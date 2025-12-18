ETV Bharat / education-and-career
ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - పోస్టుల సంఖ్య? అర్హత, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం
December 18, 2025
NTPC Limited Recruitment Notification 2025 : ప్రభుత్వ కొలువులకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్(ఎన్టీపీసీ) లిమిటెడ్లో పలు ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందుకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. పోస్టుల సంఖ్య, అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం, దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోస్టులను భర్తీ చేయు సంస్థ : ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్
పోస్టుల సంఖ్య : 15 ఎగ్జిక్యూటివ్(కంబైన్డ్ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ - ఓ అండ్ ఎం )
అర్హత : ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ(బీటెక్)
ఎంపిక విధానం : రాతపరీక్ష, మౌఖిక పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు
ఎంపిక విధానం ఏవిధంగా ఉంటుందంటే? :
- ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి అర్హతలు, మార్కుల శాతం, ఉద్యోగానుభవాలతో స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తారు.
- స్క్రీనింగ్లో ఎంపికైన వారిని రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్(సీబీటీ), పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ(పర్సనాలిటీ టెస్ట్) ఉంటాయి.
- సబ్జెక్టుపరంగా ముఖ్యాంశాలపై పట్టు సాధిస్తే రాతపరీక్షలో రాణించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇంటర్వ్యూ(మౌఖిక పరీక్ష) సమయంలో గత ఉద్యోగానుభవాలను సమర్థంగా వివరించగలగాలి. దీంతో సానుకూల ఫలితాన్ని సాధించేందుకు అవకాశ ఉంటుంది.
- రాత పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ కొనసాగించినట్లయితే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
- ఎంపికైనవారిని ఎన్టీపీసీ స్టేషన్లు/ ప్రాజెక్టులు/ జాయింట్ వెంచర్లలో ఎక్కడైనా నియమించే, ఎక్కడికైనా బదిలీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
వివరాలు :
ఖాళీలు : 15. అన్రిజర్వుడ్కు విభాగంలో- 7, ఈడబ్ల్యూఎస్కు- 1, ఓబీసీకి- 3 పోస్టులు, ఎస్సీకి- 1, ఎస్టీకి-3 పోస్టులు కేటాయించారు.
అర్హతలు : ఎలక్ట్రికల్/ మెకానికల్/ ఎలక్ట్రానిక్/ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బ్రాంచ్తో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ(బీటెక్). కంబైన్డ్ సైకిల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్/ ప్లాంట్/ డిజైన్/ కన్స్ట్రక్షన్/ ఆపరేషన్/ మెయింటెనెన్స్ రంగంలో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 35 సంవత్సరాలు. గరిష్ఠ వయసులో ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు(నాన్ క్రీమీలేయర్) మూడేళ్లు, ఎస్సీ(షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్/ ఎస్టీకి(షెడ్యూల్ ట్రైబ్) ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు : జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్లకు(ఎకనామికల్లీ) రూ.500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మహిళలకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు.
శాలరీ : నెలకు రూ.90,000. మూలవేతనానికి(బేసిక్ పే) అదనంగా కంపెనీ వసతి/ హెచ్ఆర్ఏ, నైట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, ఉద్యోగితోపాటు కుటుంబానికీ వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి. సంస్థ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జీతభత్యాలు ఉంటాయి
దరఖాస్తు విధానం : అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గడువు తేదీలోగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ 24.12.2025
అధికారిక వెబ్సైట్ : ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్సైట్ careers.ntpc.co.in ను సందర్శించండి.
ప్రిపరేషన్ టిప్స్ : పోటీపరీక్షలకు ఓ పద్ధతి ప్రకారం సిద్ధమయినట్లయితే కొలువు సాధించడం సులభమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. సిలబస్లో ఉన్న అంశాలను పూర్తిచేసిన తర్వాత వీలైనన్ని మాక్టెస్ట్లను రాయాలని చెబుతున్నారు. దానివల్ల మనకు సబ్జెక్టుపై ఎంత వరకు పట్టు ఉందనే విషయం అర్థం అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. పోటీపరీక్షల్లో రాణించేందుకు పలు టిప్స్ ఇవే.
- గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయాలి
- ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేయాలి
- కష్టంగా ఉన్న సబ్జెక్టులపై ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి
- సొంత నోట్సు తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమం
- వీలైనన్ని మాక్టెస్ట్లు రాయాలి
- ఇంటర్వ్యూ కోసం నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి
- కరెంట్ అఫైర్స్పై దృష్టిసారించాలి
- కరెంట్ అఫైర్స్కోసం ప్రామాణిక న్యూస్ పేపర్ను చదవాలి
- ఒత్తిడి నుంచి బయట పడేందుకు యోగ లాంటివి సాధన చేయాలి
