ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌లో కొత్త నిబంధనలు - విద్యార్థులకు ముఖ్య సూచనలు ఇవే!

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, ఉపకార వేతనాల దరఖాస్తు ప్రక్రియలో మార్పులు - పదోతరగతి మెమోలో ఉన్న పేరు, ఇంటిపేరు ఆధార్‌లో పేరు ఒకేలా ఉండాలి - బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల పంపిణీని మరింత పారదర్శకం

Published : May 8, 2026 at 5:22 PM IST

New Rules for Fee Reimbursement : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, ఉపకార వేతనాల దరఖాస్తు ప్రక్రియలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇకపై విద్యార్థుల పదో తరగతి మెమోలో ఉన్న పేరు, ఇంటిపేరు ఆధార్‌లో ఉన్న వివరాలతో పూర్తిగా సరిపోలాల్సి ఉంటుంది. పేరు లేదా ఇంటిపేరులో తేడా ఉంటే దరఖాస్తు ముందుకు సాగదు. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల పంపిణీని మరింత పారదర్శకంగా, సాంకేతికంగా నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

ప్రతి ఏడాది లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి : రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌కు దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. వీరికి ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.2400 కోట్ల వరకు బోధన ఫీజులు చెల్లిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఆధార్‌ ధ్రువీకరణతోనే దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందేవి. అయితే కొత్త విధానంలో విద్యార్థి వ్యక్తిగత వివరాల సరితూగుదలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.

నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమ : జాతీయ ఉపకార వేతనాల విధానానికి అనుగుణంగా ఎస్సీ విద్యార్థులకు అమలు చేస్తున్న విధానాన్ని ఇప్పుడు ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు కూడా వర్తింపజేయనున్నారు. దీంతో బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు నేరుగా విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఇందుకోసం ఆధార్‌ కార్డుకు అనుసంధానమైన బ్యాంకు ఖాతా తప్పనిసరి. అలాగే విద్యార్థి మొబైల్‌ నంబరు కూడా ఆధార్‌కు లింక్‌ అయి ఉండాలి.

20 శాతం మంది విద్యార్థులకు ఆధార్‌ సవరణ అవసరం : సంక్షేమ శాఖల అంచనాల ప్రకారం దాదాపు 20 శాతం మంది విద్యార్థుల ఆధార్‌లో పేర్లు, ఇంటిపేర్లు లేదా అక్షర దోషాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పదో తరగతి మెమోలో ఉన్న వివరాలు, ఆధార్‌లోని వివరాలు సరిపోలకపోతే దరఖాస్తు నిలిచిపోతుంది. అందువల్ల వేసవి సెలవుల్లోగా విద్యార్థులు ఆధార్‌లో అవసరమైన సవరణలు చేయించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సర ప్రవేశాలు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి అన్ని పత్రాలు సరిచేసుకుని సిద్ధంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే? : -

  • కొత్త విధానంలో దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌ ఆధారంగా రూపొందించారు. మొదట పదో తరగతి హాల్‌టికెట్‌ నంబరు, పుట్టిన తేదీ, పదో తరగతి పూర్తి చేసిన సంవత్సరం నమోదు చేయాలి. ఈ వివరాలు సరిపోలితే దరఖాస్తు తెరుచుకుంటుంది.
  • ఆ తర్వాత విద్యార్థి లింగం, కులం, ఉపకులం, ఆధార్‌ నంబరు, మొబైల్‌ నంబరు, యూనివర్సిటీ, జిల్లా, మండలం, కళాశాల వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఈ దశలో ఆధార్‌లోని పేరు, పదో తరగతి మెమోలోని పేరు సరిపోలితేనే దరఖాస్తు ముందుకు వెళ్తుంది. అనంతరం దరఖాస్తు ఐడీ జనరేట్‌ అవుతుంది. దీంతో తొలి విడత నమోదు పూర్తవుతుంది.

మీ సేవ కేంద్రాల్లో ఆధార్‌ ధ్రువీకరణ : ప్రాథమిక నమోదు అనంతరం విద్యార్థులు మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఆధార్‌ ఆథెంటికేషన్‌ పూర్తి చేయాలి. తర్వాత మిగతా వివరాలు నమోదు చేసి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తును సమర్పించాలి. రెన్యువల్‌ విద్యార్థులకు కూడా ఇదే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఆధార్‌, పదో తరగతి మెమోలో పేర్లు ఒకేలా లేకపోతే వారికి కూడా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ మంజూరు కాదు.

విద్యార్థులు ముందుగానే అప్రమత్తం కావాలి : కొత్త నిబంధనల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఆధార్‌, బ్యాంకు ఖాతా, మొబైల్‌ నంబరు, విద్యా ధ్రువపత్రాల్లోని వివరాలు ఒకేలా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే పరిశీలించుకోవాలి. చిన్నపాటి తప్పులు కూడా దరఖాస్తు తిరస్కరణకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో అవసరమైన సవరణలు వెంటనే పూర్తి చేసుకోవడం అవసరం.

