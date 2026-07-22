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ఓఎన్‌జీసీలో 'ఇంజినీర్' ఉద్యోగాలు - లక్షన్నరకు పైగా వేతనం!

ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్ - ఓఎన్‌జీసీలో 52 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్! - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

ONGC Recruitment 2026
ONGC Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:32 PM IST

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ONGC Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వం రంగ సంస్థల్లో ఒకటైన ఆయిల్‌ అండ్‌ నేచురల్‌ గ్యాస్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఓఎన్‌జీసీ) నుంచి మంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 52 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.60,000 నుంచి రూ.1,80,000 వరకు జీతం లభిస్తుంది. వీటికి బీటెక్‌/ ఎంటెక్‌/ ఎమ్మెస్సీతో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ ఏ పోస్టులున్నాయి? విద్యార్హతలు, ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఓఎన్‌జీసీ 52 పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మొత్తం ఉద్యోగాల్లో అన్‌రిజర్వుడ్‌కు 24, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు 12, ఎస్సీకి 9, ఎస్టీకి 2, ఈడబ్ల్యూఎస్‌కు 5 పోస్టులు కేటాయించారు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఈ ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

పోస్టుల వివరాలు :

పోస్టు - ఇంజినీర్‌

ఖాళీలు : 48

అర్హతలు : ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులతో పెట్రోలియం/ అప్లైడ్‌ పెట్రోలియం/ మెకానికల్‌/ కెమికల్‌/ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ బ్రాంచీతో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

వయసు : అభ్యర్థుల వయసు 26 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ(ఎన్‌సీల్‌)కు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

పోస్టు - జియాలజిస్ట్‌

ఖాళీలు - 4

విద్యార్హతలు : ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునేవారు పీజీ డిగ్రీ (జియాలజీ)/ ఎమ్మెస్సీ/ ఎంటెక్‌ (పెట్రోలియం జియాలజీ/ జియోలాజికల్‌ టెక్నాలజీ) చేసి ఉండాలి.

వయసు : అభ్యర్థుల వయసు 27 ఏళ్లు మించకూడదు. ఓబీసీ(ఎన్‌సీల్‌)కు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

మొత్తం పోస్టులు - 52

జీతభత్యాలు :

  • ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.60,000 నుంచి 1,80,000 వరకు వేతనం లభిస్తుంది.
  • అలాగే, మూలవేతనానికి అదనంగా 3 శాతం వార్షిక పెరుగుదల, డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, లీవ్‌ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్‌ రిలేటెడ్‌ పే, వైద్య సదుపాయాలు, గ్రాట్యుటీ, పదవీ విరమణానంతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఓఎన్​జీసీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.1000 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు.

ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

  • మొదటగా 85 మార్కులకు మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్టు (సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు.
  • ఈ ఎగ్జామ్​లో నాలుగు సెక్షన్లకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు వస్తాయి. సెక్షన్‌-1లో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు - 40, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ - 10, ఆప్టిట్యూడ్‌ - 25, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ - 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి రెండు గంటలు ఉంటుంది. ఇందులో నెగటివ్ మార్కులు లేవు.
  • ఈ రాత పరీక్షలో అర్హులను పోస్టుకు ఐదు మంది చొప్పున ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.
  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్టుకు 85 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఉంది.
  • కంప్యూటర్ రాత పరీక్షలో జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలు 45 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు పొందాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇంటర్వ్యూలో జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీలు 60 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీస మార్కులు సాధించాలి.
  • వీటిల్లో అర్హత సాధించిన వారిని వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా ఫైనల్ ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 31, 2026.
  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్టు ఉండే తేదీ : సెప్టెంబర్ 6, 2026.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.ongcindia.com/web/eng/home

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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