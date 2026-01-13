ETV Bharat / education-and-career
పాలిటెక్నిక్లో కొత్త కోర్సులు - జాయిన్ అయితే జాబ్ పక్కా!
సెమీ కండక్టర్స్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ సహా తొమ్మిదింటికి సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆమోదం - ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో నూతన సిలబస్ - ఆ కొత్త కోర్సులు ఏంటంటే?
Published : January 13, 2026 at 12:50 PM IST
Polytechnic New Syllabus 2026-27 : ప్రతి ఒక విద్యార్థికి తన చదువు పూర్తయేలోపే క్యాంపస్లోనే ఏదో ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్ కొట్టాలనేది ఓ కల. ఇలాంటి కలలను నిజం చేసేందుకు కాలేజ్ పూర్తయిన వెంటనే బయటకు అడుగుపెట్టిన ప్రతి విద్యార్థికి ఉద్యోగం దక్కాలన్న ఉద్దేశంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశంతో రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కార్యాచరణకు దిగింది. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెడుతోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడున్న కొన్ని కోర్సులను కొత్తగా పేర్లను మార్చడంతో పాటు అన్ని కోర్సుల సిలబస్ను ప్రక్షాళన చేస్తోంది.
కొత్త కోర్సులు ఖరారు : ఇటీవల రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి అందుకు ఐఐటీ హైదరాబాద్ నిపుణులు, భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య, టాటా టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ ప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులను భాగస్వామ్యం చేసి కొత్త కోర్సులను ఖరారు చేసింది. కొత్త సిలబస్ను రూపొందించింది. వచ్చే ఏడాది జూన్లో ప్రారంభమయ్యే కొత్త విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి కొత్త కోర్సులు, కొత్త సిలబస్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి అనుమతులు పొందేందుకు రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన స్వయంగా దిల్లీ వెళ్లడం విశేషం. మరోవైపు తొలి ఏడాదిలోనూ అమలవుతున్న సెమిస్టర్ విధానంలో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మేరకు ప్రథమ సంవత్సరంలో వార్షిక పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది నుంచే అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.
రెండేళ్లకే సిలబస్ మార్పు : పాలిటెక్నిక్లో ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి సిలబస్ మారుస్తుంటారు. ముందే వచ్చే విద్యా సంవత్సరమే 2026-27 నూతన సిలబస్ను రూపొందించారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ఆచార్య బీఎస్మూర్తి నేతృత్యంలో కొత్త కోర్సులు, కొత్త సిలబస్ ప్రక్రియ అంతా సాగింది. విశేషం ఏమిటంటే ఆయన కూడా ఒకప్పటి పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థే కావడం గమనార్హం. రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి పాలకమండలిలో సలహాదారుగా కూడా నియమించారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కోర్సును తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకొని నడపనున్నారు.
ఆ కొత్త కోర్సులు ఏంటంటే? :
- సెమీ కండక్టర్స్ టెక్నాలజీ
- అడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ వాల్యుయేషన్
- ల్యాండ్స్కేప్ డిజైన్
- ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్
- బయో టెక్నాలజీ
- కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ సర్వీసెస్
- ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్
పేర్లు మార్చిన కోర్సులివీ :
- ఇప్పటివరకు టీవీ అండ్ వీడియో ఇంజినీరింగ్ కోర్సు మల్టీమీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్గా మారింది.
- ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సు ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్గా మారింది.
- టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీని టెక్స్టైల్ అండ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీగా మార్చారు.
- కంప్యూటర్ అండ్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీసెస్ కోర్సును కంప్యూటర్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్గా చేశారు.
విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం : టెన్త్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు పాలిటెక్నిక్ కోర్సు అనేది ఓ గొప్ప వరం. ఇది చేయడం ద్వారా డిప్లొమా తర్వాత వెంటనే పరిశ్రమల్లో చేరే అవకాశముంటుంది. ఈ పాలిటెక్నిక్ తక్కువ ఖర్చుతో సాంకేతిక నైపుణ్యాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చని, పాలిటెక్నిక్ కోర్సు పూర్తి చేస్తే వెంటనే ఏదో ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం సులభంగా వస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. భవనాలు, రోడ్డు, ఇంజినీరింగ్, మెట్రో, ఎయిర్లైన్స్, రవాణా శాఖ, ట్రాన్స్కో, జెన్కో, ఆర్టీసీ, డిస్కం, ఎన్టీపీసీ, బీహెచ్ఈఎల్, ఆర్మీ, నేవీ, సింగరేణి, కార్పొరేట్ సంస్థలతో పాటు సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
