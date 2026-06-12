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ఇంటర్ పాసైన అమ్మాయిలకు 'గుడ్న్యూస్' - నెలకు రూ.5 వేల స్కాలర్షిప్! - రేపే చివరి తేదీ!
జూన్ 14న "ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్" - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:49 AM IST
NTR GEST Scholarship 2026 : ఇంటర్ పాసైన విద్యార్థినులకు గుడ్న్యూస్. ప్రతిభావంతులైన ఆడపిల్లల్ని విద్యలో ప్రోత్సహించేందుకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్(NTR Trust) ఏటా ఒక అద్భుతమైన స్కాలర్షిప్ను అందిస్తోంది. అందుకోసం గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్(GEST) పేరుతో ఒక ఎగ్జామ్ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఏడాది జూన్ 14న "జీఈఎస్టీ టెస్ట్" జరగనుంది. దీనిలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థినులకు ప్రతినెల రూ.5 వేల వరకు స్కాలర్షిప్ అందిస్తోంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. అందులో భాగంగానే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎగ్జామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రతిభ గల విద్యార్థినులకు స్కాలర్షిప్ అందించడానికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఏటా నిర్వహించే జీఈఎస్టీ(GEST) పరీక్ష తేదీ వచ్చేసింది. జూన్ 14న గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఫర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ 2026-27 ఎగ్జామ్ను నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలో మొదటి 25 స్థానాల్లో నిలిచిన బాలికలకు స్కాలర్షిప్ అందించనున్నారు. ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం పూర్తి చేసి, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థినులు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్లో జూన్ 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎన్టీఆర్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
- గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఫర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ 2026 పరీక్షలో టాప్ 25 ర్యాంకులు సాధించిన బాలికలకు ఉపకారవేతనం అందించనున్నారు.
- టాప్ 25 ర్యాంకుల్లో మొదటి 10 ర్యాంకుల్లో(1 నుంచి 10 వరకు) నిలిచిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.5 వేలు అందిస్తారు. డిగ్రీ పూర్తి చేసే వరకు(మూడు సంవత్సరాలు) ఈ స్కాలర్షిప్ అందుతుంది.
- తర్వాతి 15 ర్యాంకులు(11 నుంచి 25 వరకు) పొందినవారికి నెలకు రూ.3 వేలు అందిస్తారు. అలా మూడేళ్లు ఈ ఉపకారం వేతనం అందుతుంది.
అర్హతలు :
ఇంటర్, సీబీఎస్సీ ప్లస్2 పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అందించే ఉపకార వేతనాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.
పరీక్ష విధానం : జీఈఎస్టీ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ విధానంలో ఉంటుంది. 100 మార్కులకు దీన్ని నిర్వహిస్తారు.
పరీక్ష వ్యవధి : 2 గంటలు.
సిలబస్ : జనరల్ అవేర్నెస్, కరెంట్ అఫైర్స్, రీజనింగ్, 12వ తరగతి స్థాయి మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు వస్తాయి.
పరీక్ష తేదీ : జూన్ 14, 2026(ఆదివారం) ఉదయం 10 నుంచి 12 గంటల వరకు ఉంటుంది.
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అభ్యర్థులు తమ వెంట తెచ్చుకోవాల్సినవి :
రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు, బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్, రైటింగ్ పాడ్, ఇంటర్ కాలేజీ ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు, మాస్క్, శానిటైజర్ వంటివి.
ఎగ్జామ్ ఫీజు : రూ.250.
హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ :
అభ్యర్థులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్తో 2026, జూన్ 13 నుంచి హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష ఫలితాలు :
సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థుల లిస్ట్ ntrtrust.org & ntrcollegeforwomen.education వెబ్సైట్లో పొందుపరుస్తారు. పరీక్ష తేదీ నుంచి ఒక వారంలోపు రిజల్ట్స్ ప్రకటిస్తారు.
ఎగ్జామ్ సెంటర్ :
ఎన్టీఆర్ జూనియర్ & డిగ్రీ మహిళా కళాశాల, చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ రోడ్, హిమాయత్ నగర్ గ్రామం, మొయినాబాద్ మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థినులు వెబ్సైట్ www.ntrcollegeforwomen.education లో జూన్ 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలకు 7660002627/ 28 నంబర్లను సంప్రదించండి.
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