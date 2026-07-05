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డిగ్రీ అర్హతతో ఎన్ఐఏసీఎల్లో 550 ఖాళీలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పోస్టులు!
న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి అప్రెంటిస్ "నోటిఫికేషన్" - జులై 6 దరఖాస్తుకు గడువు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 7:26 AM IST
NIACL Apprentice Notification 2026 : డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్(NIACL) 550 అప్రెంటిస్ ట్రైనీల ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు జులై 06వ తేదీలోగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? తెలంగాణ, ఏపీలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ముంబయిలోని ప్రధాన కేంద్రంగా గల ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్(NIACL) అప్రెంటిస్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఐఏసీఎల్ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 550 అప్రెంటిస్ ట్రైనీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇందుకు సంబంధించిన ఖాళీలున్నాయి.
అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనీ పోస్టుల వివరాలు :
మొత్తం ఖాళీలు : 550
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 17
- తెలంగాణ - 18
అర్హతలు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైన విభాగంలో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి లేదా తత్సమాన విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి. అలాగే, స్థానిక భాషలో పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు జూన్ 1, 2026 నాటికి కనిష్ఠంగా 21 ఏళ్ల నుంచి గరిష్ఠంగా 30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పదేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
స్టైపెండ్ :
ఎన్ఐఏసీఎల్ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.12,300 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
జనరల్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్(పురుషులు) అభ్యర్థులు రూ.944; మహిళలు రూ.708; ఎస్సీ/ ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.236 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు అబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఆన్లైన్ పరీక్ష ఉంటుంది. అందులో కనబరిచిన ప్రతిభ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అలాగే, స్థానిక భాషా పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
పరీక్ష విధానం :
ఆన్లైన్లో నిర్వహించే ఈ ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. అందులో జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, క్వాంటిటేటివ్ అండ్ రిజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ నుంచి 25 మార్కుల చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష కాల వ్యవధి 60 నిమిషాలు.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేయడానికి ముందు NATS పోర్టల్ https://nats.education.gov.in/ లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఆపై ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జూన్ 23, 2026.
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కు లాస్ట్ డేట్ : జులై 6, 2026.
ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ డేట్(ఆబ్జెక్టివ్) : జులై 12, 2026.
ఎన్ఐఏసీఎల్(NIACL) అప్రెంటిస్ ట్రైనీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఇతర సందేహాలకు ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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