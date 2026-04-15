పీఎం ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్తో నెలకు రూ.5000 స్టైఫండ్ - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి
ఉపాధి అవకాశాలే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం ఇంటర్న్షిప్ పథకం - ట్రైనింగ్లో స్టైఫండ్ రూ.9 వేలు - కుటుంబ వార్హిక ఆదాయం రూ.8 లక్షల్లోపు ఉన్నవారికి అవకాశం
Published : April 15, 2026 at 10:23 AM IST
PM Internship Scheme 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు వృత్తిపరమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందించి, వాటి నుంచి ఉద్యోగావకాశాలను మెరుగుపర్చాలనే లక్ష్యంతో పీఎం ఇంటర్న్షిప్ పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది. దీన్ని రెండు సంవత్సరాల క్రితమే అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం కింద ప్రతి ఏడాది 1.25 లక్షల మంది యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి మరీ వారికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది. కానీ ఇటీవల కేంద్రం పీఎంఐఎస్ పథకానికి నిధులు భారీగా కేటాయించిన కూడా వాటిని మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగం తుతుమంత్రంగా చేస్తున్నట్లు అర్ధమవుతోంది.
మూడు దశలో స్టైఫండ్ను రూ. 9 వేల : ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పథకం ఫస్ట్, సెకండ్ ఫేజ్లో అభ్యర్థులు చెల్లించిన గౌరవవేతనం రూ.ఐదు వేలుగా భావించారు. కానీ అభ్యర్థులు శిక్షణకు దూరమవుతుండటంతో మూడు దశల్లో స్టైఫండ్ను రూ. 9 వేలకు తీసుకొచ్చారు. అలాగే మరోవైపు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో ఈ పథకానికి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం లేకపోవడంతో చాలా మంది యువత ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం లేదు.
అర్హులెవరంటే? :
వయసు : ఇంటర్న్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు 21 - 24 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి.
నిబంధనలు : కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 8 లక్షల్లోపు ఉండాలి.
అర్హత : పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ వంటి కోర్సులు ఏవైనా సరే.
స్టైఫండ్ : చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ప్రతి నెలా రూ.9 వేలు, వన్టైమ్ గ్రాంట్ కింద రూ. ఆరు వేలు సర్కారు చెల్లిస్తుంది.
బీమా యోజన : ఈ వేతనంతో పాటు ఇంటర్న్లకు వ్యక్తిగత బీమా సౌకర్యం, పీఎం జోవన్జ్యోతి యోజన, సురక్ష బీమా యోజన వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా బీమా వర్తిస్తుంది. సంవత్సరం పాటు ఈ ఇంటర్న్షిప్లో కంపెనీల్లో వాస్తవ పని అనుభవంతో పాటు వివిధ అంశాలపై నైపుణ్యాలు మెరుగవ్వడంతో ఉద్యోగాలు స్థిరపడేందుకు అవకాశం ఉంది.
ప్రముఖ కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో ఉద్యోగాలు : పీఎం ఇంటర్న్షిప్ పథకంలో 24 రంగాలకు చెందిన కంపెనీ అభ్యర్థులకు వృత్తినైపుణ్య శిక్షణలు అందిస్తున్నాయి. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్, ఇన్సురెన్స్ సర్వీసెస్, ట్రావెల్ హాస్పిటాలిటీ, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఆటోమోటివ్, తయారీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వాములుగా ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. ఐసీఐసీఐ, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్ వంటి సాఫ్ట్వేర్ , బ్యాంకింగ్ సంస్థలు, తదితర ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాయి.
దరఖాస్తు ఎలా : ఇలా ట్రైనింగ్ తర్వాత సరైన వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు లేమి కారణంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందలేకపోతున్న అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 28 లోగా https:pminternship.mca.gov.in పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఇంటర్న్షిప్కి ఎంతకాలం ? : పీఎం ఇంటర్న్షిప్ ఎంత కాలం అనేది ఇంటర్న్షిప్ ఆ సంస్థ అవసరాన్ని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా 6 నుంచి 9 నెలలు ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్న్షిప్లో ఎక్కువ సమయం వర్క్ ఫీల్డ్లో ఉంటారు.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్
- ఆధార్ కార్డు
- ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికెట్లు
- ఆధార్తో లింక్ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా
- ఇతర ముఖ్యమై పత్రాలు
దరఖాస్తు విధానం ఇలా :
- అధికారిక వెబ్సైట్ https:pminternship.mca.gov.inను సందర్శించండి
- హోమ్పేజీలో టాప్ కంపెనీల ఇంటర్న్షిప్లు కోసం సెర్చ్ చేయండి
- ఏదైనా కంపెనీ లోగోపై క్లిక్ చేయండి
- ఆ సంస్థ అందిస్తున్న ఇంటర్న్షిప్లు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి
- హోమ్పేజీలోని లాగిన్/ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి
- యూజర్, సెల్ఫోన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ నమోదు చేసి లాగిన్ చేయండి
- ఆ తర్వాత మీరు ఎంచుకున్న ఇంటర్న్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి
