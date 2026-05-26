రూ.9వేల స్టైపెండ్తో పీఎం ఇంటర్న్షిప్ - పది పాసైనా వారు కూడా అర్హులే
విద్యార్థులకు వరంలా మారిన పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ - చదువుతుండగానే నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకునే అవకాశం - ఉపకారవేతనంతో పాటు శిక్షణ కల్పిస్తున్న పలు నైపుణ్య సంస్థలు
Published : May 26, 2026 at 12:15 PM IST
PM Internship Scheme Eligibility and Benefits : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏటా ఎంతో మంది విద్యార్థులు పదోతరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీలు పూర్తిచేస్తున్నారు. అయితే చాలా మందికి నైపుణ్యాల లేమి కారణంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోలేకపోతున్నారు. మరి అలాంటి వారికి నైపుణ్యాలను పెంచి ఉత్తమ మానవవనరులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషిచేస్తున్నాయి. ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం యువతలో నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు కేంద్రప్రభుత్వ కార్పొరేట్ వ్యవహారాలశాఖ రెండేళ్ల క్రితం దేశవ్యాప్తంగా ఈ పథకంను ప్రవేశపెట్టింది. దీని అమలు బాధ్యతను అన్ని రాష్ట్రాల్లోని పరిశ్రమలశాఖకు అప్పగించింది. అయితే ఈ పథకంపై అవగాహనలేమి కారణంగా కొద్దిమంది మాత్రమే సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.
నిరుద్యోగులకు మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే పరిశ్రమలశాఖ అధికారులు పీఎం-ఇంటర్న్షిప్ పథకంపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో పోస్టర్లను ఆవిష్కరింపజేశారు. ఇప్పటి వరకూ 3 దశల్లో కొనసాగిన ఇంటర్న్షిప్ పథకంలో 2,800 మందికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, పరిశ్రమల్లో ఇంటర్న్షిప్లు లభించాయి.
అంతా ఆన్లైన్ : ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం అంతా ఆన్లైన్ విధానంలో ఉంటుంది. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల కుటుంబాల వార్షికాబాదాయం రూ.12లక్షలు లోపే ఉండాలి. ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్ చూసి వారున్నటువంటి రాష్ట్రం, జిల్లాను ఎంచుకున్నట్లయితే ఆయా సంస్థలు ప్రకటించే ఇంటర్న్షిప్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. వారి విద్యార్హతలకు తగిన పరిశ్రమలను ఎంపిక చేసుకుంటే చాలు.
అభ్యర్థులకు పరిశ్రమల ప్రతినిధులు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఎంపిక చేసుకుంటారు. వారికి 6 నెలల నుంచి 9 నెలల వరకు శిక్షణ ఇస్తారు. శిక్షణ కాలంలో వారికి స్కిల్స్ నేర్పించడంతోపాటు రూ.9 వేల స్కాలర్షిప్ కూడా అందించనున్నారు. కొన్ని పరిశ్రమలు ఉపకారవేతనంతో పాటు ఉచితంగా భోజనాన్ని కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇందులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో పాటు ఇంధన సంస్థలు తప్పనిసరిగా అర్హత గలవారికి ఇంటర్న్షిప్ల ప్రకటనలు ఇవ్వాలి.
ఇంటర్న్షిప్ పూర్తికాకుండానే ఉద్యోగాలు : ఉద్యోగార్థులకు ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్(పీఎం ఇంటర్న్షిప్) పథకం 3 సార్లు అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చే పరిశ్రమలు దూరంగా ఉన్నట్లయితే వద్దని తెలిపేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇంతేకాదు ఆయా పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, యాజమాన్యాలకు అభ్యర్థుల ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు నచ్చినట్లయితే శిక్షణ పూర్తయిన అనంతరం ఉద్యోగాలు కల్పించే అవకాశాలున్నాయి. మహీంద్ర, రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ తదితర పరిశ్రమల్లో కొంతమందికి ఇంటర్న్షిప్ పూర్తికాకుండానే ఉద్యోగాలు లభించాయి.
"ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకుంటున్నవారి కోసం మాత్రమే. ఐఐటీ(ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ), ట్రిపుల్ఐటీ, ఐఐఎం, వైద్య విద్యార్థులు, నల్సార్ వంటి న్యాయ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకుంటున్న, చదువు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు మాత్రం వర్తించదు. వీరితో పాటు ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఎంబీఏ, ఎంఫిల్, పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన వారికి ఈ పీఎం ఇంటర్న్షిప్లో అవకాశాలుండవు"-జె.రాజేశ్వర్ రెడ్డి, డీట్ సంచాలకులు
నైపుణ్యాలే కీలకం : ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సాధించేందుకు విద్యార్హతలు ఎంత అవసరమో నైపుణ్యాలు అంతే కీలకం. దీనిని గుర్తించిన కేంద్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్దఎత్తున యువతకు శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. పీఎం ఇంటర్న్షిప్ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని పలు సంస్థల్లో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పొందిన వారు అనేకం. అందువల్ల విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్షిప్ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పీఎం ఇంటర్న్షిప్నకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. ఏటా డిగ్రీపట్టాలతో లక్షలాది మంది బయటకు వస్తున్నా నైపుణ్యాలు లేక ఉద్యోగాలు పొందలేకపోతున్నారు.
