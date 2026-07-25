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"పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​" - నెలకు ఉచితంగా రూ.9వేలు - అప్లై చేసుకోండిలా!

- యువతకు నైపుణ్యాలతో కూడిన ఉపాధి అవకాశాలు అందించే లక్ష్యంగా పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ - మీరు కూడా పొందొచ్చు!

PM Internship Scheme 2026
PM Internship Scheme 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 2:40 PM IST

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PM Internship Scheme 2026: ప్రతీ సంవత్సరం కొన్ని లక్షల మంది టెన్త్, ఇంటర్​, డిగ్రీ పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే, నైపుణ్యాలు లేని కారణంగా చాలా మంది ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందలేక పోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే యువతలో స్కిల్స్​ పెంచి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్​షిప్​ పథకం' తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్​ ద్వారా సంవత్సరం పాటు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ అందిస్తారు. అలాగే ట్రైనింగ్​ సమయంలో స్టైపెండ్​ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించే ఈ స్కీమ్​ గురించి చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పథకం లక్ష్యమిదే: కోటి మంది యువతకు నైపుణ్యాలతో కూడిన ఉపాధి అవకాశాలు అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 అక్టోబర్​లో "ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్​షిప్​ పథకం" ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించారు. మొదటి రౌండ్​లో అంటే 2024 -25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పలు కంపెనీలు 1.27లక్షలకు పైగా ఇంటర్న్‌షిప్‌ అవకాశాలు అందించాయి. ఇక రెండో రౌండ్​ అంటే 2025-26 ఫైనాన్షియల్​ ఇయర్​లో దాదాపు 337 కంపెనీల్లో 1.18లక్షల ఇంటర్న్‌షిప్‌ అవకాశాలు కల్పించారు. ప్రస్తుతం మూడో రౌండ్​ నడుస్తోంది. ఈ రౌండ్​ ద్వారా 1.10 లక్షల అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. మూడో రౌండ్​ డిసెంబర్​ 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.

"దేశంలోని టైర్‌ 1, టైర్‌ 2 నగరాల నుంచి యువతను ఆకర్షించడం, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను వారిలో కల్పించి ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యేలా వారికి సహకరించడమే ఈ స్కీమ్‌ లక్ష్యం. పరిశ్రమల అవసరాలకు తగిన సంఖ్యలో సిబ్బంది లేరు. ఆ అంతరాన్ని తగ్గించి యువతకు నైపుణ్యాలను అందించి ఉపాధి అవకాశాలను అందించేందుకు ఈ స్కీమ్‌ తీసుకొచ్చాం" - నిర్మలా సీతారామన్​, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి

ఇంటర్న్​షిప్​ వ్యవధి? : పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ ఎంత కాలం అనేది కంపెనీ లేదా సంస్థ అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. సాధారణంగా అయితే 6 నుంచి 9 నెలలు ఉంటుంది. కొన్నికొన్ని సంస్థలు సంవత్సరంపాటు ట్రైనింగ్​ ఇస్తాయి. ఇక ఈ ఇంటర్న్​షిప్​లో ఎక్కువ సమయం ఫీల్డ్​లోనే ఉంటారు.

ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? :

  • 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన భారతదేశ పౌరులు ఈ పథకానికి అర్హులు.
  • టెన్త్​, ఇంటర్​, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ (బీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్​, బీసీఏ, బీబీఏ, బీఫార్మసీ, బీఈ, బీటెక్​), పీజీ (ఎంఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎంకామ్​, ఎంసీఏ, ఎంటెక్​) పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్న వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

వీళ్లు అనర్హులు :

  • ఐఐటీ, ఐఐఎమ్​, నేషనల్​ లా యూనివర్సిటీలు, ఐఐఎస్​ఈఆర్​, ఎన్​ఐడీ, ఐఐఐటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్​ లేదా పీజీ చేసిన వారు అనర్హులు.
  • సీఏ, సీఎంఏ, సీఎస్​, ఎంబీబీఎస్​, బీడీఎస్​, ఎండీ, ఎంఎస్​, ఎంబీఏ, ఎంపిల్​, పీహెచ్​డీ చేసిన వారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు కాదు.
  • కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​ స్కీమ్​ ద్వారా ప్రస్తుతం స్టైపెండ్​ లేదా ట్రైనింగ్​ తీసుకుంటున్న వారు అనర్హులు.
  • ప్రస్తుతం ఏదైనా కంపెనీ లేదా సంస్థలో ఫుల్​ టైమ్​ వర్క్​ చేస్తున్న వారు అనర్హులు.
  • కుటుంబంలో తల్లి లేదా తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయకూడదు.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.12 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు.

లభించే ప్రయోజనాలు :

  • స్టైపెండ్​: ఇంటర్న్​షిప్​కు సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.9వేల స్టైపెండ్​ లభిస్తుంది. అందులో కంపెనీ లేదా సంస్థ రూ.900 చెల్లిస్తే, మిగిలిన రూ.8,100 ను కేంద్ర ప్రభుత్వం డీబీటీ పద్ధతి ద్వారా నేరుగా అభ్యర్థి బ్యాంక్​ అకౌంట్​లో జమ చేస్తుంది.
  • గ్రాంట్​: వన్​ టైమ్​ గ్రాంట్​ కింద అభ్యర్థుల అకౌంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6వేలు జమ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఆరు వేలను రెండు విడతలుగా అందిస్తుంది. అంటే ఇంటర్న్​షిప్​లో జాయిన్​ అయిన 15 రోజుల్లోపు మొదట విడతగా రూ.3000, మూడు నెలల ఇంటర్న్​షిప్​ పూర్తైన 15 రోజుల్లో రెండో విడతగా మిగిలిన రూ.3 వేలు జమ చేస్తారు.
  • ఇన్సూరెన్స్​: స్టైపెండ్​తోపాటు ఇంటర్న్​లకు శిక్షణ కాలంలో పీఎం జోవన్​జ్యోతి బీమా యోజన, సురక్ష బీమా యోజన పథకాల ద్వారా జీవిత, పర్సనల్​ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్​ లభిస్తుంది. అలాగే పలు కంపెనీలు కూడా ఇంటర్న్​లకు అదనంగా యాక్సిడెంట్​ ఇన్సూరెన్స్​ కవరేజ్​ అందిస్తాయి.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? :

  • ముందుగా అభ్యర్థులు పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కుడివైపున లాగిన్​ లేదా రిజిస్ట్రర్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి. మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి ఓటీపీ, పాస్​వర్డ్​ ద్వారా రిజిస్టర్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫోన్​ నెంబర్​, పాస్​వర్డ్​ ఎంటర్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అనంతరం ఎడమవైపు కాలమ్​లో My Profileపై క్లిక్​ చేసి ఆధార్​ ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. దీని వల్ల పేరు, పుట్టినతేదీ సహా వ్యక్తిగత వివరాలు ఆటోమెటిక్​గా జనరేట్​ అవుతాయి.
  • అనంతరం విద్యార్హతలు సహా పూర్తి వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • చివరగా మీ విద్యార్హతల ఆధారంగా ఆయా కంపెనీలకు సంబంధించిన లిస్ట్​ డ్యాష్​బోర్డ్​ మీద కనిపిస్తుంది. అందులో మీకు నచ్చిన కంపెనీ, లోకేషన్​ ఆధారంగా అప్లై చేసుకోవాలి.

ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి :

  • అభ్యర్థి ఒక్కసారి 3 కంపెనీలు మాత్రమే సెలెక్ట్​ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
  • అభ్యర్థి ఒకేసారి రెండు కంపెనీల నుంచి ఇంటర్న్​షిప్​ ఆఫర్​ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఆఫర్​ వచ్చిన 14 రోజుల లోపు తప్పనిసరిగా జాయిన్​ అవ్వాలి. ఒక్కసారి ఒక కంపెనీలో జాయిన్​ అయిన తర్వాత మిగిలిన కంపెనీలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉండదు.
  • కంపెనీలో అవకాశం వచ్చిన తర్వాత ఆఫర్​ లెటర్​లో ఉన్న తేదీలోపు జాయిన్​ అవ్వాలి. ఆ తేదీలోపు జాయిన్​ అవ్వకపోతే మరికొన్ని రోజులు అవకాశం ఇస్తారు. ఆలోపు జాయిన్​ కాకపోతే ఆఫర్​ ఆటోమెటిక్​గా రిజెక్ట్ అవుతుంది.
  • ఇంటర్న్​షిప్​ సమయంలో అభ్యర్థి క్రమశిక్షణా రాహిత్యం లేదా మోసం కారణంగా కంపెనీ తీసివేస్తే మరోసారి ఈ స్కీమ్​కు అప్లై చేసుకోవడానికి కుదరదు.
  • కంపెనీలో జాయిన్​ అయిన తర్వాత ఏదైనా కారణాల వల్ల మధ్యలో వదిలేస్తే మరోసారి ఈ స్కీమ్​ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెండోసారి కూడా మధ్యలోనే వదిలేస్తే శాశ్వతంగా పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​కు అనర్హులు అవుతారు. ​

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