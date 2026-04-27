యువతకు సువర్ణావకాశం - సీఆర్పీఎఫ్లో 9175 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల
సీఆర్పీఎఫ్లో భారీగా ఉద్యోగావకాశాలు - టెక్నికల్, ట్రేడ్స్మెన్, పయనీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - సీఆర్పీఎఫ్లో 9175 ఉద్యోగాలు - పోస్టుల వివరాలు, రాష్ట్రాల వారీ అవకాశాలు గురించి ఈ స్టోరీలో
Published : April 27, 2026 at 10:48 AM IST
Notification for CRPF Police Jobs : దేశ భద్రతలో కీలక పాత్ర పోషించే సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) లో భారీగా ఉద్యోగావకాశాలు వెలువడ్డాయి. మొత్తం 9175 కానిస్టేబుల్ (టెక్నికల్, ట్రేడ్స్మెన్, పయనీర్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. పదో తరగతి లేదా ఐటీఐ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించారు. స్థిరమైన ఉద్యోగంతో పాటు గౌరవప్రదమైన సేవ చేసే అవకాశం కావడంతో యువతలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
పోస్టుల వివరాలు, రాష్ట్రాల వారీ అవకాశాలు : ఈ నియామకాల్లో తెలంగాణకు 353, ఆంధ్రప్రదేశ్కు 504 పోస్టులు కేటాయించారు. దేశవ్యాప్తంగా మహిళలకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 79 పోస్టులు మహిళలకు కేటాయించగా, వాటిలో ఏపీ, తెలంగాణలకు తలో 3 చొప్పున ఉన్నాయి. పయనీర్ విభాగంలోని 20 పోస్టులకు దేశవ్యాప్తంగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.
అర్హతలు, వయోపరిమితి : -
- డ్రైవర్ పోస్టులకు పదో తరగతితో పాటు హెవీ వాహన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం.
- మిగతా పోస్టులకు పదో తరగతి తర్వాత సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ లేదా పని అనుభవం ఉండాలి.
- వయోపరిమితి డ్రైవర్ పోస్టులకు 21-27 సంవత్సరాలు, మిగతా పోస్టులకు 18-23 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు 3 సంవత్సరాల వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ : -
నియామక ప్రక్రియ పలు దశల్లో జరుగుతుంది. ముందుగా ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ (పీఈటీ), తర్వాత ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్ (పీఎస్టీ) నిర్వహిస్తారు. వీటిలో అర్హత సాధించినవారికి ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష ఉంటుంది. తర్వాత ట్రేడ్ లేదా స్కిల్ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి తుది ఎంపిక చేస్తారు.
పీఈటీ, పీఎస్టీ ప్రమాణాలు : -
- పీఈటీలో పురుషులు 5 కి.మీ. దూరాన్ని 24 నిమిషాల్లో లేదా 1.6 కి.మీ.ని 9-10 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. మహిళలు 1.6 కి.మీ.ను 8.5 నుంచి 12 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి.
- పీఎస్టీలో పురుషుల ఎత్తు కనీసం 170 సెం.మీ., మహిళలకు 157 సెం.మీ. ఉండాలి. ఎస్టీలకు కొంత సడలింపు ఉంటుంది. ఛాతీ విస్తరణ, బరువు వంటి ప్రమాణాలు కూడా తప్పనిసరి.
రాత పరీక్ష విధానం : ఆన్లైన్లో 100 మార్కులకు పరీక్ష జరుగుతుంది. మొత్తం 100 ప్రశ్నలు, 2 గంటల వ్యవధి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు ఉండగా, తప్పు జవాబుకు 0.25 మార్కులు తగ్గిస్తారు.
ప్రశ్నలు నాలుగు విభాగాల నుంచి వస్తాయి : -
- జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్
- జనరల్ నాలెడ్జ్ & అవేర్నెస్
- ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్
- ఇంగ్లిష్ లేదా హిందీ
- పదో తరగతి స్థాయి ప్రశ్నలే అడుగుతారు. అర్హత కోసం కేటగిరీ ప్రకారం కనీస మార్కులు అవసరం.
ట్రేడ్ టెస్ట్, తుది ఎంపిక : రాత పరీక్షలో అర్హులైనవారికి ట్రేడ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఇది 50 మార్కులకు ఉంటుంది. కనీసం 20 మార్కులు సాధించాలి. అనంతరం ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు పూర్తి చేసి మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
జీతం, భవిష్యత్ అవకాశాలు : ఎంపికైనవారు లెవెల్-3 పే స్కేల్లో రూ.21,700 ప్రాథమిక వేతనం పొందుతారు. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ వంటి భత్యాలతో మొదటి నుంచే సుమారు రూ.40,000 వరకు జీతం లభిస్తుంది. సేవలో ప్రతిభతో హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఏఎస్సై, ఎస్సై స్థాయిలకు ప్రమోషన్ పొందే అవకాశం ఉంది.
దరఖాస్తు వివరాలు : -
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేదీ మే 19.
- దరఖాస్తు ఫీజు రూ.100 కాగా మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మినహాయింపు ఉంది.
- అధికారిక వెబ్సైట్ http://www.rect.crpf.gov.in/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దేశ సేవ చేయాలనే అభిరుచి ఉన్న యువతకు సీఆర్పీఎఫ్ ఉద్యోగాలు గొప్ప అవకాశం. సరైన ప్రణాళికతో సన్నద్ధమైతే ఈ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
