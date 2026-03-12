ETV Bharat / education-and-career

55 కోర్సులు - 90 రోజులు శిక్షణ - యువతకు స్కిల్స్​ నేర్పించడంపై సర్కార్​ ఫోకస్​

వృత్తి నైపుణ్య కోర్సుల్లో 30-90 రోజుల ఉచిత శిక్షణ - ఈ ఏడాదిలో 486 కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్‌ - ఇప్పటివరకు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ

New Skill Courses for Engineering and Degree Students in AP
New Skill Courses for Engineering and Degree Students in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:14 PM IST

New Skill Courses for Engineering and Degree Students in AP : పరుగులు తీస్తున్న సాంకేతిక ప్రపంచంలో ఉద్యోగం సాధించాలంటే కేవలం డిగ్రీ పట్టా ఉంటే సరిపోదు. పరిశ్రమలు కూడా మార్కుల కంటే ఆలోచనా సామర్థ్యానికి స్కిల్స్‌కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. అందుకే ఆయా రంగాల్లో నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ విద్యార్థులను నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ వినూత్న కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది.

పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టి థియరీ నేర్చుకుంటే సరిపోదు. జాబ్ మార్కెట్‌లో నెగ్గుకు రావాలంటే ప్రాక్టికల్‌ నాలెడ్జ్‌పైనా దృష్టి సారించాలి. నైపుణ్యాలు మెరుగుపరుచుకోవాలి. ఇది గమనించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు అవసరమైన స్కిల్స్‌ నేర్పించేందుకు స్కిల్ సెంటర్‌లు ఏర్పాటు చేసింది. ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్-ఏపీఎస్ఎస్​డీసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ సెంటర్స్‌లో యువతకు వృత్తి నైపుణ్య కోర్సుల్లో 30-90 రోజుల వ్యవధిలో శిక్షణ అందిస్తున్నారు.

నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 55 కోర్సులు - బ్రాంచ్‌లకు అనుగుణంగా 3 విభాగాల్లో తర్ఫీదు (ETV)

10 ఎంప్లాయిబిలిటీ స్కిల్స్‌, 6 సీఎం ఎక్సలెన్స్ సెంటర్లు: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో స్కిల్ సెంటర్‌లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో భాగంగా 10 ఎంప్లాయిబిలిటీ స్కిల్ సెంటర్లు, 6 సీఎం ఎక్సలెన్స్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి 55 కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తోంది.

486 కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్‌: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ అకడమిక్ ఏడాదిలో 486 కళాశాలల్లో డిగ్రీ కోర్సులు చేస్తున్న లక్షా 40 వేల మంది విద్యార్థులకు ఈ స్కిల్ కోర్సులు అందించారు. 100 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లోని సుమారు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇందులో శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా డిగ్రీ చేస్తున్న 6 వేల 500 మందికి, ఇంజనీరింగ్‌లో 5 వేల మందికి శిక్షణనిచ్చారు.

బ్రాంచ్‌లకు అనుగుణంగా 3 విభాగాల్లో తర్ఫీదు: విద్యార్థుల బ్రాంచ్‌లకు అనుగుణంగా ప్రధానంగా మూడు విభాగాలుగా ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ శిక్షణ అందిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, రోబోటిక్స్-ఆటోమేషన్, సివిల్ విద్యార్థుల కోసం స్ట్రక్చరల్ డిజైనింగ్‌లో మెళకువలపై శిక్షణనిస్తోంది. వీటిలో ఏ ఒక్క కోర్సు బయట నేర్చుకోవాలన్నా కనీసం 40 వేలు ఖర్చవుతాయని అంటున్నారు విద్యార్థులు. అలాంటిది ప్రభుత్వం ఉచితంగా కోర్సులను అందించటంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"పోటీ ప్రపంచానికి కావాల్సిన ఎటువంటి స్కిల్ అయిన మనం పిల్లలకు ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణాభివృద్ధి సంస్థ డిపార్ట్​మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లను స్థాపించింది. ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీ రిక్రూట్​మెంట్​ ఏం ఉందో దానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులకు ఏ స్కిల్స్ కావాలి అనేది కాలేజీల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ ఆధారంగా మేం వర్క్ షాప్స్ కండెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధంగా ఉంచడానికి టెక్నికల్ స్కిల్స్, ఏఐకి సంబంధించిన స్కిల్స్, ప్రతీ కోర్సుకు సంబంధించిన నైపుణ్యాలను విద్యార్థులకు నేర్పిస్తున్నాం." - కిరణ్, ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ అధికారి

గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలతో కలిసి ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ ఈ కోర్సులను రూపొందించింది. కేవలం థియరీయే కాకుండా, ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత శిక్షణ అందిస్తున్నారు. శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థుల కోసం జాబ్ మేళాలు నిర్వహించి ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ విద్యార్థులు ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి విద్యార్థి వినియోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

