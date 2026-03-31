ఎన్హెచ్ఏఐ-సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్-2026 ప్రోగ్రామ్ - అర్హులు ఎవరంటే!
సివిల్ ఇంజినీరింగ్తో ఇతర విభాగాలకూ అవకాశం- ఫుల్టైం UG, PG చేసిన వారే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి- రోడ్ల ప్రాజెక్టుల ప్లానింగ్, నిర్వహణ అంశాలపై శిక్షణ - ఎంపికైన విద్యార్థులకు నెలకు రూ.20 వేల స్టైపెండ్
Published : March 31, 2026 at 2:20 PM IST
NHAI Internship Opportunity Who Can Apply? Stipend And Details: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో ఇంటర్న్ షిప్ చేయాలనుందా? అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ మీ కోసమే. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం రంగంలో యువతకు నైపుణ్యాలు కల్పించి, వారిని భవిష్యత్తు అవ సరాలకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ఎన్హెచ్ఏఐ కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్లు నిర్వహిస్తూ ప్రాజెక్టుల్లో ప్రత్యక్షంగా పని చేసే సువర్ణవకాశాన్ని అందిస్తోంది. గతంలో కేవలం సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ ప్రోగ్రమ్ ఈసారి ఇతర విభాగాలకూ విస్తరించింది. శిక్షణ, స్టైపెండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది.? దరఖాస్తు చివరి తేది? ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
అర్హులు ఎవరంటే: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా విద్యార్థుల కోసం సమ్మర్ ఇంటర్న్ షిప్-2026 కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ రంగంలో అనుభవం పొందాలనుకునే యువతకు ఇది ఒక చక్కటి అవకాశం. ఈ శిక్షణలో భాగంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 20 వేల రూపాయల స్టైపెండ్ అందించనున్నారు. ఎన్హెచ్ఏఐలో ఇప్పటివరకు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులే పని చేసేవారు. కానీ సంస్థ కొన్ని నియమాలు సవరించి ఇతర కోర్సులు చేసిన వారికీ కూడా అవకాశం కల్పించింది. ఇంజినీరింగ్లో సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, ఏఐ కోర్సులు చేస్తున్న వారు అర్హులు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఎంబీఏ, బీఏ, ఎల్ఎల్బీ, బీకాం కామర్స్, బీఎస్సీ సైన్స్, మాస్ కమ్యూనికే షన్ అండ్ లైబ్రరీ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అర్హులు. అయితే ఈ ఇంటర్న్షిప్కి ఫుల్టైం యూజీ, పీజీ విద్యార్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఏప్రిల్ 15 చివరి తేదీ: సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు రహదారి రూపకల్పన, ట్రాఫిక్ ప్రణాళిక, నిర్మాణ పర్యవేక్షణకు సంబంధించిన పనులు అప్పగిస్తారు. ఇతర విభాగాల విద్యార్థులు డేటా విశ్లేషణ, ఐటీ వ్యవస్థలు, టోల్ కార్యక్రమాలు, చట్టపరమైన పనులు, ప్రాజెక్టు నిర్వహణ వంటి పనుల్లో సహాయం చేస్తారు. అర్హతలున్న ప్రతి విద్యార్థీ ఈ ఇంటర్న్షిప్కి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ముందుగా అకడమిక్, పర్సనల్ వివరాలు నమోదు చేయాలి. నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ లోకేషన్ సైతం ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దరఖాస్తులను సంబంధిత విద్యాసంస్థలే పరిశీలించాలి. కళాశాల అమోదం తర్వాతే తదుపరి ప్రక్రియకు ఎంపిక చేస్తామని ఎన్హెచ్ఏఐ స్పష్టం చేసింది. పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 15వ తేదీగా నిర్ణయించారు.
దరఖాస్తులను వడపోసి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ను విడదల చేస్తుంది ఎన్హెచ్ఏఐ. అనంతరం భారీ రహదారి ప్రాజెక్టుల ప్లానింగ్, అమలు నిర్వహణ అంశాలపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తారు. కాలపరిమితి 2 నెలలగా నిర్ణయించారు. మే 4 నుంచి జులై 5 వరకు ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. ఫీల్డ్ ఆఫీసుల్లో లేదా ప్రధాన కార్యాలయాల్లో అభ్యర్థుల నియామకం జరుగుతుంది. సీనియర్ అధికారులు, ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్తో కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులకు నెలకు 20వేల రూపాయల స్టైపెండ్ చెల్లిస్తా రు. అంతేకాదు ఇంటర్న్షిప్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి సర్టిఫికెట్ అందజేస్తారు.
ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రతి ఏడాది ఈ ఇంటర్న్షిప్లో సుమారు 500మంది విద్యార్థులను చేర్చుకోవాలని యోచిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉన్నత విద్యాశాఖ, అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి సహకారంతో అభివృద్ధి చేశారు. భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రాజెక్టులపై సమవర్థవంతంగా పనిచేయడానికి వీలుగా, విద్యార్థుల సాంకేతిక, నిర్వహణ నైపుణ్యాలను బలోపేతం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రయోజం ఏమిటంటే విద్యార్థులకు హైవే ప్రాజెక్టులపై నేరుగా పనిచేసే అవకాశం లభిస్తోంది. భారీస్థాయి పనులు ఎలా జరుగుతాయో, సాంకేతికతను ఎలా ఉపయోగిస్తారు ఒక టీంలో భాగంగా ప్రాజెక్టులను ఎలా పూర్తి చేస్తారో ప్రతక్ష్యంగా చూడగలుగుతారు.
ఇంగ్లీష్పై పట్టులేక వెనుకబడిపోతున్నారా? - ఈ మణిరత్నం మెళకువలతో అవలీలగా నేర్చుకోవచ్చు!
గాలిలో పల్టీలు కొడుతూ జిమ్నాస్టిక్స్ను తలపించే ఆట - సెపక్ తక్రాలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకులు