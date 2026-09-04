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పోస్ట్-బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సుకు నోటిఫికేషన్ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
పోస్ట్ బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - డిగ్రీ కోర్సు కన్వీనర్ కోటా అడ్మిషన్లకు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సంసిద్ధం - ఈ నెల 15 వరకు దరఖాస్తుకు గడువు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 1:24 PM IST
Notification Released For Post-Basic BSc Nursing Admissions : నర్సింగ్ రంగాన్ని కెరీర్గా ఎంచుకుని, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం (NTRUHS), ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) గాను రెండేళ్ల పోస్ట్-బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ డిగ్రీ కోర్సులో కన్వీనర్ కోటా కింద ప్రవేశాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. నర్సింగ్ వృత్తిలో స్థిరపడాలనుకునే పురుషులు, మహిళా అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ప్రవేశ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: ఈ నెల (సెప్టెంబర్) 4వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి
చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు
అర్హతలు & వయోపరిమితి :
విద్యార్హత: అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ (లేదా దానికి సమానమైన) పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
నర్సింగ్ కోర్సు: గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ (GNM) కోర్సును పూర్తి చేసి ఉండాలి.
రిజిస్ట్రేషన్: రాష్ట్ర నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలి.
గమనిక: ఒకటిన్నర సంవత్సరాల ఎమ్పీహెచ్డబ్యు (MPHW) కోర్సును పూర్తి చేసిన వారు ఈ ప్రవేశాలకు అనర్హులు.
వయోపరిమితి: అభ్యర్థులు ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 31 నాటికి కనీసం 21 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తి చేసి ఉండాలి. గరిష్ట వయోపరిమితి లేదు (పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరూ అర్హులే).
దరఖాస్తు రుసుము: (బ్యాంకు ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి)
బీసీ / ఎస్సీ / ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: రూ. 2,000
ఇతర (OC) అభ్యర్థులకు: రూ. 2,500
దరఖాస్తు ప్రక్రియ : అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు ఫారమ్తో పాటు సంబంధిత విద్యార్హత, నర్సింగ్ సర్టిఫికెట్లను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సహాయక నంబర్లు : ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య క్రింది నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు
సాంకేతిక సమస్యల కోసం: 9000780707, 8008250842
నియమ నిబంధనల సందేహాల కోసం: 8978780501, 9391805245
నర్సింగ్ రంగంలో ఉన్నత డిగ్రీ సాధించి, ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలనుకునే వారు గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని యూనివర్సిటీ వర్గాలు సూచించాయి.
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