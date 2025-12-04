ETV Bharat / education-and-career
నేరుగా పది, ఇంటర్లో చేరే అవకాశం - ఈనెల 6 వరకు గడువు పొడిగింపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం పరీక్ష ఫలితాలు ధ్రువపత్రాలు - అన్ని రాష్ట్రాల బోర్డుల పరీక్షల ఫలితాల ధ్రువపత్రాలతో సమానమైన గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 4:38 PM IST
Open School 10th and Inter Admission Last Date: బడి మధ్యలో మానేసినవారు, వ్యవసాయ కూలీలు, కార్మికులు, అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారికి చదువు చెప్పే ఉద్దేశంతో ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం )ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. చదువుకోవాలనే కోరిక ఉండి వివిధ కారణాలతో విద్యకు దూరమై మళ్లీ చదువుకోవాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వం చక్కటి అవకాశం కల్పిస్తోంది.
పాఠశాలలకు వెళ్లి చదువుకునే అవకాశం లేని బాలబాలికలకు, వయోజనులకు ఈ విద్యాపీఠం దూర విద్యావిధానం ద్వారా నేరుగా పది, ఇంటర్లో చేరే అవకాశాన్ని ఓపెన్ స్కూల్ ద్వారా అందిస్తోంది. ‘వాస్తవానికి గత నెల 15వ తేదీతోనే దరఖాస్తు గడువు ముగిసింది. కానీ చాలా మంది ఇందులో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దాంతో రూ.600 అదనపు రుసుంతో ఈనెల 6 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
పదో తరగతిలో చేరేందుకు: 14 ఏళ్లు వయసు నిండి ఉండాలి. దీనికి గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదు. చదవడం, రాయడం రావాలి. అదే విధంగా మధ్యలో బడి మానేసిన విద్యార్థులు నేరుగా పదో తరగతిలో చేరవచ్చు. సెలవు రోజుల్లో శిక్షణ పొంది పదో తరగతి పరీక్షలు రాయవచ్చు.
ఇంటర్లో చేరేందుకు: అదేవిధంగా పదో తరగతి ఉతీర్ణత సాధించి, కళాశాలలో చేరకుండా ఉండిపోయిన వారు, చేరిన తర్వాత పలు కారణాలతో మధ్యలో మానివేసిన వారు నేరుగా ఇంటర్లో చేరవచ్చు. వీరి వయస్సు 15 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. నచ్చిన సబ్జెక్టు ఎంచుకోవచ్చు. సెలవు రోజులలో తరగతులకు హాజరై నేర్చుకోవచ్చు. గతంలో పది, ఇంటర్లో పరీక్ష తప్పితే గనక ఆయా పరీక్షల్లో ఉతీర్ణత పొందిన 2 సబ్జెక్టుల మార్కులను ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షలకు బదలాయించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు.
పదిలో ఒక సబ్జెక్టు తప్పితే: గతేడాది నిర్వహించిన పదో తరగతి పరీక్షల్లో కేవలం ఒక్క సబ్జెక్టు తప్పిన విద్యార్థులకు చక్కటి అవకాశం కల్పించారు. ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ద్వారా వీరు ఆ సబ్జెక్టు తిరిగి పరీక్ష రాస్తే సరిపోతుంది.
ఉచితంగా పుస్తకాలు: పది, ఇంటర్లో చేరిన వారికి ఉచితంగా పాఠ్య పుస్తకాలు అందిస్తున్నారు. అలాగే సులభతరమైన స్వీయ అభ్యసన సామాగ్రిని అభ్యర్థుల ఇంటికే పంపుతారు. జ్ఞానధార యూట్యూబ్ ఛానల్, ఓపెన్ స్కూల్ వెబ్సైట్ల ద్వారా సంబంధిత సబ్జెక్టుల పాఠ్యాంశాలు, పరీక్షల విధి విధానాలు, నమూనా ప్రశ్న పత్రాలు వంటి వాటి ద్వారా పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం (ఓపెన్ స్కూల్) పరీక్ష ఫలితాలు ధ్రువపత్రాలకు అన్ని రాష్ట్రాల బోర్డుల పరీక్షల ఫలితాల ధ్రువపత్రాలతో సమానంగా గుర్తింపు ఉంటుంది. బీసీ, మైనార్టీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మాజీ సైనికులకు ప్రవేశ రుసుంలో రాయితీ ఉంది.
సద్వినియోగం చేసుకోవాలి:
'చదువును మళ్లీ కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం కల్పించిన చక్కటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. చాలా మంది చదుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వారి కోసం సమయం పొడిగించారు. అదనపు రుసుం చెల్లించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.' - గిడ్డి అప్పారావునాయుడు, డీఈఓ
ఇంతవరకు ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీకి పదో తరగతికి సంబంధించి 353 మంది రుసుం చెల్లించారు. అదే విధంగా ఇంటర్కు 837 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. పదో తరగతిలో ఒక సబ్జెక్టు తప్పి రుసుం చెల్లించినవారు 120 మంది ఉన్నారు.
పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్ - మార్చి 16 నుంచి పరీక్షలు