రైల్వేలో భారీ వేతనంతో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - కావాల్సిన అర్హతలు ఇవే
ఒప్పంద ప్రాతిపదకన 40 సైట్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీ - ప్రకటన విడుదల చేసిన ఆర్ఎల్డీఏ - బీఈ, బీటెక్ చేసిన వారికి అవకాశం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే
Published : May 9, 2026 at 2:44 PM IST
Site Engineering Posts In RLDA : ఇంజినీరింగ్ చేసి రైల్వే మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలనుంటున్న వారికి రైల్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఆర్ఎల్డీఏ) తీపి కబురు తెలిపింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) దేశవ్యాప్తంగా 40 సైట్ ఇంజినీర్ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చేసి, ఇది వరకే ఆయా రంగాల్లో రెండేళ్ల ఉద్యోగానుభవం ఉన్న వారికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆకర్షణీయమైన భారీ ఏకీకృత వేతనం (కన్సాలిడేటెడ్ పే) అందించనుంది. షార్ట్లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా నియామకాలు చేపట్టనుంది. మరి దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేది, వయో పరిమితి తదితర పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఎంపిక విధానం : దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 40 సైట్ ఇంజినీరింగ్ పోస్టులకు ఖాళీలున్నాయి. వాటిలో 30 సివిల్, మరో 10 ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో కేటాయించారు. విశేషంగా దరఖాస్తుకు సంబంధించి ఎలాంటి ఫీజు లేదని తెలిపింది. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్గానీ, బీటెక్ సివిల్, లేదా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో వచ్చిన మార్కులతో పాటు రైల్వే, ఇతర భారీ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి. ఇది వరకు పనిచేసిన సంస్థలో చివరిగా పొందిన వేతనం (పేస్లిప్)ల ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.
వ్యక్తిగత పనితీరు ద్వారా పొడిగించవచ్చు : ఎంటెక్ పూర్తి చేసినవారికి, ఇండియన్ రైల్వే, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఈ తరహా అభ్యర్థులు కనీసం ఒక సంవత్సరం ఉద్యోగం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి ఒక ఏడాది అనుభవం మాత్రమే ఉంటే సరిపోతుందని వివరించింది. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఒక సంవత్సరానికి ఎంపిక చేసినప్పటికీ, సంస్థ అవసరాలున్నా, వ్యక్తిగత పనితీరు ఆధారంగా సంవత్సరం తర్వాత కూడా మరో ఏడాది పాటు కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ అర్హతలు తప్పనిసరి
- సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్తో బీఈగానీ, బీటెక్గానీ చేసి, 55 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి.
- ఆయా సంబంధిత రంగంలో కనీసం రెండేళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం తప్పనిసరి. ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి అయితే ఏడాది ఉద్యోగానుభవం ఉంటే సరిపోతుంది.
- సంస్థ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అభ్యర్థుల వయసు 45 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ నాన్ క్రిమీ లేయర్(ఎన్సీఎల్), దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు మేరకు వయో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
హార్డ్ కాపీని కూడా పంపించాలి : ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆర్ఎల్డీఏ భారీ వేతనం ప్రకటించింది. నెలకు రూ.76,000 (కన్సాలిడేటెడ్ పే) ఉంటుందని తెలిపింది. అభ్యర్థులు తమ వివరాలను site.engg.rlda@gmail.com మెయిల్ అడ్రస్కు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను స్కాన్ చేసి పంపించాలి. ఒక హార్డ్ కాపీని సంస్థ చిరునామాకు నేరుగా పంపించాలి. అంటే, వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవం, ప్రత్యేక కేటగిరీలకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ కాపీలను సంస్థ చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుందని వివరించింది. ఆ సంస్థ చిరునామా రైల్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, యూనిట్ నం.702-బీ, ఏడవ అంతస్థు, కనెక్టస్ టవర్-2, డీఎంఆర్సీ, బిల్డింగ్, అజ్మీరీ గేట్, దిల్లీ, పిన్కోడ్ -110002కి వివరాలను పోస్ట్ ద్వారా చేరవేయొచ్చు. దరఖాస్తు చేసేందుకు ఆఖరి తేదీ మే 22, 2026. అభ్యర్థులు మరిన్ని వివరాలు, తాజా సమాచారం కోసం సంస్థ వెబ్సైట్ https://rlda.indianrailways.gov.in/ ను సంప్రదించవచ్చు.
