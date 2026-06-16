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ఇండియాలో టాప్ యూనివర్సిటీలు - NIRF తాజా ర్యాంకింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే!
డిల్లీ వర్సిటీలో కామర్స్, ఎకనామిక్స్లో 85శాతం ప్లేస్మెంట్ - విజ్ఞానశాస్త్రాలకు హైదరాబాద్ వర్సిటీ బెస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:48 PM IST
Top Universities in India for Masters : NIRF (నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్) ర్యాంకింగ్లు ఇటీవల విడుదలయ్యాయి. వీటిలో ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం, జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం (JNU), బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం (BHU) భారతదేశంలోని టాప్ 10 ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలలో స్థిరంగా స్థానం సంపాదించాయి. బోధన, పరిశోధన, గ్రాడ్యుయేషన్ ఫలితాల ఆధారంగా పోటీలో నిలిచాయి.
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యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (UGC) దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలను గుర్తిస్తుంది. తద్వారా ప్రామాణికమైన గుర్తింపు కల్పిస్తుంది. నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ (NIRF) ర్యాంకింగ్ కీలకమైన కొలమానం అని చెప్పుకోవచ్చు. జేఎన్యూ (JNU) గతేడాదితో పోలిస్తే రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుంది. పరిశోధన, ఫలితాల విభాగంలో గణనీయమైన మార్పు కనిపిచింది. గ్రాడ్యుయేషన్ ఫలితాలు, మౌలిక సదుపాయాలను ఉన్నతీకరించడం వల్ల బీహెచ్యూ (BHU) తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
అడ్మిషన్లు పెంచుకున్న ఢిల్లీ వర్సిటీ
ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం : 2025తో పోలిస్తే తాజాగా ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, ఇంగ్లిష్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు పెరిగాయి. ఈ విశ్వవిద్యాలయం నార్త్ క్యాంపస్ దాని చారిత్రక ఖ్యాతి, ఉత్సాహభరితమైన విద్యార్థి జీవితం కారణంగా అత్యంత ఆదరణ పొందింది.
జేఎన్యూ (JNU) : ఈ విద్యాసంవత్సరంలో సస్టైనబిలిటీ స్టడీస్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ (డేటా సైన్స్) ప్రవేశపెట్టింది. ఆయా కోర్సులకు భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. సాంఘిక శాస్త్రాలు, మానవీయ శాస్త్రాలపై విశ్వవిద్యాలయం ప్రాధాన్యత జాతీయ, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తోంది.
బీహెచ్యూ (BHU) : ప్రత్యేకంగా 2026 బ్యాచ్ కోసం కొత్త లైబ్రరీ, పరిశోధన ల్యాబ్లతో సహా మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచింది. వైద్యం, ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో విశ్వవిద్యాలయం బలమైన పూర్వ విద్యార్థుల నెట్వర్క్ అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాలు : హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం, అలీగఢ్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయం (AMU) వంటి విశ్వవిద్యాలయాలు సైతం తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాయి. విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, సాంస్కృతిక, చారిత్రక అంశాల్లో AMU ప్రసిద్ధి చెందాయి.
స్కాలర్షిప్ అవకాశాలు
కేంద్ర విశ్వ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశానికి CUET (సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్), JNUEE (JNU ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్) నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి కాగా, 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి రిజర్వేషన్ విధానంలో స్వల్ప మార్పులు చేశారు. ఇప్పటికే ఉన్న SC/ST/OBC కోటాలకు అదనంగా, 10% EWS (ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల) కోటాను చేర్చారు. రిజర్వేషన్లను పొందడానికి ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, కేటగిరీ సర్టిఫికెట్లు తప్పనిసరి.
ప్రతిభావంతులైన, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (NSP), విశ్వవిద్యాలయ-నిర్దిష్ట గ్రాంట్ల వంటి స్కాలర్షిప్ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి కోసం దరఖాస్తులు జూలైలో ప్రారంభమవుతాయి.
చురుకైన విద్యార్థి సంఘాలు
క్యాంపస్ జీవితాన్ని పోల్చి చూస్తే, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థి సంఘాలు చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. JNUలో రాజకీయ ప్రేరేపిత చర్చలు కీలకంగా ఉంటాయి. BHUలోని హాస్టల్ సౌకర్యాలు ఒక సెమిస్టర్కు సుమారు 10వేలు ఖర్చవుతుంది.
2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్లేస్మెంట్ గణాంకాల ప్రకారం, కామర్స్, ఎకనామిక్స్లో 85శాతం ప్లేస్మెంట్ రేటుతో ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం అగ్రస్థానంలో ఉండగా, JNU పరిశోధన-ఆధారిత కెరీర్లో రాణిస్తోంది, ఇక్కడ 70శాతం గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్నారు.
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