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నిరుద్యోగులకు "గోల్డెన్ ఛాన్స్" - హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్లో 237 ఉద్యోగాలు
ఐటీఐ/డిప్లొమా చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్లో టెక్నీషియన్ కొలువులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:54 AM IST
NHSRCL Technician Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(NHSRCL) నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 237 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.35,000 నుంచి రూ.1,10,000 వరకు జీతభత్యాలు ఉంటాయి. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 5వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్) 237 టెక్నీషియన్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది. పదో తరగతి, ఐటీఐ, డిప్లొమాతో ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా ఈ నియామకాలు ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సిగ్నలింగ్ అండ్ టెలికాం, రోలింగ్ స్టాక్ మొదలైన విభాగాల్లో ఈ జాబ్స్ ఉన్నాయి.
వివరాలు :
మొత్తం ఖాళీలు - 237 టెక్నీషియన్ పోస్టులు
విద్యార్హతలు :
- టెన్త్ క్లాస్, ప్లంబర్/ పెయింటర్/ ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఫిట్టర్/ మెకానిక్/ డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్/ సర్వేయర్/ ఎలక్ట్రీషియన్/ వెల్డర్/ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్/ మెషినిస్ట్/ టర్నర్/ వెల్డర్/ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ట్రేడ్తో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- లేదా సివిల్/ ఎలక్ట్రికల్/ కంప్యూటర్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/ మెకానికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్తో ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా చదివి ఉండాలి. అలాగే, రెండు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం అవసరం.
గమనించాల్సిన విషయాలు :
- బీఈ/బీటెక్ వంటి ఉన్నత కోర్సులు చదివి, ఐటీఐ/డిప్లొమా అర్హతలేనివారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి అనర్హులు.
- బోధన/ఫ్యాకల్టీ/అప్రెంటిస్షిప్/పార్టనర్షిప్/ఫ్రీలాన్సింగ్ మొదలైనవాటిని ఎక్స్పీరియన్స్గా పరిగణించరని గుర్తుంచుకోవాలి.
- జూన్ 30, 2026 నాటికి రెండు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ టెక్నీషియన్ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయిన వారిని దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా నియమించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
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వయసు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ప్రత్యేక వర్గాలకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజుగా యూఆర్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ.400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
జీతభత్యాలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.35,000 - 1,10,000 లభిస్తుంది. మూలవేతనానికి అదనంగా ఐడీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, పెర్క్స్, వైద్య సదుపాయాలు, ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీతో పాటు మరికొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
ఎంపిక విధానం :
- ముందుగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన వారికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టు (సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు.
- ఆ తర్వాత మెరిట్ ఆధారంగా కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. అనంతరం ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
- ఎగ్జామ్ డేట్, ఇతర వివరాలను అభ్యర్థుల ఈమెయిల్కు పంపుతారు. సీబీటీలో అర్హత సాధించినవారిని ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్ చేస్తారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీ ఫైనల్ ఎంపిక ఉంటుంది. వీరు ఏడాది ప్రొబేషన్లో కొనసాగుతారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ : ఆగస్టు 5, 2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్: https://nhsrcl.in/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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