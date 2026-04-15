పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​తో నెలకు రూ.5000 స్టైఫండ్​ - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి

ఉపాధి అవకాశాలే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ పథకం - ట్రైనింగ్​లో స్టైఫండ్​ రూ.9 వేలు - కుటుంబ వార్హిక ఆదాయం రూ.8 లక్షల్లోపు ఉన్నవారికి అవకాశం

Published : April 15, 2026 at 10:23 AM IST

PM Internship Scheme 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు వృత్తిపరమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందించి, వాటి నుంచి ఉద్యోగావకాశాలను మెరుగుపర్చాలనే లక్ష్యంతో పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది. దీన్ని రెండు సంవత్సరాల క్రితమే అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం కింద ప్రతి ఏడాది 1.25 లక్షల మంది యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి మరీ వారికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది. కానీ ఇటీవల కేంద్రం పీఎంఐఎస్​ పథకానికి నిధులు భారీగా కేటాయించిన కూడా వాటిని మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగం తుతుమంత్రంగా చేస్తున్నట్లు అర్ధమవుతోంది.

మూడు దశలో స్టైఫండ్​ను రూ. 9 వేల : ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పథకం ఫస్ట్​, సెకండ్​ ఫేజ్​లో అభ్యర్థులు చెల్లించిన గౌరవవేతనం రూ.ఐదు వేలుగా భావించారు. కానీ అభ్యర్థులు శిక్షణకు దూరమవుతుండటంతో మూడు దశల్లో స్టైఫండ్​ను రూ. 9 వేలకు తీసుకొచ్చారు. అలాగే మరోవైపు ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లా పరిధిలో ఈ పథకానికి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం లేకపోవడంతో చాలా మంది యువత ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం లేదు.

అర్హులెవరంటే? :

వయసు : ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు 21 - 24 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి.

నిబంధనలు : కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 8 లక్షల్లోపు ఉండాలి.

అర్హత : పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్​, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ వంటి కోర్సులు ఏవైనా సరే.

స్టైఫండ్​ : చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ప్రతి నెలా రూ.9 వేలు, వన్​టైమ్​ గ్రాంట్​ కింద రూ. ఆరు వేలు సర్కారు చెల్లిస్తుంది.

బీమా యోజన : ఈ వేతనంతో పాటు ఇంటర్న్​లకు వ్యక్తిగత బీమా సౌకర్యం, పీఎం జోవన్​జ్యోతి యోజన, సురక్ష బీమా యోజన వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా బీమా వర్తిస్తుంది. సంవత్సరం పాటు ఈ ఇంటర్న్​షిప్​లో కంపెనీల్లో వాస్తవ పని అనుభవంతో పాటు వివిధ అంశాలపై నైపుణ్యాలు మెరుగవ్వడంతో ఉద్యోగాలు స్థిరపడేందుకు అవకాశం ఉంది.

ప్రముఖ కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో ఉద్యోగాలు : పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ పథకంలో 24 రంగాలకు చెందిన కంపెనీ అభ్యర్థులకు వృత్తినైపుణ్య శిక్షణలు అందిస్తున్నాయి. బ్యాంకింగ్​, ఫైనాన్షియల్​, ఇన్సురెన్స్​ సర్వీసెస్​, ట్రావెల్​ హాస్పిటాలిటీ, ఎఫ్​ఎంసీజీ, ఆటోమోటివ్​, తయారీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వాములుగా ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. ఐసీఐసీఐ, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్​ వంటి సాఫ్ట్​వేర్​ , బ్యాంకింగ్​ సంస్థలు, తదితర ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు ట్రైనింగ్​ ఇస్తున్నాయి.

దరఖాస్తు ఎలా : ఇలా ట్రైనింగ్​ తర్వాత సరైన వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు లేమి కారణంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందలేకపోతున్న అభ్యర్థులు ఏప్రిల్​ 28 లోగా https:pminternship.mca.gov.in పోర్టల్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

ఇంటర్న్​షిప్​కి ఎంతకాలం ? : పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ ఎంత కాలం అనేది ఇంటర్న్​షిప్​ ఆ సంస్థ అవసరాన్ని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా 6 నుంచి 9 నెలలు ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్న్​షిప్​లో ఎక్కువ సమయం వర్క్​ ఫీల్డ్​లో ఉంటారు.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​

  • ఆధార్​ కార్డు
  • ఎడ్యుకేషన్​ సర్టిఫికెట్లు
  • ఆధార్​తో లింక్​ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా
  • ఇతర ముఖ్యమై పత్రాలు

దరఖాస్తు విధానం ఇలా :

  • అధికారిక వెబ్​సైట్​ https:pminternship.mca.gov.inను సందర్శించండి
  • హోమ్​పేజీలో టాప్​ కంపెనీల ఇంటర్న్​షిప్​లు కోసం సెర్చ్​ చేయండి
  • ఏదైనా కంపెనీ లోగోపై క్లిక్​ చేయండి
  • ఆ సంస్థ అందిస్తున్న ఇంటర్న్​షిప్​లు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తాయి
  • హోమ్​పేజీలోని లాగిన్​/ రిజిస్టర్​ బటన్ క్లిక్​ చేయండి
  • యూజర్​, సెల్​ఫోన్​ నంబర్​, పాస్​వర్డ్​ నమోదు చేసి లాగిన్​ చేయండి
  • ఆ తర్వాత మీరు ఎంచుకున్న ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి

ఇండియా పోస్ట్​ జీడీఎస్​లో 28,636 పోస్టులు - 2వ మెరిట్ జాబితా విడుదల

కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులకు సులభమైన మార్గం - స్థిరమైన జీతంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం

