స్పోర్ట్స్‌ కోటాలో సరిహద్దు భద్రతా దళం(బీఎస్‌ఎఫ్‌) 549 పోస్టులు

స్పోర్ట్స్‌ కోటా కింద 549 ఖాళీలకు సరిహద్దు భద్రతా దళం(బీఎస్‌ఎఫ్‌) ప్రకటన - అర్హులైన క్రీడాకారుల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు కోరుతున్న బీఎస్​ఎఫ్ - 18 నుంచి 23 సంవత్సరాల లోపు వారికి సదావకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 10:33 PM IST

Jobs in Border Security Force Under Sports Quota : క్రీడాకారులకు దేశానికి సేవ చేయాలని ఉంటే మంచి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని భారత రక్షణ రంగం ఆహ్వానిస్తోంది. భారత ప్రభుత్వం గృహ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్పోర్ట్స్‌ కోటా కింద సరిహద్దు భద్రతా దళం(బీఎస్‌ఎఫ్‌)లో 549 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అందుకు క్రీడాకారుల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో అప్లికేషన్లను ఆహ్వానిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేకమంది క్రీడాకారులు క్రీడా విభాగంలో రక్షణ దళంలో కొలువులు సాధించారు.

ఎంపిక విధానమిలా : అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలలో క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించిన వారు లేదా క్రీడలలో పాల్గొన్నవారు అయి ఉండాలి. పతకాలు, క్రీడా ధ్రువీకరణ పత్రాలను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. అనంతరం ఫిజికల్‌ స్టాండర్డ్‌ టెస్ట్‌(పీఎస్‌టీ), డిటెయిల్డ్‌ మెడికల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌(డీఎంఈ) వంటి వాటిని నిర్వహిస్తారు. అనంతరం మెరిట్‌ ప్రకారం స్పోర్ట్స్ కోటా కింద కొలువులు భర్తీ చేస్తారు.

అర్హులు వీరే : 1 ఆగస్టు 2025 నాటికి వయసు 18 నుంచి 23 సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే ఉండాలి.

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు ఇలా : https://ectt.bsf.gov.in బీఎస్‌ఎఫ్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. ఈ నెల 15వ తేదీ రాత్రి 11.59 గంటల వరకు ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ దరఖాస్తుల కోసం తెరిచి ఉంటుంది.

అథ్లెటిక్, బాక్సింగ్, బాస్కెట్‌బాల్, వాలీబాల్, హ్యాండ్‌బాల్, ఫుట్‌బాల్, రెజ్లింగ్, వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్, టేబుల్‌ టెన్నిస్, ఆర్చరీ, బ్యాడ్మింటన్, సైక్లింగ్, హాకీ, స్విమ్మింగ్, షూటింగ్, జూడో, కరాటే, వాటర్‌ స్పోర్ట్స్, ఉషు మొదలైన క్రీడా విభాగాలు ఉన్నాయి. ఫిజికల్‌ స్టాండర్డ్‌ టెస్ట్‌ (పీఎస్‌టీ), మెరిట్‌ లిస్ట్‌ (క్రీడా ప్రదర్శన ఆధారంగా), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్​ టెస్టులతో నియామకాలుంటాయి. అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో బంగారు, వెండి, కాంస్య పతకాలు సాధించిన లేదా పాల్గొన్నవారికి మొదటి ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు. జాతీయ క్రీడాపోటీల్లో పతకాలు సాధించిన, లేదా పాల్గొన్నవారికి రెండో ప్రాధాన్యమిస్తారు. పతకాలవారీగా మార్కుల కేటాయింపు ఉద్యోగాల్లో ఉంటుంది.

ముఖ్యాంశాలు
ఖాళీలు: 549. పురుషులకు 277, మహిళలకు 272.
అర్హత: పదోతరగతి. గత రెండేళ్లలో జాతీయ, ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో పతకాలు సాధించివారు లేదా పాల్గొన్నవారు దరఖాస్తుకు అర్హులు.
వయసు: 23 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీకి ఐదేళ్ల సడలింపును ఇస్తున్నారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.159. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
నెల వేతనం : నెలకు రూ.21,700 నుంచి 69,100 వరకు అనుభవాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ఇస్తారు.
ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 15.01.2026
వెబ్‌సైట్‌: https://rectt.bsf.gov.in/

వాలీబాల్‌లో మెరిసి కొలువు సాధించి : నిర్మల్‌ జిల్లా ఖానాపూర్‌ మండలం గోసంపల్లె గ్రామానికి చెందిన రాజు-లలిత దంపతుల కుమారుడు గుగ్లావత్‌ నవీన్‌. ఎంపీఈడీ 9మాస్టర్​ ఆఫ్ ఫిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్) కోర్సు పూర్తి చేశారు. డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్​ డెైరెక్టర్ సందీప్‌ ట్రైనింగ్​లో వాలీబాల్‌ క్రీడాకారుడిగా పేరొందారు. నాలుగుసార్లు యూనివర్సిటీ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. తొమ్మిది జాతీయస్థాయి పోటీల్లో తెలంగాణ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం బాధ్యతలు వహించారు. తొలుత క్రీడా కోటా కింద రాజస్థాన్‌లోని కోటాలో నేరుగా ఆర్మీ ఉద్యోగానికి ెంపికైయ్యారు. అనివార్య కారణాలతో మూడు నెలలు ఉద్యోగం చేసి వదిలేసి వచ్చారు. మళ్లీ క్రీడా కోటాలో తెలంగాణలో సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌ కొలువు సాధించి ప్రస్తుతం నిర్మల్‌లోని మామడ పోలీస్​ స్టేషన్​లో పని చేస్తున్నారు.

నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడెమీ, నేవల్​ అకాడెమీలు కలిసి ఇంటర్మీడియట్​ విద్యార్హత కలిగిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను అందించనుంది. విద్యార్థుల ఆసక్తి మేరకు ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్​ఫోర్స్​ మూడు విభాగాల్లో సేవలు చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఇటీవలే ఎన్​డీఏ&ఎన్​ఏ సైతం - 2026(1) ప్రకటన విడుదల చేసింది.

రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే శిక్షణలోనే రూ.56,100 స్టైపెండ్‌

ఇంటర్మీడియట్​తోనే భారీ జీతంతో 394 ఆర్మీ ఉద్యోగాలు

