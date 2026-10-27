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'ISRO'లో జాబ్స్ - వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!
ఎస్ఎస్సీ అర్హతతో పలు పోస్టులు - దరఖాస్తులు, అర్హత, వేతన వివరాలివీ!
ISROలో జాబ్స్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:19 PM IST
Jobs Notifications : బెంగళూరులోని ISRO ఉపగ్రహ కేంద్రం కాంట్రాక్టు పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు వివిధ విభాగాల్లో దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
- టెక్నీషియన్-బీ : 46
- లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్-ఏ : 03
- స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్-ఏ : 02
- హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్-ఏ : 10
- అర్హత : ఎస్ఎస్సీతో పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ఐటీఐ, ఉద్యోగానుభవం కలిగి ఉండాలి.
- వయసు: నవంబరు 13, 2026 నాటికి 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- ఎంపిక: షార్ట్లిస్ట్, రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టులతో.
- మూల వేతనం: నెలకు రూ.19,900 నుంచి రూ.21,700.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 13.
- వెబ్సైట్: https://www.ursc.gov.in/index.jsp
కోర్టు మాస్టర్ పోస్టులు
- సుప్రీం కోర్టు రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన షార్ట్హ్యాండ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
- అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీ, ఇంగ్లిష్ షార్ట్హ్యాండ్లో నిమిషానికి 120 పదాల వేగం.
- కంప్యూటర్పై నిమిషానికి 40 పదాలు టైప్. కనీసం ఐదేళ్ల ఉద్యోగానుభవం.
- వయసు: అక్టోబరు 01, 2026 నాటికి 30-45 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- ఎంపిక: రాత పరీక్ష (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్), షార్ట్హ్యాండ్ టెస్టు, కంప్యూటర్ టైపింగ్ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలతో.
- వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.67,700-2,08,700.
- పరీక్ష ఫీజు: జనరల్/ అన్రిజర్వుడ్లకు రూ.1,500.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులకు రూ.750.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 15.
- వెబ్సైట్: https://www.sci.gov.in/
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్లు
- నాగ్పుర్ MOIL పలు పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది.
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ (మెకానికల్): 02
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్): 01
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ (మెకానికల్): 02
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్): 02
- అర్హత : బీఈ/ బీటెక్, ఉద్యోగానుభవం తప్పనిసరి.
- వయసు: ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు 35, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు 40 ఏళ్లు మించకూడదు.
- ఎంపిక: రాత పరీక్ష/ స్కిల్ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలతో.
- వేతనం: ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు రూ.1,14,420, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు రూ.1,33,490.
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: నవంబరు 06.
- వెబ్సైట్: https://www.moil.nic.in/public/home
హైదరాబాద్లో
హైదరాబాద్లోని కేంద్ర విజ్ఞాన, సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఇంటర్నేషనల్ అడ్వాన్స్డ్ రిసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ పౌడర్ మెటలర్జీ అండ్ న్యూ మెటీరియల్స్ లో ఉద్యోగాలు.
- సైంటిస్ట్-బీ: 04
- ఆఫీసర్-బీ: 01
- టెక్నికల్ అసిస్టెంట్-ఏ: 07
- అసిస్టెంట్-ఏ: 06
- టెక్నీషియన్-ఏ: 09
- డ్రైవర్-ఏ: 02
- అర్హత: పదో తరగతి లేదా ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- వయసు: 27-30 ఏళ్లు.
- ఎంపిక : కంప్యూటర్ పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూ.
- వేతనం: పోస్టును అనుసరించి నెలకు రూ.39,970-1,18,110.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 21.
- వెబ్సైట్: https://arci.res.in/
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