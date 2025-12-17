ETV Bharat / education-and-career

NTPC RECRUITMENT 2025
డిగ్రీ, డిప్లొమా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ నౌకరీ - నెగిటివ్ మార్కులు లేని పరీక్ష (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 3:43 PM IST

NTPC and RITES Recruitment 2025-26: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ కలా? ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసి మంచి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ గుడ్ న్యూస్. కొత్త సంవత్సరం రాకముందే రెండు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉద్యోగాల జాతరను తీసుకొచ్చాయి. ఒకవైపు విద్యుత్ రంగ దిగ్గజం 'ఎన్టీపీసీ', మరోవైపు రైల్వే అనుబంధ సంస్థ 'రైట్స్' వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేశాయి. ఎన్టీపీసీలో చేరితే లక్షల ప్యాకేజీతో జీవితం స్థిరపడుతుంది. రైట్స్ లో చేరితే రైల్వే రంగంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

జీతం అదిరిపోద్ది: దేశంలోని మహారత్న కంపెనీ ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్ అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. పోస్టు పేరు ఎగ్జిక్యూటివ్ (కంబైన్డ్ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ - ఓ అండ్ ఎం). ఎంపికైన వారికి నెలకు ఏకంగా రూ. 90,000 వేతనం ఇస్తారు. దీనికి అదనంగా కంపెనీ వసతి లేదా హెచ్‌ఆర్‌ఏ ఉంటుంది. నైట్‌ షిఫ్ట్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అలవెన్స్ ఇస్తారు. ఉద్యోగితో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉచిత వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి.

ఎవరు అర్హులు?: ఎలక్ట్రికల్‌, మెకానికల్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ బ్రాంచ్‌లో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ ఉండాలి. అర్హతతో పాటు అనుభవం తప్పనిసరి. కంబైన్డ్ సైకిల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్, ప్లాంట్ డిజైన్, కన్‌స్ట్రక్షన్, ఆపరేషన్ లేదా మెయింటెనెన్స్‌ విభాగాల్లో కనీసం రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి.

ఎంపిక విధానం: దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి అర్హతలు, మార్కుల శాతం, అనుభవం ఆధారంగా ముందుగా స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వారికి రాత పరీక్ష లేదా ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది. చివరగా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సబ్జెక్టుపై పట్టు ఉండి, ఇంటర్వ్యూలో గత అనుభవాన్ని సమర్థంగా వివరిస్తే విజయం మీదే.

ముఖ్య వివరాలు:

  • ఖాళీలు: 15 (అన్‌రిజర్వుడ్‌-7, ఈడబ్ల్యూఎస్‌-1, ఓబీసీ-3, ఎస్సీ-1, ఎస్టీ-3).
  • వయసు: 35 ఏళ్లు మించకూడదు (రిజర్వేషన్ల వారీగా సడలింపులు వర్తిస్తాయి).
  • దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 500. (ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలకు ఫీజు లేదు).
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 24.12.2025.
  • వెబ్‌సైట్‌: careers.ntpc.co.in

డిప్లొమా వారికి బంపర్ ఆఫర్: రైల్ ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ లిమిటెడ్ భారీ సంఖ్యలో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. డిప్లొమా చేసిన వారికి ఇదొక సువర్ణావకాశం. పోస్టు పేరు సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (మెకానికల్). ఏకంగా 150 పోస్టులు ఉన్నాయి. (నార్త్ రీజియన్-50, ఈస్ట్-75, వెస్ట్-10, సౌత్-15). మెకానికల్, ప్రొడక్షన్, ఆటోమొబైల్, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్ తదితర బ్రాంచీల్లో ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా ఉండాలి. జనరల్ అభ్యర్థులకు డిప్లొమాలో 50 శాతం మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీలకు 45 శాతం మార్కులు ఉంటే సరిపోతుంది. సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి.

పరీక్ష రాస్తే చాలు: కేవలం రాత పరీక్ష ద్వారానే ఎంపిక ఉంటుంది. మొత్తం 125 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పరీక్ష సమయం రెండున్నర గంటలు. ఈ పరీక్షలో నెగిటివ్ మార్కులు లేవు. ధైర్యంగా అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పెట్టొచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు హైదరాబాద్ లోనే పరీక్ష రాసే సౌకర్యం ఉంది.

సిలబస్ ఇదే: పరీక్షలో నాలుగు విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సిలబస్‌పై పట్టు సాధిస్తే విజయం సులభం. క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ 35 మార్కులకు ఉంటుంది. లాభనష్టాలు, వడ్డీలు (బారు, చక్రవడ్డీ), పని-కాలం, కాలం-దూరం, రేఖాగణితం, నంబర్ సిస్టమ్, నిష్పత్తులు వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి. డేటా ఇంటర్‌ప్రెటేషన్ (35 మార్కులు)లో గ్రాఫ్‌లు, చార్టులు, టేబుళ్లు, సిరీస్‌ రూపంలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకుని విశ్లేషించడం నేర్చుకోవాలి. లాజికల్ రీజనింగ్ (35 మార్కులు)లో తార్కిక ఆలోచన ముఖ్యం. పజిల్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, దిశలు, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్, వెన్ డయాగ్రమ్స్, ర్యాంకింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. జనరల్ నాలెడ్జ్ (20 మార్కులు)లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ వర్తమానాంశాలు, క్రీడలు, అవార్డులు, భారత చరిత్ర, పాలిటీ, భౌగోళిక అంశాలు చదవాలి.

ముఖ్య వివరాలు:

  • జీతం: బేసిక్ పే రూ. 16,338 - 29,735 (ఇది కాకుండా ప్రాంతాన్ని బట్టి అలవెన్సులు కలుపుకుని జీతం పెరుగుతుంది).
  • వయసు: 40 ఏళ్లు మించకూడదు (30.12.2025 నాటికి).
  • దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 300 (జనరల్/ఓబీసీ). ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఎస్సీ/ఎస్టీలకు రూ. 100 మాత్రమే.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 30.12.2025.
  • రాత పరీక్ష తేదీ: 11.01.2026.
  • వెబ్‌సైట్‌: http://www.rites.com/

RITES RECRUITMENT 2025
NTPC JOB NOTIFICATION
RITES JOB NOTIFICATION
RITES RECRUITMENT
NTPC RECRUITMENT 2025

