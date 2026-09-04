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పోస్ట్-బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సుకు నోటిఫికేషన్​ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

పోస్ట్‌ బేసిక్‌ బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - డిగ్రీ కోర్సు కన్వీనర్‌ కోటా అడ్మిషన్లకు ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సంసిద్ధం - ఈ నెల 15 వరకు దరఖాస్తుకు గడువు

Notification Released For Post-Basic BSc Nursing Admissions
పోస్ట్‌ బేసిక్‌ బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 1:24 PM IST

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Notification Released For Post-Basic BSc Nursing Admissions : నర్సింగ్ రంగాన్ని కెరీర్‌గా ఎంచుకుని, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం (NTRUHS), ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) గాను రెండేళ్ల పోస్ట్-బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ డిగ్రీ కోర్సులో కన్వీనర్ కోటా కింద ప్రవేశాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. నర్సింగ్ వృత్తిలో స్థిరపడాలనుకునే పురుషులు, మహిళా అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ప్రవేశ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

దరఖాస్తుల ప్రారంభం: ఈ నెల (సెప్టెంబర్) 4వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి

చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు

అర్హతలు & వయోపరిమితి :

విద్యార్హత: అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ (లేదా దానికి సమానమైన) పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

నర్సింగ్ కోర్సు: గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్‌వైఫరీ (GNM) కోర్సును పూర్తి చేసి ఉండాలి.

రిజిస్ట్రేషన్: రాష్ట్ర నర్సింగ్ కౌన్సిల్‌లో తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలి.

గమనిక: ఒకటిన్నర సంవత్సరాల ఎమ్​పీహెచ్​డబ్యు (MPHW) కోర్సును పూర్తి చేసిన వారు ఈ ప్రవేశాలకు అనర్హులు.

వయోపరిమితి: అభ్యర్థులు ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 31 నాటికి కనీసం 21 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తి చేసి ఉండాలి. గరిష్ట వయోపరిమితి లేదు (పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరూ అర్హులే).

దరఖాస్తు రుసుము: (బ్యాంకు ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి)

బీసీ / ఎస్సీ / ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ. 2,000

ఇతర (OC) అభ్యర్థులకు: రూ. 2,500

దరఖాస్తు ప్రక్రియ : అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు ఫారమ్‌తో పాటు సంబంధిత విద్యార్హత, నర్సింగ్ సర్టిఫికెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

సహాయక నంబర్లు : ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య క్రింది నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు

సాంకేతిక సమస్యల కోసం: 9000780707, 8008250842

నియమ నిబంధనల సందేహాల కోసం: 8978780501, 9391805245

నర్సింగ్ రంగంలో ఉన్నత డిగ్రీ సాధించి, ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలనుకునే వారు గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని యూనివర్సిటీ వర్గాలు సూచించాయి.

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