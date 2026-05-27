అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం NPCIL నోటిఫికేషన్​ - నెలకు స్టైపెండ్​ రూ.12వేల పైనే!

- ఐటీఐ, డిప్లొమా, గ్రాడ్యుయేట్​ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు "న్యూక్లియర్​ పవర్​ కార్పొరేషన్​ లిమిటెడ్"​ శుభవార్త!

NPCIL Apprentice Notification 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 11:36 AM IST

NPCIL Apprentice Notification 2026: ట్రేడ్, డిప్లొమా, గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మద్రాస్‌(NPCIL) అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఖాళీలు ఎన్ని? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ ఎప్పుడు? స్టైపెండ్​ ఎంత అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల వివరాలు - ఖాళీలు

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 158

ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ - 124: ఫిట్టర్​ 39, మెషినిస్ట్​ 10, టర్నర్​ 6, వెల్డర్​ 6, D MAN(మెకానికల్​) 5, ఎలక్ట్రీషియన్​ 18, మెకానిక్​ 18, ఎలక్ట్రానిక్​ మెకానిక్​ 18, కార్పెంటర్​ 1, ప్లంబర్​ 1, మాసోన్​ 2.

డిప్లొమా అప్రెంటిస్ - 18: మెకానికల్​ 6, ఎలక్ట్రికల్​ 3, ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ ఇన్​స్ట్రూమేషన్​ 6, సివిల్​ 3.

గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(నాన్​ ఇంజనీరింగ్​) - 16: హెచ్​ఆర్​ 7, కాంట్రాక్ట్​ అండ్​ మెటీరియల్​ మేనేజ్​మెంట్​ 3, ఫైనాన్స్​ అండ్​ అకౌంట్​ 2, హెల్త్​ ఫిజిక్స్​ యూనిట్​ 2, కెమికల్​ ల్యాబ్​ 2.

అర్హతలు:

  • ట్రేడ్​ అప్రెంటిస్​ దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో ఐటీఐలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • డిప్లోమా అప్రెంటిస్​ కోసం అప్లై చేసుకునే వారు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో డిప్లోమా పాసై ఉండాలి.
  • గ్రాడ్యుయేట్​ అప్రెంటిస్​(నాన్​ ఇంజనీరింగ్​)కు దరఖాస్తు చేస్తే వారు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి:

  • ట్రేడ్​ అప్రెంటిస్​కు 2026 జూన్​ 30 నాటికి 18 నుంచి 24 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
  • డిప్లోమా అప్రెంటిస్ కోసం 2026 జూన్​ 30 నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
  • గ్రాడ్యుయేట్​ అప్రెంటిస్ కోసం 2026 జూన్​ 30 నాటికి 21 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. (వయోపరిమితిలో ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది).

ట్రైనింగ్​ వ్యవధి: మూడు కోర్సులకు శిక్షణా కాలం 1 సంవత్సరం ఉంటుంది.

ట్రైనింగ్​ ఎక్కడ: అప్రెంటిస్​ శిక్షణ కోసం ఎంపికైన విద్యార్థులు తమిళనాడులోని చెంగల్​పట్టు జిల్లాలోని కల్పక్కం న్యూక్లియర్​ పవర్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా లిమిటెడ్​ మద్రాస్​ ఆటోమెటిక్​ పవర్​ స్టేషన్​లో ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది.

వేతనం: ట్రేడ్​ అప్రెంటిస్​కు నెలకు రూ.9,600, డిప్లోమా అప్రెంటిస్​కు రూ.10,900, గ్రాడ్యుయేట్​ అప్రెంటిస్​కు రూ.12,300 చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఐటీఐ/డిప్లొమా/గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారు డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ ద్వారా ఫైనల్​ అవుతారు.

దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 30.06.2026

డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ కోసం కావాల్సిన పత్రాలు:

  • బర్త్​ సర్టిఫికెట్​
  • వెల్డర్​ కోసం అయితే పదో తరగతి మెమో
  • ఐటీఐ/డిప్లోమా/ గ్రాడ్యుయేట్​ సర్టిఫికెట్స్​
  • క్యాస్ట్​ సర్టిఫికెట్​
  • ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పోలీస్​ వెరిఫికేషన్​ సర్టిఫికెట్​
  • కాలేజీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి కండక్ట్​ సర్టిఫికెట్​
  • ఆధార్​ కార్డ్​
  • 4 పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు
  • మద్రాస్​ పవర్​ స్టేషన్​కు 16 కిలో మీటర్ల లోపు నివసిస్తుంటే అడ్రస్​ ప్రూఫ్​.

దరఖాస్తు విధానం:

అడ్రస్​:

  • Deputy Manager (HRM)
  • Nuclear Power Corporation of India Limited (A Government of India Enterprise)
  • MADRAS ATOMIC POWER STATION
  • Kalpakkam, 60310,2 Chengalpattu, Tamil Nadu.

