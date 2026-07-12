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డిప్లొమా, ఇంజినీర్​ అర్హతతో ఉద్యోగాలు - NTPC గ్రీన్‌ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌ నోటిఫికేషన్​!

- రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్ - అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన!

NGEL Recruitment 2026
NGEL Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 11:21 AM IST

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NGEL Recruitment 2026: డిప్లోమా, ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. దిల్లీలోని నేషనల్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎన్‌టీపీసీ) గ్రీన్‌ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన ఖాళీలు భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అసిస్టెంట్‌ ఇంజినీర్‌, డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల వివరాలు - ఖాళీలు :

  • అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ RE (అసిస్టెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్/ఆపరేషన్ అండ్‌ మెయింటెనెన్స్) ఈ0 గ్రేడ్: 100 పోస్టులు(యూఆర్‌-41, ఎస్సీ- 15, ఎస్టీ-07, ఓబీసీ-27, ఈడబ్ల్యూఎస్‌-10)
  • డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ RE (ఈ6 గ్రేడ్‌): - 14 పోస్టులు(యూఆర్‌-08, ఎస్సీ- 1, ఎస్టీ-01, ఓబీసీ-03, ఈడబ్ల్యూఎస్‌-01)
  • మొత్తం ఖాళీలు- 114

విద్యార్హతలు :

  • అసిస్టెంట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టులకు స్టేట్​ టెక్నికల్​ బోర్డ్​ లేదా AICTE/UGC గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థల్లో రెగ్యులర్​ డిప్లొమా(ఎలక్ట్రికల్​, మెకానికల్​, ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​) పూర్తి చేసి ఉండాలి. ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్​ పవర్​ సెక్టార్​లో 10 సంవత్సరాల పని అనుభవం తప్పనిసరి.
  • డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (ఎలక్ట్రికల్​, మెకానికల్​, ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​, సివిల్​)లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. దానితోపాటు ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్​ పవర్​ సెక్టార్​లో 12 సంవత్సరాల ఉద్యోగ అనుభవం తప్పనిసరి.

వయోపరిమితి: అసిస్టెంట్‌ ఇంజినీర్‌కు 40 ఏళ్లు, డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌కు 44 సంవత్సరాల వయసు మించకూడదు.

జీతం: అసిస్టెంట్​ ఇంజినీర్​ పోస్టులకు నెలకు రూ. 30వేల నుంచి రూ.1,20,000 వరకు ఉంటుంది. అదే డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులకు రూ.90,000- రూ.2,40,000 ఉంటుంది. బేసిక్​ పే కాకుండా ఇతర అలవెన్సులు కూడా లభిస్తాయి.

ఎంపిక విధానం: దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్‌, రాత పరీక్ష, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఉంటుంది.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ?:

  • ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా ఎన్‌టీపీసీ గ్రీన్‌ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కెరియర్స్​ కాలమ్​పై క్లిక్​ చేసి సంబంధింత నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీరు ఇదివరకే ఈ వెబ్​సైట్​లో రిజిస్టర్​ చేసుకుంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. కొత్తవారు అయితే మెయిల్​, ఫోన్​ నెంబర్​ ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ చేసుకుని ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అనంతరం అప్లికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి వివరాలు ఎంటర్​ చేసి డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

ముఖ్య తేదీలు :

డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఏడాదికి రూ.12వేల ఫ్రీ స్కాలర్​షిప్​ - అప్లై ప్రాసెస్​ ఇదే!

"అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్" ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన TGPSC!

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