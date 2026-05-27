అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం NPCIL నోటిఫికేషన్ - నెలకు స్టైపెండ్ రూ.12వేల పైనే!
- ఐటీఐ, డిప్లొమా, గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు "న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్" శుభవార్త!
Published : May 27, 2026 at 11:36 AM IST
NPCIL Apprentice Notification 2026: ట్రేడ్, డిప్లొమా, గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మద్రాస్(NPCIL) అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఖాళీలు ఎన్ని? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ ఎప్పుడు? స్టైపెండ్ ఎంత అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు - ఖాళీలు
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 158
ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ - 124: ఫిట్టర్ 39, మెషినిస్ట్ 10, టర్నర్ 6, వెల్డర్ 6, D MAN(మెకానికల్) 5, ఎలక్ట్రీషియన్ 18, మెకానిక్ 18, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ 18, కార్పెంటర్ 1, ప్లంబర్ 1, మాసోన్ 2.
డిప్లొమా అప్రెంటిస్ - 18: మెకానికల్ 6, ఎలక్ట్రికల్ 3, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రూమేషన్ 6, సివిల్ 3.
గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(నాన్ ఇంజనీరింగ్) - 16: హెచ్ఆర్ 7, కాంట్రాక్ట్ అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ 3, ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్ 2, హెల్త్ ఫిజిక్స్ యూనిట్ 2, కెమికల్ ల్యాబ్ 2.
అర్హతలు:
- ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో ఐటీఐలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- డిప్లోమా అప్రెంటిస్ కోసం అప్లై చేసుకునే వారు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో డిప్లోమా పాసై ఉండాలి.
- గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(నాన్ ఇంజనీరింగ్)కు దరఖాస్తు చేస్తే వారు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి:
- ట్రేడ్ అప్రెంటిస్కు 2026 జూన్ 30 నాటికి 18 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
- డిప్లోమా అప్రెంటిస్ కోసం 2026 జూన్ 30 నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
- గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ కోసం 2026 జూన్ 30 నాటికి 21 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. (వయోపరిమితిలో ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది).
ట్రైనింగ్ వ్యవధి: మూడు కోర్సులకు శిక్షణా కాలం 1 సంవత్సరం ఉంటుంది.
ట్రైనింగ్ ఎక్కడ: అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం ఎంపికైన విద్యార్థులు తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని కల్పక్కం న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మద్రాస్ ఆటోమెటిక్ పవర్ స్టేషన్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.
వేతనం: ట్రేడ్ అప్రెంటిస్కు నెలకు రూ.9,600, డిప్లోమా అప్రెంటిస్కు రూ.10,900, గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్కు రూ.12,300 చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఐటీఐ/డిప్లొమా/గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఫైనల్ అవుతారు.
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 30.06.2026
డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం కావాల్సిన పత్రాలు:
- బర్త్ సర్టిఫికెట్
- వెల్డర్ కోసం అయితే పదో తరగతి మెమో
- ఐటీఐ/డిప్లోమా/ గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికెట్స్
- క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్
- ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్
- కాలేజీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కండక్ట్ సర్టిఫికెట్
- ఆధార్ కార్డ్
- 4 పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- మద్రాస్ పవర్ స్టేషన్కు 16 కిలో మీటర్ల లోపు నివసిస్తుంటే అడ్రస్ ప్రూఫ్.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఆఫ్లైన్ ద్వారా మాత్రమే ఈ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- దీనికి అప్లై చేయడానికి ముందుగా నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి ఈ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం అప్లై చేసేందుకు అప్లికేషన్ ఫారమ్ ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
- ఆ ఫారమ్లో అన్ని వివరాలు ఫిల్ చేసి పాస్ఫొటో పేస్ట్ చేసి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పోస్ట్ చేయాలి.
అడ్రస్:
- Deputy Manager (HRM)
- Nuclear Power Corporation of India Limited (A Government of India Enterprise)
- MADRAS ATOMIC POWER STATION
- Kalpakkam, 60310,2 Chengalpattu, Tamil Nadu.
