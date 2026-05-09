రైల్వేలో భారీ వేతనంతో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్​ - కావాల్సిన అర్హతలు ఇవే

ఒప్పంద ప్రాతిపదకన 40 సైట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుల భర్తీ - ప్రకటన విడుదల చేసిన ఆర్​ఎల్​డీఏ - బీఈ, బీటెక్​ చేసిన వారికి అవకాశం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే

రైల్వేలో సైట్​ ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగాలు
Site Engineering Posts In RLDA (ANI)
Published : May 9, 2026 at 2:44 PM IST

Site Engineering Posts In RLDA : ఇంజినీరింగ్ చేసి రైల్వే మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలనుంటున్న వారికి రైల్‌ ల్యాండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (ఆర్‌ఎల్‌డీఏ) తీపి కబురు తెలిపింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన (కాంట్రాక్ట్​ బేసిస్​​) దేశవ్యాప్తంగా 40 సైట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ సివిల్​​, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చేసి, ఇది వరకే ఆయా రంగాల్లో రెండేళ్ల ఉద్యోగానుభవం ఉన్న వారికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆకర్షణీయమైన భారీ ఏకీకృత వేతనం (కన్సాలిడేటెడ్​ పే) అందించనుంది. షార్ట్​లిస్టింగ్​, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా నియామకాలు చేపట్టనుంది. మరి దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేది, వయో పరిమితి తదితర పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఎంపిక విధానం : దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 40 సైట్​ ఇంజినీరింగ్​ పోస్టులకు ఖాళీలున్నాయి. వాటిలో 30 సివిల్, మరో 10 ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో కేటాయించారు. విశేషంగా దరఖాస్తుకు సంబంధించి ఎలాంటి ఫీజు లేదని తెలిపింది. బ్యాచిలర్ ఆఫ్​ ఇంజినీరింగ్​గానీ, బీటెక్‌ సివిల్‌, లేదా ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో వచ్చిన మార్కులతో పాటు రైల్వే, ఇతర భారీ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి. ఇది వరకు పనిచేసిన సంస్థలో చివరిగా పొందిన వేతనం (పేస్లిప్​)ల ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.

వ్యక్తిగత పనితీరు ద్వారా పొడిగించవచ్చు : ఎంటెక్‌ పూర్తి చేసినవారికి, ఇండియన్​ రైల్వే, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఈ తరహా అభ్యర్థులు కనీసం ఒక సంవత్సరం ఉద్యోగం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి ఒక ఏడాది అనుభవం మాత్రమే ఉంటే సరిపోతుందని వివరించింది. కాంట్రాక్ట్​ పద్ధతిలో ఒక సంవత్సరానికి ఎంపిక చేసినప్పటికీ, సంస్థ అవసరాలున్నా, వ్యక్తిగత పనితీరు ఆధారంగా సంవత్సరం తర్వాత కూడా మరో ఏడాది పాటు కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ అర్హతలు తప్పనిసరి

  • సివిల్‌, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈగానీ, బీటెక్‌గానీ చేసి, 55 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి.
  • ఆయా సంబంధిత రంగంలో కనీసం రెండేళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం తప్పనిసరి. ఎంటెక్​ పూర్తి చేసిన వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి అయితే ఏడాది ఉద్యోగానుభవం ఉంటే సరిపోతుంది.
  • సంస్థ నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం అభ్యర్థుల వయసు 45 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ నాన్ క్రిమీ లేయర్​(ఎన్‌సీఎల్‌), దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు మేరకు వయో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.

హార్డ్​ కాపీని కూడా పంపించాలి : ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆర్​ఎల్​డీఏ భారీ వేతనం ప్రకటించింది. నెలకు రూ.76,000 (కన్సాలిడేటెడ్‌ పే) ఉంటుందని తెలిపింది. అభ్యర్థులు తమ వివరాలను site.engg.rlda@gmail.com మెయిల్​ అడ్రస్​కు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను స్కాన్​ చేసి పంపించాలి. ఒక హార్డ్​ కాపీని సంస్థ చిరునామాకు నేరుగా పంపించాలి. అంటే, వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవం, ప్రత్యేక కేటగిరీలకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్​ కాపీలను సంస్థ చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుందని వివరించింది. ఆ సంస్థ చిరునామా రైల్‌ ల్యాండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ, యూనిట్‌ నం.702-బీ, ఏడవ అంతస్థు, కనెక్టస్‌ టవర్‌-2, డీఎంఆర్‌సీ, బిల్డింగ్, అజ్మీరీ గేట్, దిల్లీ, పిన్​కోడ్​ -110002కి వివరాలను పోస్ట్​ ద్వారా చేరవేయొచ్చు. దరఖాస్తు చేసేందుకు ఆఖరి తేదీ మే 22, 2026. అభ్యర్థులు మరిన్ని వివరాలు, తాజా సమాచారం కోసం సంస్థ వెబ్‌సైట్‌ https://rlda.indianrailways.gov.in/ ను సంప్రదించవచ్చు.

