ETV Bharat / education-and-career
నీట్ ర్యాంకులని ప్రభావితం చేయనున్న "ఫిజిక్స్"! - నిపుణులు అంచనాలివే!
అందుబాటులో నీట్ యూజీ 2026 'కీ' - అభ్యంతరాలకు గడువు ఇచ్చిన NTA!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 1:12 PM IST
NEET PRIMARY KEY : నీట్ పరీక్ష ముగిసిన నేపథ్యంలో ప్రాథమిక కీని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. తన అధికారిక వెబ్సైట్ neet.nta.nic.inలో నీట్ యూజీ 2026 తాత్కాలిక జవాబు కీని విడుదల చేయనుంది. కాగా, ఇప్పటికే పలు శిక్షణా సంస్థలు ప్రాథమిక కీని విడుదల చేశాయి. ఈ పరీక్షకు 22లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరుకావడం తెలిసిందే. ప్రాథమిక కీ అందుబాటులోకి రావడానికి ముందే పరీక్ష పత్రంపై పలువులు విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, నిపుణులు స్పందించారు. నీట్ పరీక్ష ప్రత్నం కఠినంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టు ర్యాంకులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు.
ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేశారా? - SBIలో రూ.22లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగాలు!
జవాబు కీ PDFను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు అధికారిక పోర్టల్ neet.nta.nic.inను సందర్శించాలి. సమాధానాలపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ప్రతి ప్రశ్నకు రూ.200 చెల్లించి సవాలు చేయాలి. ఈ మేరకు అవసరమైన సాంకేతిక సహాయం కోసం స్క్రీన్ షాట్లు అధికారిక పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. నిర్దేశించిన గడువు 72గంటల్లోగా అభ్యంతరాలను NTA పోర్టల్ ద్వారా సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత ఎటువంటి అభ్యంతరాలు స్వీకరించబోమని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. తప్పుడు అభ్యంతరాలకు రీఫండ్ ఉండదు కాబట్టి అభ్యంతరాలను దాఖలు చేయడానికి ముందుగానే విద్యార్థులు బహుళ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ల కీలతో జవాబులను సరిచూసుకోవాలని సూచించింది.
సబ్జెక్టు వారీగా విశ్లేషణ
ప్రాథమిక కీ అందుబాటులోకి రావడానికి ముందే పరీక్ష పత్రంపై పలువులు విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, నిపుణులు స్పందించారు. నీట్ పరీక్ష ప్రత్నం కఠినంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టుల్లో స్కోర్ చేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని పలు కోచింగ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు విశ్లేషించారు. ముఖ్యంగా నాలుగైదు ప్రశ్నలు గందరగోళంగా ఉండడం వల్ల ర్యాంకులు గల్లంతయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. బయాలజీలో స్కోరింగ్కు అవకాశం ఉందని చెప్తూ ఫిజిక్స్ ఎక్కువ సమయం తీసుకుందని, కెమిస్ట్రీలో న్యూమరికల్, మెమరీ బేస్డ్ ప్రశ్నలు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయని వివరించారు. ఫిజిక్స్లో 7-8 క్లిష్టమైన ప్రశ్నలు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు సైతం ఇబ్బంది కలిగించాయని, ఈ ప్రశ్నలు 'NCERT' నమూనాలకు భిన్నంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
బయోసైన్స్లో మంచి స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉన్నా 3 వివాదాస్పద ప్రశ్నలు ఇచ్చారని తెలిపారు. ఈ ప్రశ్నలు ర్యాంకులపై ప్రభావం చూపుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఫలితాలు అప్పుడే
ఫలితాలు మరో 4నుంచి 6 వారాల్లో విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈసారి అత్యధిక స్కోరింగ్ మార్కులు, కటాఫ్ తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. టాపర్లకు 700 నుంచి 710 మధ్య మార్కులు రావొచ్చని, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 420 కటాఫ్ మార్కులకు జనరల్ కేటగిరీలో సీటొచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఇక ప్రాథమిక కీ ఆధారంగా పలు కోచింగ్ సెంటర్లు AI ఆధారిత ర్యాంక్ ప్రిడిక్టర్ టూల్స్ ఉపయోగిస్తూ అంచనా వేస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - తక్కువ పోటీ, ఎక్కువ జీతం వచ్చే "టాప్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్" ఇవే!
ఇండియాలో టాప్ యూనివర్సిటీలు - NIRF తాజా ర్యాంకింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే!