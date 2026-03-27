NHAI ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్ - నెలకు రూ.20 వేల స్టైపెండ్ - ఎవరు అర్హులంటే?

Published : March 27, 2026 at 9:37 AM IST

NHAI Summer Internship 2026 : నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(NHAI) విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ రంగంలో పని చేయాలనుకునేవారికి ఇది సువర్ణావకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎన్​హెచ్ఏఐ "సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026" పేరిట ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రోగ్రామ్​ను కండక్ట్ చేస్తోంది. ఈ ప్రోగ్రామ్​కు అర్హులైన అభ్యర్థులకు శిక్షణతోపాటు నెలకు రూ.20 వేల స్టైపెండ్ కూడా అందిస్తారు. ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఏప్రిల్‌ 15వ తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది ఎన్​హెచ్ఏఐ. మరి, దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ రంగంలో పని చేయాలనే ఆసక్తి ఉన్న యువతకు నైపుణ్యాలు కల్పించి, వారిని భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తోంది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI). అందులో భాగంగానే ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్న్​షిప్​ల పేరుతో అనేక కొత్త కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ యువతను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా "సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026" కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టులలో ప్రాక్టికల్ అనుభవం పొందేందుకు విద్యార్థులకు ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటికే కొనసాగుతోన్న ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు కొనసాగింపుగా దీన్ని కండక్ట్ చేస్తోంది. గతంలో ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు కేవలం సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులకు మాత్రమే అవకాశం ఉండేది. కానీ, ఈసారి ఇతర విభాగాల వారికి కూడా అప్లై చేసుకునే వీలు కల్పిస్తోంది.

ఎవరు అర్హులంటే?

ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్(నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ ర్యాంకింగ్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌) కింద అగ్రశ్రేణి సంస్థలు, ప్రముఖ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, మేనేజ్‌మెంట్‌ విద్యా సంస్థల్లో సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్‌, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌, ఐటీ, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌, డేటా సైన్స్‌, ఏఐ కోర్సులు చదువుతున్న ఫుల్​టైం యూజీ, పీజీ విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

అలాగే, లా(బీఏ ఎల్‌ఎల్‌బీ), మేనేజ్‌మెంట్‌ (ఎంబీఏ-హెచ్‌ఆర్‌, ఫైనాన్స్‌, మార్కెటింగ్‌), కామర్స్‌ అండ్‌ సైన్సెస్‌ (బీఏ/బీకాం/బీఎస్సీ), మాస్‌ కమ్యూనికేషన్‌, లైబ్రరీ సైన్స్ వంటి కోర్సులను అభ్యసించే ఫుల్‌టైం యూజీ, పీజీ విద్యార్థులు కూడా ఈ ఇంటర్న్ షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఇంటర్న్‌షిప్‌ కాలపరిమితి :

మే 4 నుంచి జులై 5 వరకు అంటే రెండు నెలల పాటు(అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ని బట్టి) ఈ సమ్మర్​ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్ కొనసాగుతుందని తెలిపింది ఎన్​హెచ్​ఏఐ.

ఎక్కడ పనిచేయాలంటే?

ఈ ప్రోగ్రామ్​కు సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ఫీల్డ్ ఆఫీసులు లేదా ప్రధాన కార్యాలయంలో నియమిస్తారు. అక్కడ వీరు సీనియర్ అధికారులు & ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ పర్యవేక్షణలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.

శిక్షణ అంశాలు : ఎంపికైన అభ్యర్థులకు భారీ రహదారి ప్రాజెక్టుల ప్లానింగ్, అమలు & నిర్వహణ అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు.

స్టైపెండ్ : ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు సెలెక్ట్ అయిన వారికి నెలకు రూ.20,000 చొప్పున స్టైపెండ్ అందిస్తారు. అలాగే, ఈ ప్రోగ్రామ్​ను సక్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసిన వారికి ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా లభిస్తుంది.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?

  • ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్internshipsatnhai.digitalindiacorporation.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ ప్రోగ్రామ్​కు అప్లై చేసేటప్పుడు అకడమిక్‌, పర్సనల్‌ వివరాలను సబ్మిట్ చేయాలి. అలాగే, నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ లోకేషన్​ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, అప్లై చేసిన అభ్యుర్థుల అప్లికేషన్స్​ను సంబంధిత విద్యా సంస్థలే పరిశీలించి ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. అవి ఓకే చేసిన అప్లికేషన్స్​ను మాత్రమే తదుపరి ఎంపిక కోసం పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • నెక్ట్స్ ఎంపికైన అభ్యుర్థులకు వారి ప్రాధాన్యాలు, లభ్యత ఆధారంగా ప్రాజెక్టులు కేటాయిస్తుంది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI).

అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ : ఏప్రిల్ 15.

నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) కండక్ట్ చేస్తోన్న సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ఇంటర్న్‌షిప్‌ పోర్టల్‌లో చూడొచ్చు.

