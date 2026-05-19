"ఫొటోగ్రఫీ" ఇష్టమా? - ఏ కోర్సులు చదవాలి? ఏయే విషయాలు నేర్చుకోవాలి?

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫొటోగ్రఫీ రంగం - మంచి ఆదాయంతో పాటు గుర్తింపు

Photography Courses in India (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 5:24 PM IST

Photography Courses in India : వేల పదాల్లో చెప్పలేని విషయాన్ని ఒక్క ఫొటోతో చెప్పొచ్చు. చిత్రానిది విశ్వభాష. ప్రతి దృశ్యాన్ని బంధించవచ్చు. వాటిని జ్ఞాపకాల గదిలో చూసినప్పడల్లా పాత గుర్తులను నెమరేసుకునే అవకాశం చిత్తరువుకే సొంతం. శ్రామికులు, జంతువులు, ప్రకృతి అందాలు, పక్షులు, కాలానికి అనుగుణంగా వచ్చే మార్పులు ఆస్వాదించే మనసుండాలే కానీ ఇవన్నీ సుందర దృశ్యాలే. మారుతోన్న సామాజిక, ఆర్థిక, వ్యాపార అవసరాల దృష్ట్యా ఫొటోగ్రఫీ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇందులో సృజనాత్మక, ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న కెరియర్‌గా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది.

గతంలో ఫొటోగ్రఫీని హాబీగా మాత్రమే భావించేవారు. కానీ నేడు సామాజిక మాధ్యమాలు, డిజిటల్‌ మీడియా, యూట్యూబ్, వెడ్డింగ్‌ ఇండస్ట్రీ, ఈ-కామర్స్, అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్, ట్రావెల్, ఫ్యాషన్​, సినిమా, జర్నలిజం, రియల్‌ ఎస్టేట్, ఫుడ్‌ ఇండస్ట్రీ లాంటి అనేక రంగాల్లో ఫొటోగ్రాఫర్లకు మంచి డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. మరి వీటికి ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి? ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి? అనే తదితర విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

ఇంటర్​ తర్వాత ఫొటోగ్రఫీలో పలు కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డిగ్రీ స్థాయిలో విజువల్‌ కమ్యూనికేషన్, బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ ఇన్‌ ఫొటోగ్రఫీ, మల్టీ మీడియా, ఫిల్మ్‌ మేకింగ్‌ లాంటి కోర్సులు చేయవచ్చు. హైదరాబాద్‌లోని జవహర్​లాల్‌ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్‌ అండ్‌ ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ విశ్వవిద్యాలయం విజువల్ కమ్యూనికేషన్​, ఫొటోగ్రఫీకి బాగా గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ.

ఏపీలోనూ మీడియా, విజువల్ కమ్యూనికేషన్​, ఫొటోగ్రఫీ, ఫిల్మ్‌ మేకింగ్‌ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఫొటోగ్రఫీకి సంబంధించిన కోర్సులు అందించే సంస్థల్లో ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం, డాక్టర్‌ వైఎస్‌ఆర్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌ అండ్‌ ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ యూనివర్సిటీలు ప్రముఖమైనవి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కొన్ని ప్రైవేటు కాలేజీలు, వీడియో ఎడిటింగ్, సినిమాటోగ్రఫీ, మీడియా అకాడమీలు షార్ట్‌ టర్మ్‌ ఫొటోగ్రఫీ, డ్రోన్‌ ఫొటోగ్రఫీ, వెడ్డింగ్‌ ఫొటోగ్రఫీ, డిజిటల్‌ ఎడిటింగ్‌లో శిక్షణ ఇస్తున్నాయి.

స్కిల్స్​ నేర్చుకుంటే మరింత ప్రయోజనం : ప్రస్తుత మార్కెట్‌లో ప్రొడక్ట్‌ ఫొటోగ్రఫీ, ఫుడ్‌ ఫొటోగ్రఫీ, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ షూట్స్, కార్పొరేట్‌ ఈవెంట్స్, డ్రోన్‌ ఫొటోగ్రఫీ, సోషల్‌ మీడియా కంటెంట్‌ క్రియేషన్‌ లాంటి విభాగాలు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కంపెనీలు ఫొటోలు మాత్రమే కాకుండా రీల్స్​, వీడియోలు, రీల్స్, షార్ట్‌ కంటెంట్‌ కూడా కోరుతున్నాయి. అందువల్ల ఫొటోగ్రఫీతో పాటు రీల్స్‌ తయారీ, వీడియో ఎడిటింగ్, సోషల్‌ మీడియా కంటెంట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ లాంటి స్కిల్స్​ నేర్చుకుంటే మరింత ప్రయోజనం.

స్నాప్‌ స్పీడ్‌, అడోబ్‌ లైట్‌ రూమ్ లాంటి యాప్స్‌ ఉపయోగించి ఫొటో ఎడిటింగ్‌ నేర్చుకోవడం చాలా ఉపయోగకరం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వివిధ హ్యాష్‌ట్యాగ్స్‌తో చిత్రాలు పోస్టు చేస్తూ ఇతరుల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ తీసుకుంటే నైపుణ్యం మరింత మెరుగుపడుతుంది. ప్రారంభంలో ఉచితంగా స్థానిక ఈవెంట్స్, కాలేజ్‌ ఫెస్ట్స్, ఎగ్జిబిషన్స్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కవర్‌ చేయడం ద్వారా మంచి పోర్ట్‌ఫోలియోను రూపొందించుకోవచ్చు. ఇది భవిష్యత్​లో ఫ్రీలాన్స్‌ అవకాశాలు పొందడానికి ఉపయోగపడుతుంది. డ్రోన్‌ ఫొటోగ్రఫీపై ఆసక్తి ఉన్నవారు తర్వాత దశలో డ్రోన్‌ శిక్షణ కూడా పొందొచ్చు.

ఫొటోగ్రఫీ రంగంలో విజయం సాధించాలంటే సహనం, పరిశీలనా శక్తి, సృజనాత్మకత, నిరంతర అభ్యాసం చాలా ముఖ్యమైనవి. కోర్సు చేయడం మాత్రమే కాకుండా ప్రతిరోజూ ప్రాక్టీస్, కొత్త ట్రెండ్స్‌ తెలుసుకోవడం, ఇతర ఫొటోగ్రాఫర్ల పనిని పరిశీలించడం, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వ్యక్తిగత బ్రాండ్‌ నిర్మించుకోవడం ముఖ్యం. సరైన దిశలో శిక్షణ తీసుకుని క్రమంగా స్కిల్స్​ను పెంచుకుంటే ఫొటోగ్రఫీ ద్వారా మంచి ఆదాయం మాత్రమే కాకుండా పేరు, గుర్తింపును సంపాదించుకోవచ్చు.

