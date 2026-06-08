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"విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్" - నాలుగేళ్ల పాటు ఏటా రూ.12 వేల స్కాలర్​షిప్!

ఎన్​ఎంఎంఎస్ స్కాలర్​షిప్ 2026 దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం - అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఇదే!

NMMS Scholarship 2026
NMMS Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 3:33 PM IST

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NMMS Scholarship 2026 : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎనిమిదో తరగతి చదివే విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం "నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్​షిప్​నకు"(NMMS) అప్లికేషన్ ప్రక్రియ షురూ చేసింది. అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు నెలకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఏడాదికి రూ.12 వేలు అందజేస్తారు. నాలుగేళ్లు ఈ ఉపకార వేతనం లభిస్తుంది. మరి, కేంద్రం అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎవరు అర్హులు? విద్యార్హతలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుతూ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం "నేషనల్ మీన్స్-కమ్-మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్" పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం వచ్చేసి ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా 8వ తరగతి తర్వాత విద్యార్థులు చదువు మధ్యలో మానేయకుండా ప్రోత్సహించడం, ప్రాథమిక విద్యను కొనసాగించడం. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసే వరకు నాలుగేళ్లు ఏటా రూ.12 వేలు ఉపకార వేతనం అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ స్వీకరిస్తోంది. అర్హులైనవారు ఆగస్టు 31వ తేదీలోగా ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

వేతన వివరాలు :

ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు సెలెక్ట్ అయిన లక్ష మంది విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1000 చొప్పున ఏడాదికి మొత్తం రూ.12,000 అందిస్తారు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తిచేసే వరకు ఈ ఉపకారవేతనం లభిస్తుంది.

విద్యార్హతలు :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేయాలనుకునే విద్యార్థులు ప్రభుత్వ/ప్రభుత్వ అనుబంధ పాఠశాలలు లేదా స్థానిక సంస్థల పాఠశాలల్లో 8వ తరగతిలో చదువుతూ ఉండాలి.
  • తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.3.50 లక్షలకు మించకుండా ఉండాలి.
  • అలాగే, విద్యార్థులు 7వ తరగతిలో కనీసం 55శాతం మార్కులతో పాసై ఉండాలి. ఈ విషయంలో ఎస్సీ/ ఎస్టీ విద్యార్థులకు 5శాతం సడలింపు ఉంటుంది.

నోట్ :

కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, నవోదయలు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్‌లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్‌షిప్​నకు అప్లై చేసుకోవడానికి అనర్హులు.

వయోపరిమితి :

సాధారణంగా 13-15 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్న 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు.

అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :

అర్హులైన విద్యార్థులు నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌ (NSP)(https://scholarships.gov.in) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తును స్కూల్, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ధ్రువీకరిస్తారు. ధ్రువీకరణ అనంతరం విద్యార్థి బ్యాంక్ అకౌంట్​లో నేరుగా స్కాలర్‌షిప్ డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయి.

రాత పరీక్ష :

ఈ స్కాలర్‌షిప్స్‌కు అర్హులైన అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేసేందుకు రాష్ట్రస్థాయిలో రెండు పేపర్ల రాత పరీక్షలు కండక్ట్ చేస్తారు.

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పరీక్ష విధానం :

1. మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ (మ్యాట్‌): ఈ పేపర్​లో 90 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 90 మార్కులు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగెటివ్ మార్కులు లేవు.

2. స్కాలస్టిక్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (శాట్‌): ఇందులోనూ 90 మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలుంటాయి. దీనికి 90 మార్కులు ఉంటాయి. 7, 8 తరగతుల స్థాయిలో సోషల్‌, సైన్స్, గణితం ప్రశ్నలు వస్తాయి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్ అప్లికేషన్స్ ప్రారంభం : జూన్ 1, 2026.
  • దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 31, 2026.
  • అప్లికేషన్స్ పరిశీలన గడువు : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
  • విద్యాసంస్థల పరిశీలన గడువు : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
  • డీఎన్‌ఓ/ఎస్‌ఎన్‌ఓ/ఎంఎన్‌ఓ పరిశీలన గడువు : సెప్టెంబర్ 30, 2026.
  • NMMS స్కాలర్​షిప్​నకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్​లో నిర్వహిస్తారు. ఎన్‌ఎస్‌పీ ద్వారా అప్లికేషన్ గడువు తేదీలు సంబంధిత రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ప్రకటించిన ప్రకారం మారవచ్చు. కాబట్టి అధికారిక వెబ్‌సైట్, ప్రకటనలను చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.

ముఖ్యమైన విషయాలు:

  • ఈ స్కాలర్​షిప్ ద్వారా ఒక్కో విద్యార్థికి ఏటా రూ.12,000 అందుతుంది.
  • టెన్త్ క్లాస్​లో కనీసం 60శాతం మార్కులు (ఎస్సీ/ఎస్టీ 55%) సాధించాలి.
  • ఏదైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కాలర్‌షిప్‌ను ఒకే టైమ్​లో రెండవదాన్ని పొందలేరు.
  • స్కాలర్‌షిప్ NSP ద్వారా మాత్రమే పొందవచ్చు.
  • ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్​లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్​కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
  • ఈ ఉపకార వేతనానికి అప్లై చేసుకున్న విద్యార్థులు మ్యాట్‌ & శాట్‌ పరీక్షల్లో కనీసం 40శాతం మార్కులు (ఎస్సీ/ఎస్టీలు 32శాతం) సాధించాలి.

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TAGGED:

NMMS SCHOLARSHIP 2026
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ఎన్​ఎంఎంఎస్ స్కాలర్​షిప్ 2026
NMMS SCHOLARSHIP 2026 LAST DATE

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