావాల్సిన పత్రాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!

PM Vidyalaxmi Scheme
పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 4:14 PM IST

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PM Vidyalaxmi Scheme : ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలని ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది తెలివైన విద్యార్థులు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువులకు దూరం అవుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితిని నివారించడానికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సూపర్​ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. అదే, "పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్". ఇది ష్యూరిటీ అవసరం లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇచ్చే ప్రభుత్వ పథకం. అంతేకాదు, రూ.10 లక్షల వరకు లోన్​పై వడ్డీ రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. మరి, ఈ స్కీమ్​లో ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎలా తీసుకోవాలి? అర్హతలేంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు ఉన్నత విద్యను చేరువ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కేంద్రం 2024లో 'ప్రధాన మంత్రి విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్'​కు శ్రీకారం చుట్టింది. కేంద్ర ఆర్థిక, ఉన్నత విద్య మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలు, ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌ అసోసియేషన్‌ (ఏబీఏ) సంయుక్తంగా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్‌ను రూపొందించాయి.

లోన్​కు అర్హతలు :

  • పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద లోన్ రావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి, అర్హత కలిగిన ఉన్నత విద్యాసంస్థలో అడ్మిషన్ పొందాలి.
  • మెరిట్ ఆధారంగా సీటు సాధించిన విద్యార్థులకు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.
  • మేనేజ్​మెంట్ కోటా, NRI కోటాలో సీటు వస్తే ఈ పథకం వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న స్టూడెంట్స్​ ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు కారు.
  • విద్యార్థికి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు ఏదైనా ఒక కోర్సుకు మాత్రమే తీసుకునే లోన్​కే వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది.

లోన్ ఎంత వస్తుంది?

  • లోన్ మొత్తం ఎంత అనేది విద్యార్థి కోర్సు ఫీజు, హాస్టల్, మెస్ ఫీజు లాంటి ఖర్చులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
  • అయితే, ఈ లోన్ కోసం ఎలాంటి షూరిటీ గానీ, థర్డ్ పార్టీ గ్యారంటీ గానీ అవసరం లేదు.
  • లోన్ తీర్చడానికి కోర్సు పూర్తై మారిటోరియం పీరియడ్ ముగిసినప్పటి నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు రీపేమెంట్ గడువు ఉంటుంది.

వడ్డీ రాయితీ ఎంత ఉంటుంది?

  • పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్​లో లోన్ తీసుకోవడానికి ఫ్యామిలీ వార్షిక ఆదాయంతో సంబంధం లేదు. కానీ, వడ్డీ రాయితీ కుటుంబ ఆదాయాన్ని బట్టి ఉంటుంది.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4 లక్షల 50 వేల లోపు ఉండి, సీఎస్​ఐఎస్ పథకం నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉంటే కోర్సు కాలంతో పాటు మారిటోరియం సమయంలో పూర్తి వడ్డీ రాయితీ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇక కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.8 లక్షల లోపు ఉండి, ఇతర నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉన్న విద్యార్థులకు మారిటోరియం సమయంలో లోన్​పై 3శాతం వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ వడ్డీ రాయితీలు రూ.10 లక్షల వరకు తీసుకున్న లోన్​కే వర్తిస్తాయి.
  • ఇక లోన్​పై వడ్డీ రేటు అనేది బ్యాంకును బట్టి మారుతుంది.

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కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లు :

  • విద్యార్థి ఆధార్ కార్డు
  • టెన్త్ క్లాస్ మెమో
  • ఇంటర్ లేదా చివరిగా అర్హత పొందిన పరీక్ష మార్కుల మెమో
  • కాలేజీ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్
  • ఫీజుల వివరాలు
  • ఇన్​కమ్ సర్టిఫికేట్
  • స్టూడెంట్​తో పాటు పేరెంట్స్ ఫొటోలు కూడా కావాలి.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ఈ స్కీమ్ కోసం పీఎం విద్యాలక్ష్మి అధికారిక వెబ్​సైట్(https://pmvidyalaxmi.co.in/)లో ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ముందుగా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి. అక్కడ హోమ్​ పేజీలో Student Login పై క్లిక్ చేసి, ఆపై "Create An Account"పై నొక్కాలి.
  • అప్పుడు Student Registration Form ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఇ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు​ చేయాలి.
  • నెక్ట్స్ అక్కడ సూచనల ఆధారంగా పాస్​వర్డ్​ నమోదు​ చేసి, దానిని కన్ఫార్మ్​ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి సబ్మిట్​పై​ నొక్కాలి.
  • అప్పుడు మీ మొబైల్​ నెంబర్​, మెయిల్​కు OTP వస్తుంది. ఆ రెండు OTPలను ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ నొక్కితే రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
  • అనంతరం Login పై క్లిక్​ చేసి User ID(మెయిల్​), Password, క్యాప్చా కోడ్​ నమోదు​ చేసి లాగిన్ కావాలి.
  • మరోసారి OTP వస్తుంది. అది ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ మీద క్లిక్​ చేస్తే 'PM Vidyalaxmi' పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ఆ పేజీలో "Apply for Education Loan"పై క్లిక్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఆధార్​ నెంబర్​ నమోదు​ చేసి Get OTPపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్​ నెంబర్​కు OTP వస్తుంది. అది నమోదు​ చేసి అప్లికేషన్ ఫాంలో మీ వ్యక్తిగత వివరాలు​​, ఎడ్యుకేషన్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • ఆపై అవసరమైన అన్ని సర్టిఫికేట్లను అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఏ బ్యాంకు నుంచి లోన్ కావాలో ఆ వివరాలను నమోదు​ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ బటన్‌పై నొక్కాలి. అంతే, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
  • ఇక అప్లికేషన్ స్టేటస్​ను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ట్రాక్‌ చేసుకోవచ్చు.

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TAGGED:

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PM VIDYALAXMI EDUCATION LOAN
పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్
PM VIDYALAXMI SCHEME

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