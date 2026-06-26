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కళ్లు ఇటు తిప్పి చూడండి! - చదువు పూర్తికాగానే ఉపాధి!

- ఇంటర్​ తర్వాత అద్భుతమైన అవకాశాలగని "ఆప్టోమెట్రీ" - చదువుకుంటూనే స్టైఫండ్​ పొందే అవకాశం!

Optometry course details
Optometry course details (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 5:05 PM IST

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Optometry course details : కంటి డాక్టర్ వద్దకు వెళ్తే గతంలో నేరుగా వైద్యుడే చెక్​ చేసేవారు. కానీ, ఇప్పుడు ప్రధాన వైద్యుడి కన్నా ముందు పరికరాలతో మరొకరు లేదా ఇద్దరు నిపుణులు టెస్ట్​ చేస్తున్నారు. వాళ్లనే "ఆప్టోమెట్రిస్ట్​" అంటారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇంటర్మీడియట్‌ తర్వాత డిప్లొమా, యూజీ కోర్సులు చేసేయొచ్చు. స్టడీ కంప్లీట్​ కాగానే వెంటనే ఉపాధి లభిస్తుంది.

ప్రధానమైన పారా మెడికల్‌ కోర్సులలో "ఆప్టోమెట్రీ" ఒకటి. ఇంటర్​ తర్వాత ఇందులో డిప్లొమా చేయొచ్చు. డిగ్రీలో కూడా చేరొచ్చు. డిప్లొమా కోర్సు. డిగ్రీ తీసుకుంటే నాలుగేళ్లు. డిప్లొమా పూర్తిచేసినవారు ఆ తర్వాత బ్యాచిలర్‌ కోర్సులో చేరే అవకాశం కూడా ఉంది. డిగ్రీ తర్వాత మరో రెండేళ్లు మాస్టర్స్​ కూడా కంప్లీట్​ చేయొచ్చు. ఇంకా ఆసక్తి ఉన్నవారు పీహెచ్‌డీ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్టోమెట్రీ కోర్సు చేస్తున్న వారికి పలు ఉపకారవేతనం కూడా అందిస్తున్నాయి. డిప్లొమా తొలిఏడాదిలో ప్రతినెలా రూ. 2 వేలు, సెకండ్ ఇయర్​లో రూ.2,500 చెల్లిస్తారు.

ఏం నేర్పిస్తారు? :

బయోకెమిస్ట్రీ, ఫార్మకాలజీ, అనాటమీ, మైక్రో బయాలజీ, ఫిజియాలజీ, క్లినికల్‌ ఆఫ్తల్మాలజీకి చెందిన ప్రాథమికాంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఆప్టిక్స్‌ కుడా నేర్పిస్తారు. ఈ సబ్జెక్టుల ద్వారా ఆప్టోమెట్రీకి అవసరమైన విషయాలను అధ్యయనం చేస్తారు.

ప్రతిష్టాత్మక హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్​ యూనివర్సిటీలో 6 సంవత్సరాల ఎంఆప్టోమ్‌ కోర్సుకు ఇంటర్‌ పూర్తిచేసిన బైపీసీ, ఎంపీసీ విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్​లో 60 శాతం మార్కులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఎంట్రెన్స్​ పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు ఆధారంగా ప్రవేశం ఇస్తారు.

ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌ బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ ఆప్టోమెట్రీ కోర్సును అందిస్తోంది. ఎంట్రెన్స్​ టెస్టు రాయాలి. ప్రతినెలా రూ.500 స్టైపెండ్‌ కూడా అందిస్తారు. నాలుగో ఏడాది ఇంటర్న్‌ షిప్​ లో నెలకు రూ.10,250 అందిస్తారు.

ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ చదువుకున్నవారికి ఆప్టోమెట్రీ డిప్లొమాలో మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. సీట్లు మిగిలితే ఇతర గ్రూపులకు ఛాన్స్

ఇంటర్​ బైపీసీ, ఎంపీసీ చదివినవారు నాలుగేళ్ల యూజీ ఆప్టోమెట్రీకి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఏపీ, తెలంగాణలో :

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మల్లారెడ్డి హెల్త్‌ యూనివర్సిటీ, యశోద తదితర సంస్థల్లో ఈ కోర్సు చదువుకోవచ్చు.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్​లో ఆంధ్రా మెడికల్‌ కాలేజ్, కర్నూల్‌ మెడికల్‌ కాలేజ్, సిద్ధార్థ మెడికల్‌ కాలేజ్, బొల్లినేని మెడ్‌ స్కిల్స్‌ శ్రీకాకుళం, కోనసీమ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ అమలాపురం, సమత స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఆప్టోమెట్రీ, జీఎస్‌ఎల్‌ పారామెడికల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌ రాజమహేంద్రవరం, వేపగుంట, గీతం క్యాంపస్‌లో ఈ కోర్సు చదువుకోవచ్చు.

ఇంకా దేశంలో పేరొందిన పలు కంటి ఆసుపత్రులు కూడా కోర్సులు అందిస్తున్నాయి.

జాబ్​ అవకాశాలు :

కార్పొరేట్‌ కంటి ఆసుపత్రులు విస్తరిస్తున్నాయి. ఆప్టికల్స్​ షాపులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి, ఆప్టోమెట్రీ పూర్తిచేసిన వారు ఈజీగానే ఉపాధి పొందొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భారతదేశ అవసరాలు చూస్తే దాదాపు లక్ష మంది వరకు ఆప్టోమెట్రీ కావాల్సి ఉందని అంచనా. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ మంచి జీతంతో సేవలు అందించొచ్చు. కొంత ఎక్స్​పీరియన్స్​ తర్వాత సొంతంగా కళ్లద్దాల షాపు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఎల్వీ ప్రసాద్‌ ఐ ఇన్‌స్టిట్యూట్, శంకర నేత్రాలయ, వాసన్‌ ఐ కేర్, మ్యాక్సీ విజన్ వంటి ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో ఉపాధి పొందొచ్చని చెబుతున్నారు.

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