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'ISRO'లో జాబ్స్ - వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!

ఎస్​ఎస్​సీ అర్హతతో పలు పోస్టులు - దరఖాస్తులు, అర్హత, వేతన వివరాలివీ!

ISROలో జాబ్స్
ISROలో జాబ్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2026 at 3:19 PM IST

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Jobs Notifications : బెంగళూరులోని ISRO ఉపగ్రహ కేంద్రం కాంట్రాక్టు పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు వివిధ విభాగాల్లో దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.

  1. టెక్నీషియన్‌-బీ : 46
  2. లైట్‌ వెహికల్‌ డ్రైవర్‌-ఏ : 03
  3. స్టాఫ్‌ కార్‌ డ్రైవర్‌-ఏ : 02
  4. హెవీ వెహికల్‌ డ్రైవర్‌-ఏ : 10
  • అర్హత : ఎస్​ఎస్​సీతో పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ఐటీఐ, ఉద్యోగానుభవం కలిగి ఉండాలి.
  • వయసు: నవంబరు 13, 2026 నాటికి 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎంపిక: షార్ట్‌లిస్ట్, రాత పరీక్ష, స్కిల్‌ టెస్టులతో.
  • మూల వేతనం: నెలకు రూ.19,900 నుంచి రూ.21,700.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 13.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://www.ursc.gov.in/index.jsp

కోర్టు మాస్టర్‌ పోస్టులు

  • సుప్రీం కోర్టు రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన షార్ట్‌హ్యాండ్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది.
  • అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీ, ఇంగ్లిష్‌ షార్ట్‌హ్యాండ్‌లో నిమిషానికి 120 పదాల వేగం.
  • కంప్యూటర్‌పై నిమిషానికి 40 పదాలు టైప్‌. కనీసం ఐదేళ్ల ఉద్యోగానుభవం.
  • వయసు: అక్టోబరు 01, 2026 నాటికి 30-45 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎంపిక: రాత పరీక్ష (ఆబ్జెక్టివ్‌ టైప్‌), షార్ట్‌హ్యాండ్‌ టెస్టు, కంప్యూటర్‌ టైపింగ్‌ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలతో.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.67,700-2,08,700.
  • పరీక్ష ఫీజు: జనరల్‌/ అన్‌రిజర్వుడ్‌లకు రూ.1,500.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులకు రూ.750.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 15.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://www.sci.gov.in/

ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్లు

  • నాగ్‌పుర్‌ MOIL పలు పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది.
  • ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ (మెకానికల్‌): 02
  • ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌): 01
  • సీనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ (మెకానికల్‌): 02
  • సీనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌): 02
  • అర్హత : బీఈ/ బీటెక్‌, ఉద్యోగానుభవం తప్పనిసరి.
  • వయసు: ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు 35, సీనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు 40 ఏళ్లు మించకూడదు.
  • ఎంపిక: రాత పరీక్ష/ స్కిల్‌ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలతో.
  • వేతనం: ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు రూ.1,14,420, సీనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు రూ.1,33,490.
  • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: నవంబరు 06.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://www.moil.nic.in/public/home

హైదరాబాద్​లో

హైదరాబాద్​లోని కేంద్ర విజ్ఞాన, సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఇంటర్నేషనల్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ రిసెర్చ్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ పౌడర్‌ మెటలర్జీ అండ్‌ న్యూ మెటీరియల్స్ లో ఉద్యోగాలు.

  1. సైంటిస్ట్‌-బీ: 04
  2. ఆఫీసర్‌-బీ: 01
  3. టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌-ఏ: 07
  4. అసిస్టెంట్‌-ఏ: 06
  5. టెక్నీషియన్‌-ఏ: 09
  6. డ్రైవర్‌-ఏ: 02
  • అర్హత: పదో తరగతి లేదా ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • వయసు: 27-30 ఏళ్లు.
  • ఎంపిక : కంప్యూటర్‌ పరీక్ష, స్కిల్‌ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూ.
  • వేతనం: పోస్టును అనుసరించి నెలకు రూ.39,970-1,18,110.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 21.
  • వెబ్‌సైట్‌: https://arci.res.in/

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