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"పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్" - నెలకు ఉచితంగా రూ.9వేలు - అప్లై చేసుకోండిలా!
- యువతకు నైపుణ్యాలతో కూడిన ఉపాధి అవకాశాలు అందించే లక్ష్యంగా పీఎం ఇంటర్న్షిప్ - మీరు కూడా పొందొచ్చు!
Published : July 25, 2026 at 2:40 PM IST
PM Internship Scheme 2026: ప్రతీ సంవత్సరం కొన్ని లక్షల మంది టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే, నైపుణ్యాలు లేని కారణంగా చాలా మంది ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందలేక పోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే యువతలో స్కిల్స్ పెంచి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం' తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా సంవత్సరం పాటు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ అందిస్తారు. అలాగే ట్రైనింగ్ సమయంలో స్టైపెండ్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించే ఈ స్కీమ్ గురించి చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ స్కీమ్లో చేరేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పథకం లక్ష్యమిదే: కోటి మంది యువతకు నైపుణ్యాలతో కూడిన ఉపాధి అవకాశాలు అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 అక్టోబర్లో "ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం" ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించారు. మొదటి రౌండ్లో అంటే 2024 -25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పలు కంపెనీలు 1.27లక్షలకు పైగా ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు అందించాయి. ఇక రెండో రౌండ్ అంటే 2025-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో దాదాపు 337 కంపెనీల్లో 1.18లక్షల ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు కల్పించారు. ప్రస్తుతం మూడో రౌండ్ నడుస్తోంది. ఈ రౌండ్ ద్వారా 1.10 లక్షల అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. మూడో రౌండ్ డిసెంబర్ 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.
"దేశంలోని టైర్ 1, టైర్ 2 నగరాల నుంచి యువతను ఆకర్షించడం, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను వారిలో కల్పించి ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యేలా వారికి సహకరించడమే ఈ స్కీమ్ లక్ష్యం. పరిశ్రమల అవసరాలకు తగిన సంఖ్యలో సిబ్బంది లేరు. ఆ అంతరాన్ని తగ్గించి యువతకు నైపుణ్యాలను అందించి ఉపాధి అవకాశాలను అందించేందుకు ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాం" - నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి
ఇంటర్న్షిప్ వ్యవధి? : పీఎం ఇంటర్న్షిప్ ఎంత కాలం అనేది కంపెనీ లేదా సంస్థ అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. సాధారణంగా అయితే 6 నుంచి 9 నెలలు ఉంటుంది. కొన్నికొన్ని సంస్థలు సంవత్సరంపాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తాయి. ఇక ఈ ఇంటర్న్షిప్లో ఎక్కువ సమయం ఫీల్డ్లోనే ఉంటారు.
ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? :
- 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన భారతదేశ పౌరులు ఈ పథకానికి అర్హులు.
- టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ (బీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్, బీసీఏ, బీబీఏ, బీఫార్మసీ, బీఈ, బీటెక్), పీజీ (ఎంఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎంకామ్, ఎంసీఏ, ఎంటెక్) పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
వీళ్లు అనర్హులు :
- ఐఐటీ, ఐఐఎమ్, నేషనల్ లా యూనివర్సిటీలు, ఐఐఎస్ఈఆర్, ఎన్ఐడీ, ఐఐఐటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పీజీ చేసిన వారు అనర్హులు.
- సీఏ, సీఎంఏ, సీఎస్, ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, ఎండీ, ఎంఎస్, ఎంబీఏ, ఎంపిల్, పీహెచ్డీ చేసిన వారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు కాదు.
- కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా ప్రస్తుతం స్టైపెండ్ లేదా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న వారు అనర్హులు.
- ప్రస్తుతం ఏదైనా కంపెనీ లేదా సంస్థలో ఫుల్ టైమ్ వర్క్ చేస్తున్న వారు అనర్హులు.
- కుటుంబంలో తల్లి లేదా తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయకూడదు.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.12 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు.
లభించే ప్రయోజనాలు :
- స్టైపెండ్: ఇంటర్న్షిప్కు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.9వేల స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. అందులో కంపెనీ లేదా సంస్థ రూ.900 చెల్లిస్తే, మిగిలిన రూ.8,100 ను కేంద్ర ప్రభుత్వం డీబీటీ పద్ధతి ద్వారా నేరుగా అభ్యర్థి బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేస్తుంది.
- గ్రాంట్: వన్ టైమ్ గ్రాంట్ కింద అభ్యర్థుల అకౌంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6వేలు జమ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఆరు వేలను రెండు విడతలుగా అందిస్తుంది. అంటే ఇంటర్న్షిప్లో జాయిన్ అయిన 15 రోజుల్లోపు మొదట విడతగా రూ.3000, మూడు నెలల ఇంటర్న్షిప్ పూర్తైన 15 రోజుల్లో రెండో విడతగా మిగిలిన రూ.3 వేలు జమ చేస్తారు.
- ఇన్సూరెన్స్: స్టైపెండ్తోపాటు ఇంటర్న్లకు శిక్షణ కాలంలో పీఎం జోవన్జ్యోతి బీమా యోజన, సురక్ష బీమా యోజన పథకాల ద్వారా జీవిత, పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ లభిస్తుంది. అలాగే పలు కంపెనీలు కూడా ఇంటర్న్లకు అదనంగా యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అందిస్తాయి.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? :
- ముందుగా అభ్యర్థులు పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కుడివైపున లాగిన్ లేదా రిజిస్ట్రర్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ, పాస్వర్డ్ ద్వారా రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఫోన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అనంతరం ఎడమవైపు కాలమ్లో My Profileపై క్లిక్ చేసి ఆధార్ ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. దీని వల్ల పేరు, పుట్టినతేదీ సహా వ్యక్తిగత వివరాలు ఆటోమెటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి.
- అనంతరం విద్యార్హతలు సహా పూర్తి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- చివరగా మీ విద్యార్హతల ఆధారంగా ఆయా కంపెనీలకు సంబంధించిన లిస్ట్ డ్యాష్బోర్డ్ మీద కనిపిస్తుంది. అందులో మీకు నచ్చిన కంపెనీ, లోకేషన్ ఆధారంగా అప్లై చేసుకోవాలి.
ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి :
- అభ్యర్థి ఒక్కసారి 3 కంపెనీలు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
- అభ్యర్థి ఒకేసారి రెండు కంపెనీల నుంచి ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఆఫర్ వచ్చిన 14 రోజుల లోపు తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వాలి. ఒక్కసారి ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మిగిలిన కంపెనీలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉండదు.
- కంపెనీలో అవకాశం వచ్చిన తర్వాత ఆఫర్ లెటర్లో ఉన్న తేదీలోపు జాయిన్ అవ్వాలి. ఆ తేదీలోపు జాయిన్ అవ్వకపోతే మరికొన్ని రోజులు అవకాశం ఇస్తారు. ఆలోపు జాయిన్ కాకపోతే ఆఫర్ ఆటోమెటిక్గా రిజెక్ట్ అవుతుంది.
- ఇంటర్న్షిప్ సమయంలో అభ్యర్థి క్రమశిక్షణా రాహిత్యం లేదా మోసం కారణంగా కంపెనీ తీసివేస్తే మరోసారి ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసుకోవడానికి కుదరదు.
- కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా కారణాల వల్ల మధ్యలో వదిలేస్తే మరోసారి ఈ స్కీమ్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెండోసారి కూడా మధ్యలోనే వదిలేస్తే శాశ్వతంగా పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్కు అనర్హులు అవుతారు.
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