పీజీ చేయాలనుకుంటున్నారా - అయితే ఏ కోర్సు బాగుంటుదో తెలుసుకోండి?
పీజీ కోర్సుల ఎంపికలో అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు - కంటెంట్ రైటింగ్ నైపుణ్యాలూ అభివృద్ధి చేసుకుంటే ప్రైవేట్ రంగంలో మంచి అవకాశాలు - జర్నలిజంలో పీజీ చదివినవారికి డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియాలో డిమాండ్
Published : April 30, 2026 at 10:51 PM IST
PG Courses in Telangana : బీఏలో ఇంగ్లిష్, జర్నలిజం, సైకాలజీల కలయిక మంచి విద్యార్థుల మంచి భవిష్యత్తుకు పునాది అని చెప్పవచ్చు. భాషా నైపుణ్యం, కమ్యూనికేషన్ కెపాసిటీ, మానవ ప్రవర్తనపై అవగాహన ఈ మూడూ కలిసి ప్రస్తుత ఉద్యోగ మార్కెట్లో అత్యంత అవసరమైన నైపుణ్యాలుగా మారాయి. అందువల్ల పీజీ ఎంపికలో ఒకే మార్గం కాకుండా అనేక ప్రత్యామ్నాయాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎంఏ ఇంగ్లిష్ స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక కెరియర్కు మార్గం చూపే కోర్సు. లిటరేచర్, బోధన, రచన లాంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది అనువైన ఎంపిక. యూజీసీ నెట్ లేదా ఏపీ, తెలంగాణ సెట్ అర్హత సాధిస్తే సహాయ ఆచార్యులుగా ఉన్నత విద్యా రంగంలో స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉద్యోగాలకు పోటీ అధికంగా ఉండటంతో, కేవలం డిగ్రీతోనే కాకుండా డిజిటల్ కంటెంట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకుంటే ప్రైవేట్ రంగంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. బీఎడ్ చేసి పాఠశాల ఉపాధ్యాయులుగా మారడం కూడా ఒక మంచి మార్గం ఉంది.
యూజీలో జర్నలిజం నేపథ్యం : జర్నలిజంలో పీజీ చదివినవారికి డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, ఓటీటీ లాంటి ప్లాట్ఫారాలలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. రిపోర్టర్, యాంకర్, కంటెంట్ క్రియేటర్, కంటెంట్ ఎడిటర్, సోషల్ మీడియా మేనేజర్, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంటి అనేక కెరియర్ మార్గాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంగ్లిష్ కమ్యూనికేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు ఉన్న రంగం. యూజీలో జర్నలిజం నేపథ్యం ఈ కోర్సులో మరింత అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంది.
కార్పొరేట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ : సైకాలజీ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నదే. ప్రస్తుత సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్నందున కౌన్సెలింగ్, క్లినికల్ సైకాలజీ, కార్పొరేట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లాంటి విభాగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే క్లినికల్ సైకాలజిస్టుగా పనిచేయాలంటే రిహాబిలిటేెషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తింపు పొందిన ప్రోగ్రామ్ లేదా ఉన్నత చదువులు అవసరం పడతాయి. పీజీ సైకాలజీ విద్యార్హతతోనే కౌన్సిలర్గా లేదా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ రంగంలో జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. సేవా దృక్పథం ఉన్నవారికి ఇది ఒక అత్యుత్తమ ఎంపిక.
మీరు కార్పొరేట్ రంగంలో రాణించాలనుకుంటే ఎంబీఏ మంచి ఎంపిక. మీ సైకాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఈ కోర్సు ద్వారా మంచి వేతనం, వేగవంతమైన కెరియర్ను పొందడానికి వీలుంటుంది.
జనరల్ స్టడీస్కు అనుకూలంగా : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వైపు దృష్టి పెట్టాలనుకుంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్ లాంటి కోర్సులు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. యూపీఎస్సీ, రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వడానికి ఇవి డిగ్రీలోనే బలమైన పునాది వేస్తాయి. మీ అకడమిక్ నేపథ్యం జనరల్ స్టడీస్కు అనుకూలంగా ఉండటంతో, సరైన ప్లాన్తో ఈ మార్గంలో మంచి ఫలితాలు పొందోచ్చు.
ప్రస్తుత కాలంలో డిగ్రీ మాత్రమే కాకుండా నైపుణ్యాలు, పోర్ట్ఫోలియో, ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. మీరు ఏ కోర్సు ఎంచుకున్నా అందుకు సంబంధించిన ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు, డేటా అనాలిసిస్, రిసెర్చ్ మెథడ్స్, డిజిటల్ టూల్స్ నేర్చుకోవడం అవసరం. మీరు కోర్సులో చేరిన విద్యా సంస్థ, ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలు, ఇండస్ట్రీ పరిచయాలు మీ కెరియర్ను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
"పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఒకే ఒక ఉత్తమ కోర్సు అన్నది ప్రత్యేకంగా లేదు. మీ ఆసక్తి, లక్ష్యం ఆధారంగా సరైన కోర్సును ఎంపిక చేసుకోవాలి. సేవా దృక్పథం ఉంటే సైకాలజీ, క్రియేటివిటీ, మీడియా రంగంపై ఆసక్తి ఉంటే జర్నలిజం, అకడమిక్ స్థిరత్వం కోసం ఇంగ్లిష్, కార్పొరేట్ రంగం కోసం ఎంబీఏ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంటి ఎంపికలను పరిశీలించవచ్చు. సరైన నిర్ణయం తీసుకుని, క్రమశిక్షణతో కృషి చేస్తే ఏ కోర్సు అయినా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది" -ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
