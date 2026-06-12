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ఇంటర్ పాసైన అమ్మాయిలకు 'గుడ్​న్యూస్' - నెలకు రూ.5 వేల స్కాలర్​షిప్! - రేపే చివరి తేదీ!

జూన్​ 14న "ఎన్​టీఆర్ ట్రస్ట్ స్కాలర్​షిప్​ టెస్ట్" - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

NTR GEST Scholarship 2026
NTR GEST Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:49 AM IST

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NTR GEST Scholarship 2026 : ఇంటర్ పాసైన విద్యార్థినులకు గుడ్​న్యూస్. ప్రతిభావంతులైన ఆడపిల్లల్ని విద్యలో ప్రోత్సహించేందుకు ఎన్​టీఆర్ ట్రస్ట్(NTR Trust) ఏటా ఒక అద్భుతమైన స్కాలర్​షిప్​ను అందిస్తోంది. అందుకోసం గర్ల్స్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ టెస్ట్‌(GEST) పేరుతో ఒక ఎగ్జామ్​ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఏడాది జూన్ 14న "జీఈఎస్‌టీ టెస్ట్" జరగనుంది. దీనిలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థినులకు ప్రతినెల రూ.5 వేల వరకు స్కాలర్​షిప్ అందిస్తోంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. అందులో భాగంగానే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎగ్జామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రతిభ గల విద్యార్థినులకు స్కాలర్​షిప్ అందించడానికి ఎన్టీఆర్‌ ట్రస్ట్‌ ద్వారా ఏటా నిర్వహించే జీఈఎస్‌టీ(GEST) పరీక్ష తేదీ వచ్చేసింది. జూన్ 14న గర్ల్స్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ టెస్ట్‌ ఫర్‌ డిగ్రీ కోర్సెస్‌ 2026-27 ఎగ్జామ్​ను నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్​టీఆర్ ట్రస్ట్ ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలో మొదటి 25 స్థానాల్లో నిలిచిన బాలికలకు స్కాలర్​షిప్ అందించనున్నారు. ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం పూర్తి చేసి, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థినులు ఎన్​టీఆర్ ట్రస్ట్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో జూన్‌ 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎన్టీఆర్‌ మెరిట్ స్కాలర్​షిప్ వివరాలు :

  • గర్ల్స్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ టెస్ట్‌ ఫర్‌ డిగ్రీ కోర్సెస్‌ 2026 పరీక్షలో టాప్ 25 ర్యాంకులు సాధించిన బాలికలకు ఉపకారవేతనం అందించనున్నారు.
  • టాప్ 25 ర్యాంకుల్లో మొదటి 10 ర్యాంకుల్లో(1 నుంచి 10 వరకు) నిలిచిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.5 వేలు అందిస్తారు. డిగ్రీ పూర్తి చేసే వరకు(మూడు సంవత్సరాలు) ఈ స్కాలర్​షిప్ అందుతుంది.
  • తర్వాతి 15 ర్యాంకులు(11 నుంచి 25 వరకు) పొందినవారికి నెలకు రూ.3 వేలు అందిస్తారు. అలా మూడేళ్లు ఈ ఉపకారం వేతనం అందుతుంది.

అర్హతలు :

ఇంటర్‌, సీబీఎస్‌సీ ప్లస్‌2 పూర్తి చేసిన విద్యార్థినులు ఎన్టీఆర్‌ ట్రస్ట్‌ అందించే ఉపకార వేతనాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.

పరీక్ష విధానం : జీఈఎస్‌టీ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ విధానంలో ఉంటుంది. 100 మార్కులకు దీన్ని నిర్వహిస్తారు.

పరీక్ష వ్యవధి : 2 గంటలు.

సిలబస్​ : జనరల్ అవేర్​నెస్​, కరెంట్ అఫైర్స్, రీజనింగ్, 12వ తరగతి స్థాయి మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు వస్తాయి.

పరీక్ష తేదీ : జూన్ 14, 2026(ఆదివారం) ఉదయం 10 నుంచి 12 గంటల వరకు ఉంటుంది.

"విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్" - నాలుగేళ్ల పాటు ఏటా రూ.12 వేల స్కాలర్​షిప్!

అభ్యర్థులు తమ వెంట తెచ్చుకోవాల్సినవి :

రెండు పాస్​పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు, బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్​, రైటింగ్ పాడ్​, ఇంటర్ కాలేజీ ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు, మాస్క్​, శానిటైజర్ వంటివి.

ఎగ్జామ్ ఫీజు : రూ.250.

హాల్​టికెట్లు డౌన్​లోడ్​ :

అభ్యర్థులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్​తో 2026, జూన్ 13 నుంచి హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

పరీక్ష ఫలితాలు :

సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థుల లిస్ట్ ntrtrust.org & ntrcollegeforwomen.education వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరుస్తారు. పరీక్ష తేదీ నుంచి ఒక వారంలోపు రిజల్ట్స్​ ప్రకటిస్తారు.

ఎగ్జామ్ సెంటర్​ :

ఎన్​టీఆర్ జూనియర్ & డిగ్రీ మహిళా కళాశాల, చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ రోడ్, హిమాయత్ నగర్ గ్రామం, మొయినాబాద్ మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థినులు వెబ్‌సైట్‌ www.ntrcollegeforwomen.education లో జూన్‌ 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్జామ్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలకు 7660002627/ 28 నంబర్లను సంప్రదించండి.

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