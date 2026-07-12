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డిప్లొమా, ఇంజినీర్ అర్హతతో ఉద్యోగాలు - NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్!
- రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 12, 2026 at 11:21 AM IST
NGEL Recruitment 2026: డిప్లోమా, ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. దిల్లీలోని నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ (ఎన్టీపీసీ) గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన ఖాళీలు భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు - ఖాళీలు :
- అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ RE (అసిస్టెంట్ మేనేజ్మెంట్/ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్) ఈ0 గ్రేడ్: 100 పోస్టులు(యూఆర్-41, ఎస్సీ- 15, ఎస్టీ-07, ఓబీసీ-27, ఈడబ్ల్యూఎస్-10)
- డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ RE (ఈ6 గ్రేడ్): - 14 పోస్టులు(యూఆర్-08, ఎస్సీ- 1, ఎస్టీ-01, ఓబీసీ-03, ఈడబ్ల్యూఎస్-01)
- మొత్తం ఖాళీలు- 114
విద్యార్హతలు :
- అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు స్టేట్ టెక్నికల్ బోర్డ్ లేదా AICTE/UGC గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థల్లో రెగ్యులర్ డిప్లొమా(ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్) పూర్తి చేసి ఉండాలి. ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ పవర్ సెక్టార్లో 10 సంవత్సరాల పని అనుభవం తప్పనిసరి.
- డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ (ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్)లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. దానితోపాటు ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ పవర్ సెక్టార్లో 12 సంవత్సరాల ఉద్యోగ అనుభవం తప్పనిసరి.
వయోపరిమితి: అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్కు 40 ఏళ్లు, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్కు 44 సంవత్సరాల వయసు మించకూడదు.
జీతం: అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు నెలకు రూ. 30వేల నుంచి రూ.1,20,000 వరకు ఉంటుంది. అదే డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ పోస్టులకు రూ.90,000- రూ.2,40,000 ఉంటుంది. బేసిక్ పే కాకుండా ఇతర అలవెన్సులు కూడా లభిస్తాయి.
ఎంపిక విధానం: దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్, రాత పరీక్ష, గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఉంటుంది.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ?:
- ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కెరియర్స్ కాలమ్పై క్లిక్ చేసి సంబంధింత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీరు ఇదివరకే ఈ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. కొత్తవారు అయితే మెయిల్, ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అనంతరం అప్లికేషన్పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఎంటర్ చేసి డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ముఖ్య తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 11, 2026.
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 31, 2026, సాయంత్రం 6 గంటలు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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