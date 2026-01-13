ETV Bharat / education-and-career

పాలిటెక్నిక్​లో కొత్త కోర్సులు - జాయిన్ అయితే జాబ్​ పక్కా!

సెమీ కండక్టర్స్, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ మెయింటెనెన్స్‌ సహా తొమ్మిదింటికి సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆమోదం - ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ ఆధ్వర్యంలో నూతన సిలబస్‌ - ఆ కొత్త కోర్సులు ఏంటంటే?

Polytechnic New Syllabus (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 12:50 PM IST

Polytechnic New Syllabus 2026-27 : ప్రతి ఒక విద్యార్థికి తన చదువు పూర్తయేలోపే క్యాంపస్​లోనే ఏదో ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్​ కొట్టాలనేది ఓ కల. ఇలాంటి కలలను నిజం చేసేందుకు కాలేజ్ పూర్తయిన వెంటనే బయటకు అడుగుపెట్టిన ప్రతి విద్యార్థికి ఉద్యోగం దక్కాలన్న ఉద్దేశంతో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశంతో రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కార్యాచరణకు దిగింది. మార్కెట్​లో డిమాండ్​ ఉన్న కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెడుతోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడున్న కొన్ని కోర్సులను కొత్తగా పేర్లను మార్చడంతో పాటు అన్ని కోర్సుల సిలబస్​ను ప్రక్షాళన చేస్తోంది.

కొత్త కోర్సులు ఖరారు : ఇటీవల రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి అందుకు ఐఐటీ హైదరాబాద్​ నిపుణులు, భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య, టాటా టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ ప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులను భాగస్వామ్యం చేసి కొత్త కోర్సులను ఖరారు చేసింది. కొత్త సిలబస్​ను రూపొందించింది. వచ్చే ఏడాది జూన్​లో ప్రారంభమయ్యే కొత్త విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి కొత్త కోర్సులు, కొత్త సిలబస్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి అనుమతులు పొందేందుకు రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ శ్రీదేవసేన స్వయంగా దిల్లీ వెళ్లడం విశేషం. మరోవైపు తొలి ఏడాదిలోనూ అమలవుతున్న సెమిస్టర్​ విధానంలో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మేరకు ప్రథమ సంవత్సరంలో వార్షిక పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది నుంచే అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

రెండేళ్లకే సిలబస్‌ మార్పు : పాలిటెక్నిక్​లో ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి సిలబస్​ మారుస్తుంటారు. ముందే వచ్చే విద్యా సంవత్సరమే 2026-27 నూతన సిలబస్​ను రూపొందించారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్​ డైరెక్టర్​ ఆచార్య బీఎస్​మూర్తి నేతృత్యంలో కొత్త కోర్సులు, కొత్త సిలబస్​ ప్రక్రియ అంతా సాగింది. విశేషం ఏమిటంటే ఆయన కూడా ఒకప్పటి పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థే కావడం గమనార్హం. రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి పాలకమండలిలో సలహాదారుగా కూడా నియమించారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఎయిర్​క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్​ కోర్సును తెలంగాణ ఏవియేషన్​ అకాడమీతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకొని నడపనున్నారు.

ఆ కొత్త కోర్సులు ఏంటంటే? :

  • సెమీ కండక్టర్స్‌ టెక్నాలజీ
  • అడ్వాన్స్‌డ్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ టెక్నాలజీ
  • సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ప్రాపర్టీ వాల్యుయేషన్‌
  • ల్యాండ్‌స్కేప్‌ డిజైన్‌
  • ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ మెయింటెనెన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌
  • బయో టెక్నాలజీ
  • కన్‌స్ట్రక్షన్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌
  • సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ బిల్డింగ్‌ సర్వీసెస్‌
  • ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ ఇంజినీరింగ్‌

పేర్లు మార్చిన కోర్సులివీ :

  • ఇప్పటివరకు టీవీ అండ్‌ వీడియో ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సు మల్టీమీడియా అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌గా మారింది.
  • ప్రింటింగ్‌ టెక్నాలజీ కోర్సు ప్రింటింగ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ డేటా అనలిటిక్స్‌గా మారింది.
  • టెక్స్‌టైల్‌ టెక్నాలజీని టెక్స్‌టైల్‌ అండ్‌ ఫ్యాషన్‌ టెక్నాలజీగా మార్చారు.
  • కంప్యూటర్‌ అండ్‌ కమర్షియల్‌ ప్రాక్టీసెస్‌ కోర్సును కంప్యూటర్‌ అండ్‌ బిజినెస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌గా చేశారు.

విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం : టెన్త్​ క్లాస్​​లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు పాలిటెక్నిక్​ కోర్సు అనేది ఓ గొప్ప వరం. ఇది చేయడం ద్వారా డిప్లొమా తర్వాత వెంటనే పరిశ్రమల్లో చేరే అవకాశముంటుంది. ఈ పాలిటెక్నిక్​ తక్కువ ఖర్చుతో సాంకేతిక నైపుణ్యాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చని, పాలిటెక్నిక్ కోర్సు పూర్తి చేస్తే వెంటనే ఏదో ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం సులభంగా వస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. భవనాలు, రోడ్డు, ఇంజినీరింగ్, మెట్రో, ఎయిర్​లైన్స్, రవాణా శాఖ, ట్రాన్స్​కో, జెన్​కో, ఆర్టీసీ, డిస్కం, ఎన్​టీపీసీ, బీహెచ్​ఈఎల్​, ఆర్మీ, నేవీ, సింగరేణి, కార్పొరేట్​ సంస్థలతో పాటు సాఫ్ట్​వేర్​ సంస్థల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు.

