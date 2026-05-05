ఎన్ఎండీసీలో జూనియర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.60 వేల జీతం
నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో 59 జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - మూడేళ్ల కాలానికి ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : May 5, 2026 at 6:04 PM IST
Updated : May 5, 2026 at 6:17 PM IST
Mining Engineering Job Notification : మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్(ఎన్ఎండీసీ) లిమిటెడ్లో 59 జూనియర్ ఇంజినీర్(పోస్టులకు) భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరి ఈ ఉద్యోగాలకు పూర్తి అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోస్టుల కేటాయింపు వివరాలు: మొత్తం 59 పోస్టుల్లో అన్రిజర్వ్డ్(యూఆర్) కేటగిరీకి 27, ఓబీసీ (నాన్ క్రిమీ లేయర్)కి 15, ఎస్సీకి 8, ఎస్టీకి 4, ఈడబ్ల్యూఎస్కు 5 పోస్టుల చొప్పున కేటాయించారు.
మూడేళ్ల మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా చేసిన వారు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫోర్మన్స్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ కాంపిటెన్సీ (మైనింగ్ రంగంలో సూపర్వైజరీ పాత్రలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన చట్టబద్ధమైన సర్టిఫికెట్) ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వయోపరిమితి 50 సంవత్సరాలు మించకూడదు. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్)కు 3 ఏళ్లు, మాజీ సైనికులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు కూడా వర్తిస్తుంది.
ఎంపిక విధానం : అభ్యర్థుల ఎంపికలో ముందుగా ధ్రువపత్రాల పరిశీలన (సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్) జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత సూపర్వైజరీ స్కిల్ అసెస్మెంట్ ద్వారా అభ్యర్థుల నైపుణ్యాలను పరీక్షిస్తారు. పుట్టిన తేదీ, విద్యార్హతలు, కుల ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్లు తదితర ఒరిజినల్ పత్రాలు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. లేని వారిని తదుపరి దశకు అనుమతించరు. అసెస్మెంట్లో ఉత్తీర్ణులైన వారి ఆధారంగా మెరిట్ లిస్టు తయారు చేస్తారు. ఒకటికంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు చేసిన వారి విషయంలో చివరి దరఖాస్తును మాత్రమే పరిగణించనున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముందుగా ఒక నెల శిక్షణ ఇస్తారు. అయితే, మూడేళ్ల ఒప్పంద కాలం ముగిసినా, సంస్థ అవసరాల మేరకు లేదా వ్యక్తిగత పనితీరు ఆధారంగా ఉద్యోగ కాలాన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉంది.
వేతన వివరాలు : ఈ ప్రక్రియలో అన్ని దశల్లో అర్హత పొందిన అభ్యర్థులకు భారీ వేతనాన్ని అందించనున్నారు. నెలకు రూ.60,000 కన్సాలిడేటెడ్ పే ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా హెచ్ఆర్ఏ(హౌజ్ రెంట్ అలవెన్స్), టీఏ(ట్రావెల్ అలవెన్స్), డీఏ (డియర్నెస్ అలవెన్స్), క్యాజువల్ లీవ్, మెడికల్ లీవ్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు యాక్సిడెంటల్ గ్రూప్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఉంటుంది. ఏటా రూ.35,000 అవుట్ పేషెంట్ ఖర్చులు కూడా అందించనున్నారు.
ఈ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి : ఓబీసీలకు రూ.250. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికులు, ఎన్ఎండీసీ ఉద్యోగులు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు మే 06, 2026 చివరి తేదీ. తాజా సమాచారం కోసం, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు కోసం ఎన్ఎండీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.nmdc.co.in/ను తరచూ సందర్శించాలని సంస్థ సూచించింది. ఈ నియామకం మైనింగ్ రంగంలో స్థిరమైన కెరీర్ కోరుకునే వందలాది యువకులకు కొత్త ఆశలు కల్పిస్తోంది.
