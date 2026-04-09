ఇకపై డిగ్రీకీ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్​! - వచ్చే ఏడాది నుంచి పరీక్షల ద్వారానే అడ్మిషన్స్​!

చర్చిస్తున్న ఉన్నత విద్యామండలి, కళాశాల విద్యాశాఖ - ఈసారి ‘దోస్త్‌’ ద్వారానే ప్రవేశాలు - డిగ్రీ కళాశాల్లో 3 లక్షల సీట్లుంటే దానిలో ప్రవేశం పొందేది 50 శాతం మంది

Conducting Entrance Exam for Degree Admission
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 9:43 AM IST

Entrance Exam for Degree Admission : రాష్ట్రంలో డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరడానికి ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుందా? సొంతంగా ప్రవేశాలు జరుపుకొంటున్న నాన్​ దోస్త్​ డిగ్రీ కళాశాలలను గాడిలో పెట్టాలంటే అదే మార్గమా? దీనిపై ఉన్నత విద్యామండలి, కళాశాల విద్యాశాఖ సమాలోచనలు చేస్తున్నాయి. అయితే సాధారణంగా ఇంటర్​ ఫలితాల అనంతరం డిగ్రీ ఆన్​లైన్​ సర్వీసెస్​ - తెలంగాణ దోస్త్​ ద్వారా డిగ్రీ ప్రవేశాలకు షెడ్యూల్​ జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యామండలి ఛైర్మన్​ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి, కళాశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్​ శ్రీదేవసేన తదితరులు తాజాగా సమావేశమై చర్చించారు.

సొంతంగా ప్రవేశాలకు పరీక్షలు : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 826 ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ కళాశాలల్లో దోస్త్​ ద్వారా సీట్లను భర్తీ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో దాదాపు 70 ప్రైవేట్​ కళాశాలలు సొంతంగా ప్రవేశాల పరీక్షలు జరుపుకొంటున్నాయి. ఇందులో పలు కళాశాలలు భారీగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి. 8 ఏళ్లుగా ఇదే తంతు జరుగుతున్నా కనీసం హైకోర్టులో కౌంటర్​ దాఖలు చేసి తగిన పరిష్కారం కోసం విద్యాశాఖ ప్రయత్నించలేదు. తాజాగా దీనిపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు.

అన్ని కళాశాలలు కలిపి ఒకేసారి పరీక్షలు : ఇలా వేరువేరుగా పరీక్షలు నిర్వహించడం కాకుండా అన్ని కళాశాలలన్నింటినీ ఒకేతాటిపైకి తీసుకొచ్చేలా ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. 2027-28 విద్యా సంవత్సరంలో నాన్​ దోస్త్ కళాశాల సమస్య కొలిక్కి తెస్తామని వారు తెలిపారు. జాతీయ విద్యా విధానం కూడా ఎంట్రన్స్​ ద్వారా ప్రవేశాలు చేపట్టాలని సిఫార్సు చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. విధి విధానాల కోసం సమయం పట్టే అవకాశం ఉండటంతో ఈ ఏడాదికి మాత్రం దోస్త్​ ద్వారానే డిగ్రీ ప్రవేశాలు జరపనున్నారు.

మిగిలిపోతున్న 60 శాతం సీట్లు : దోస్త్​ పరిధిలో మొత్తం 826 కళాశాలల్లో 3.77 లక్షల సీట్లున్నాయి. కానీ అందులో 1.75 లక్షల సీట్లు మాత్రమే నిండుతున్నాయి. 70 కళాశాలల్లో ఒక్క విద్యార్థీ చేరటం లేదు. కొన్ని వందల కోర్సుల్లో ఒక్క సీటు కూడా భర్తీ అవ్వడం లేదు. దాని ఫలితమే దాదాపు 60 శాతం సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి. దీంతో జీరో ప్రవేశాల కళాశాలలు, కోర్సులను రద్దు చేయాలని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా, ప్రభుత్వ స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో ఇలా రద్దు మాటలకే పరిమితమవుతోంది. ఈసారి దీనిపైనా నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారి పేర్కొన్నారు.

డిగ్రీ కోర్సుల కొత్త సిలబస్ : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఉన్న డిగ్రీ కోర్సుల్లో కొత్త సిలబస్​ రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ఇక్కడ సమస్యేంటంటే రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి సిలబస్​ను ఆధునికీకరిస్తున్నామని యూనివర్సిటీల్లోని డీన్లతో కమిటీలు నియమించనున్నారు. అలాగే కళాశాల విద్యాశాఖ కూడా అదే పనిని చేస్తామని చెబుతుండటం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ రెండు శాఖలు వేరువేరు దారిలో వెళ్తుండటంతో యూనివర్సిటీల డీన్లు, బీఓఎస్​ ఛైర్మన్లు, ఆచార్యుల్లోనూ అయోమయం నెలకొంది.

రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యమండలికే అధికారం : నిబంధనల ప్రకారం డిగ్రీ సిలబస్​ మార్చే అధికారం కేవలం రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలికే ఉంది. కానీ దానికి యూనివర్సిటీల్లోని బోర్డు ఆఫ్​ స్టడీస్​ ఛైర్మన్లు ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అన్ని విభాగాల డీన్లతో కూడిన స్టాండింగ్​ కమిటీలో చర్చించి ఆమోదిస్తే సిలబస్​ అమలులోకి వస్తుంది. దీని ప్రకారమే గత సంవత్సరంలో కొత్త సిలబస్​ రూపొందించి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు పంపించారు. తీరా చూస్తే అక్కడ తెలుగు, ఇంగ్లీష్​ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అమలు కాలేదు. మిగతా 95 శాతం వరకు అమలైయిందని విద్యా మండలి వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఈ సారి సిలబస్​ని మరింత పకడ్బందీగా కసరత్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత లోపాలను సవరించుకుంటూ కొత్త కోర్సులను ప్రవేశ పెడుతున్నందున వాటికి సంబంధించిన సిలబస్​ రూపొందిస్తున్నారు.

