ఓఎన్జీసీ స్కాలర్షిప్పు ఏడాదికి రూ.48,000 - అప్లై చేసుకోండి విద్యార్థులు
ఏటా 2000 స్కాలర్షిప్పులు అందిస్తున్న ఓఎన్జీసీ - నెలకు రూ.4000 చొప్పున ఏడాదికి రూ.48,000 ఆర్థికసాయం - వార్షిక పరీక్షల్లో కనీసం 50 శాతం మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి నిబంధన
Published : April 29, 2026 at 11:01 AM IST
ONGC Merit Scholarship 2026 : దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్జీసీ) అత్యంత ప్రముఖమైంది. చమురు, సహజవాయువుల విభాగంలో ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఈ సంస్థ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, జనరల్ విభాగాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులను ఉన్నత విద్య దిశగా ప్రోత్సహించడానికి ఏటా ఆర్థికసాయం అందిస్తోంది. ఇటీవలే ఆ నోటిఫికెషన్ వెలువడింది.
ఓఎన్జీసీ ఏటా మొత్తం 2 వేల స్కాలర్షిప్పులను అందిస్తోంది. వీటిలో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 1000, ఓబీసీలకు 500, జనరల్ అభ్యర్థులకు 500 చొప్పున స్కాలర్షిప్లను కేటాయించారు. అన్ని విభాగాల్లోనూ 50 శాతం స్కాలర్షిప్పులు మహిళలకు కేటాయించారు. వీటికి అప్లై చేసుకోవడానికి సంబంధిత విభాగాల్లో యూజీ, పీజీ కోర్సులు చదువుతున్నవారు అర్హులవుతారు. ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.4 వేల చొప్పున ఏడాదికి రూ.48 వేల స్కాలర్షిప్పు అందుతుంది. కోర్సు పూర్తయ్యేంత వరకూ ఈ ఆర్థిక సాయం కొనసాగుతుంది.
ఎవరికి : దేశంలో చదువుతోన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, జనరల్ కేటగిరీల్లో ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులకు ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అందిస్తోంది.
అర్హత : ఏదైనా విద్యాసంస్థలో ఫుల్టైమ్ కోర్సు రెగ్యులర్ విధానంలో చదువుతున్నవారు అర్హులు. బ్యాచిలర్ డిగ్రీ స్థాయిలో ఇంజినీరింగ్(బీఈ, బీటెక్), ఎంబీబీఎస్ లేదా పీజీ స్థాయిలో జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్, ఎంబీఏ వీటిలో ఏ కోర్సులోనైనా 2025-2026 విద్యా సంవత్సరంలో చేరిన ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంజినీరింగ్, ఎంబీబీఎస్ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఇంటర్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. అలాగే ఎమ్మెస్సీ- జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్ లేదా ఎంబీఏ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థులైతే డిగ్రీలో తప్పనిసరిగా 60 శాతం ఉండాలి. తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.2 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే రూ.4.5 లక్షల వరకు అవకాశం కల్పించారు.
వయసు : జనవరి 1, 2025 నాటికి 30 ఏళ్లు మించకూడదు.
ఎంపిక: ఇంజినీరింగ్, ఎంబీబీఎస్ కోర్సులకు ఇంటర్మీడియట్ టాలెంట్ ఆధారంగా; ఎంబీఏ, జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్ కోర్సులకు డిగ్రీలో ప్రతిభతో స్కాలర్షిప్పులు కేటాయిస్తారు.
స్కాలర్షిప్పు వ్యవధి : ఇంజినీరింగ్, ఎంబీబీఎస్ కోర్సుల్లో చేరినవారికి నాలుగేళ్లు ఇస్తారు. ఎంబీఏ, జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్ కోర్సుల్లో చేరినవాళ్లకు రెండేళ్ల పాటు నెలకు రూ.4000 చొప్పున ఆర్థికసాయం అందిస్తారు.
కోర్సులు, కేటగిరీలవారీ
ఎంబీబీఎస్ : 90 (ఎస్సీ, ఎస్టీ), 50 ఓబీసీ, 50 జనరల్
ఎంబీఏ : 146 (ఎస్సీ, ఎస్టీ), 50 ఓబీసీ, 50 జనరల్
ఇంజినీరింగ్ : 494 (ఎస్సీ, ఎస్టీ), 300 ఓబీసీ, 300 జనరల్
జియాలజీ, జియోఫిజిక్స్: 270 (ఎస్సీ, ఎస్టీ), 100 ఓబీసీ, 100 జనరల్.
దేశాన్ని 5 జోన్లగా డివైడ్ చేశారు. ఒక్కో జోన్ నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 200, ఓబీసీలకు 100, జనరల్ అభ్యర్థులకు 100 చొప్పున కేటాయిస్తారు. అభ్యర్థులు చదువుతోన్న కాలేజీ ఉన్న రాష్ట్రం ప్రకారం జోన్ నిర్ణయిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణలు 5వ జోన్ పరిధిలో ఉన్నాయి.
నిబంధనలు : వేరే ఏ స్కాలర్షిప్పులు పొందనివారే ఓఎన్జీసీ ప్రోత్సాహకాలకు అర్హులుగా ఉంటారు. ఫీజు రీఇంబర్స్మెంట్ ద్వారా లబ్ధి పొందేవాళ్లు ఈ కూడా స్కాలర్షిప్పునకు అర్హులుగానే ఉంటారు. ఎంపికైనవారి పూర్తి వివరాలను ఓఎన్జీసీ వెబ్సైట్లో పెడతారు. పైన తెలిపిన కోర్సుల్లో భారత్లో చదివిన విద్యార్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు : ఓఎన్జీసీ వెబ్సైట్లో వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, పదో తరగతి మేమొ, ఇంటర్ లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ మార్కు షీట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, బ్యాంకు వివరాలు, పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు వంటి వివరాలు అందించాలి.
చివరి తేదీ: మే 15వ వరకు.
వెబ్సైట్: https://ongcscholar.org/
