ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 577 పోస్టులతో "NCL" నోటిఫికేషన్ విడుదల
నార్తర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్లో ఖాళీలు - అర్హతలు, ప్రిపేరేషన్, పరీక్షా విధానం ఇదే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:38 AM IST
NCL Latest Vacancies 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు నార్తర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ శుభవార్త చెప్పింది. ఖాళీగా ఉన్న వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధం చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా వందలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మరి ఈ జాబ్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలి? అర్హతలేమిటి? పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నార్తర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (ఎన్సీఎల్) 577 పోస్తుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో పారామెడికల్ స్టాఫ్, హెవీ ఎర్త్ మూవింగ్ మెషినరీ (హెచ్ఈఎంఎం) ఆపరేటర్ - ట్రెయినీ ఉద్యోగాలను ప్రకటించింది. పోస్టులను అనుసరించి 10వ తరగతి/ ఇంటర్/ ఐటీఐ డిప్లొమా/ బీఎస్సీ నర్సింగ్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ), సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్తో ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేయనున్నారు. మొత్తం జాబ్స్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్న పోస్టుల వివరాలు.
పోస్టు : డంపర్ ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ)
- ఖాళీలు : 308
- అర్హత : 10వ తరగతిలో 55 శాతం మార్కులు (ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం) ఉండాలి. హెవీ మోటార్ వెహికల్/ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి.
పోస్టు : గ్రేడర్ ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ)
- ఖాళీలు : 34
- అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో పదోతరగతి (ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), హెవీ మోటార్ వెహికల్/ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ ఉండాలి.
పోస్టు : సర్ఫేజ్ మైనర్ ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ)
- ఖాళీలు : 43
- అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో 10వ తరగతి (ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం) సాధించాలి. హెవీ మోటార్ వెహికల్/ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్.
పోస్టు : డోజర్ ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ)
- ఖాళీలు : 52
- అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో 10వ తరగతి (ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), హెవీ మోటార్ వెహికల్/ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్.
పోస్టు : స్టాఫ్ నర్స్ (ట్రెయినీ) ఖాళీలు: 47
- అర్హత : ఇంటర్, బీఎస్సీ (నర్సింగ్)/ డిప్లొమా ఇన్ జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ, రాష్ట్ర నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి.
- వేతనం : నెలకు రూ.47,330.25.
పోస్టు : ఓవర్సీర్ (సివిల్), టీఅండ్ఎస్ గ్రేడ్-సీ
- ఖాళీలు : 30
- అర్హత : పదోతరగతిలో 55 శాతం మార్కులు (ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), మూడు సంవత్సరాల సివిల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా.
- ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ) పోస్టులకు రోజుకు మూలవేతనం : రూ.1,502.66.
ఎంపిక విధానం :
- ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ) పోస్టుల అభ్యర్థులను ఆన్లైన్ (సీబీటీ)తో ఎంపిక చేస్తారు. దీనికి 100 మార్కులు. పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో ఉండనుంది.
- పారామెడికల్, ఓవర్సీర్ (సివిల్) పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ను 100 మార్కులకు నిర్వహించనున్నారు. మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో ప్రశ్నలుంటాయి. వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ప్రశ్నాపత్రంలో రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి. సెక్షన్-ఏలో సబ్జెక్టు సంబంధిత అంశాల నుంచి 70 ఇస్తారు.
- సెక్షన్-బీలో రీజనింగ్, వెర్బల్, మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ అవేర్నెస్కు సంబంధించిన 30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. రుణాత్మక మార్కులు ఉండవు. ఎగ్జామ్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఉంటుంది. పోస్టులవారీగా సీబీటీ సిలబస్ సమాచారాన్ని ప్రకటనలో వివరంగా తెలియజేశారు.
- సీబీటీలో అన్రిజర్వుడ్/ ఈడబ్ల్యూఎస్లు 50 శాతం, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ మాజీ సైనికోద్యోగులు/ ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్/ దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి.
గమనించాల్సిన విషయాలు :
- ఉన్నత విద్యార్హతలు ఉన్నవారు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. పార్ట్టైమ్ కోర్సులు/ దూరవిద్యం చేసినవారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
- ఆపరేటర్ (ట్రెయినీ) పోస్టులకు మూడు సంవత్సరాల శిక్షణ ఉంటుంది. దీన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేసినవారిని రెగ్యులర్ ఉద్యోలుగా విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
- పారామెడికల్ పోస్టులను సంవత్సర శిక్షణ ఉంటుంది. అనంతరం పర్మినెంట్ చేస్తారు.
ముఖ్య వివరాలు :
వయసు : 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు : ఈడబ్ల్యూఎస్, అన్రిజర్వుడ్, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు రూ.1180. మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు లేదు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 01-05-2026
వెబ్సైట్ : http://www.nclcil.in/
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - "IRFC" నోటిఫికేషన్ విడుదల - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
'ఇండియన్ ఆర్మీ'లో ఉద్యోగాలు - మొదటి నెల నుంచే రూ.30 వేల జీతం