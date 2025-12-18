Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / education-and-career

ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్​లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

నేషనల్​ థర్మల్​ పవర్​ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్​లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - పోస్టుల సంఖ్య? అర్హత, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం

NTPC Limited Recruitment Notification 2025
NTPC Limited Recruitment Notification 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NTPC Limited Recruitment Notification 2025 : ప్రభుత్వ కొలువులకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్​న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషనల్ థర్మల్ పవర్​ కార్పొరేషన్(ఎన్టీపీసీ) లిమిటెడ్​లో పలు ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. ఇందుకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. పోస్టుల సంఖ్య, అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం, దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పోస్టులను భర్తీ చేయు సంస్థ : ఎన్​టీపీసీ లిమిటెడ్​

పోస్టుల సంఖ్య : 15 ఎగ్జిక్యూటివ్(కంబైన్డ్​ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ - ఓ అండ్​ ఎం )

అర్హత : ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ(బీటెక్)

ఎంపిక విధానం : రాతపరీక్ష, మౌఖిక పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు

ఎంపిక విధానం ఏవిధంగా ఉంటుందంటే? :

  • ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి అర్హతలు, మార్కుల శాతం, ఉద్యోగానుభవాలతో స్క్రీనింగ్‌ నిర్వహిస్తారు.
  • స్క్రీనింగ్​లో ఎంపికైన వారిని రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్(సీబీటీ), పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూ(పర్సనాలిటీ టెస్ట్) ఉంటాయి.
  • సబ్జెక్టుపరంగా ముఖ్యాంశాలపై పట్టు సాధిస్తే రాతపరీక్షలో రాణించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇంటర్వ్యూ(మౌఖిక పరీక్ష) సమయంలో గత ఉద్యోగానుభవాలను సమర్థంగా వివరించగలగాలి. దీంతో సానుకూల ఫలితాన్ని సాధించేందుకు అవకాశ ఉంటుంది.
  • రాత పరీక్ష తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్​ కొనసాగించినట్లయితే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
  • ఎంపికైనవారిని ఎన్టీపీసీ స్టేషన్లు/ ప్రాజెక్టులు/ జాయింట్‌ వెంచర్లలో ఎక్కడైనా నియమించే, ఎక్కడికైనా బదిలీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

వివరాలు :

ఖాళీలు : 15. అన్‌రిజర్వుడ్‌కు విభాగంలో- 7, ఈడబ్ల్యూఎస్‌కు- 1, ఓబీసీకి- 3 పోస్టులు, ఎస్సీకి- 1, ఎస్టీకి-3 పోస్టులు కేటాయించారు.
అర్హతలు : ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రానిక్‌/ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ బ్రాంచ్‌తో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ(బీటెక్​). కంబైన్డ్‌ సైకిల్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్ట్‌/ ప్లాంట్‌/ డిజైన్‌/ కన్‌స్ట్రక్షన్‌/ ఆపరేషన్‌/ మెయింటెనెన్స్‌ రంగంలో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 35 సంవత్సరాలు. గరిష్ఠ వయసులో ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు(నాన్​ క్రీమీలేయర్) మూడేళ్లు, ఎస్సీ(షెడ్యూల్డ్​ క్యాస్ట్​/ ఎస్టీకి(షెడ్యూల్ ట్రైబ్​) ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్​ ఫీజు : జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు(ఎకనామికల్లీ) రూ.500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మహిళలకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు.
శాలరీ : నెలకు రూ.90,000. మూలవేతనానికి(బేసిక్​ పే) అదనంగా కంపెనీ వసతి/ హెచ్‌ఆర్‌ఏ, నైట్‌ షిఫ్ట్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అలవెన్స్, ఉద్యోగితోపాటు కుటుంబానికీ వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి. సంస్థ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జీతభత్యాలు ఉంటాయి
దరఖాస్తు విధానం : అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గడువు తేదీలోగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ 24.12.2025

అధికారిక వెబ్​సైట్ : ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్​సైట్​ careers.ntpc.co.in ను సందర్శించండి.

ప్రిపరేషన్​ టిప్స్ : పోటీపరీక్షలకు ఓ పద్ధతి ప్రకారం సిద్ధమయినట్లయితే కొలువు సాధించడం సులభమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని ప్రిపేర్​ అవ్వడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. సిలబస్​లో ఉన్న అంశాలను పూర్తిచేసిన తర్వాత వీలైనన్ని మాక్​టెస్ట్​లను రాయాలని చెబుతున్నారు. దానివల్ల మనకు సబ్జెక్టుపై ఎంత వరకు పట్టు ఉందనే విషయం అర్థం అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. పోటీపరీక్షల్లో రాణించేందుకు పలు టిప్స్​ ఇవే.

  • గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయాలి
  • ఎక్కువసార్లు రివిజన్​ చేయాలి
  • కష్టంగా ఉన్న సబ్జెక్టులపై ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి
  • సొంత నోట్సు తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమం
  • వీలైనన్ని మాక్​టెస్ట్​లు రాయాలి
  • ఇంటర్వ్యూ కోసం నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి
  • కరెంట్ అఫైర్స్​పై దృష్టిసారించాలి
  • కరెంట్​ అఫైర్స్​కోసం ప్రామాణిక న్యూస్ పేపర్​ను చదవాలి
  • ఒత్తిడి నుంచి బయట పడేందుకు యోగ లాంటివి సాధన చేయాలి

రైల్వేశాఖలో సీనియర్ అసిస్టెంట్​ ఉద్యోగాలు - డిప్లొమా చేసిన వారికిి సువర్ణావకాశం

బీటెక్​లో మెకానికల్‌ చదివారా? - భారీ ప్యాకేజీ​లతో ఉపాధి పొందాలంటే ఇలా చేయండి

TAGGED:

CAREER GUIDANCE FOR YOUTH
LATEST GOVT JOB NOTIFICATIONS
NTPC RECRUITMENT NOTIFICATION 2025
తాజా ఉద్యోగ అవకాశాలు 2025
NTPC RECRUITMENT NOTIFICATION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.