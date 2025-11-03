ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్‌ అర్హతతో రైల్వే జాబ్​ - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.40 వేలు జీతం

ఎన్​టీపీసీ విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతలతో 3058 పోస్టులు - రెండు స్టేజీలలో పరీక్ష - జూనియర్ క్లర్క్ కమ్​ టైపిస్టు, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు పోస్టులకు​ టైపింగ్ టెస్ట్

Railway Jobs 2025
Railway Jobs 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 10:12 PM IST

3 Min Read
Railway Jobs 2025 : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో కేంద్రంలో కొలువుదీరే అవకాశం వచ్చింది. నాన్​ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ (ఎన్​టీపీసీ)లో 3058 పోస్టుల భర్తీకి రైల్వే నియామక పోర్డు (ఆర్​ఆర్​బీ)లు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. పరీక్షలో మెరిస్తే చాలు కొలువుల రైలులో పోస్టు ఖాయమైనట్లే.

ఆర్​ఆర్​బీలు నాన్​ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్​ (ఎన్​టీపీసీ) విభాగంలో డిగ్రీ, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతలతో ప్రకటనలు వెలువరిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే డిగ్రీతో 5810 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ సారి ఇంటర్మీడియట్​తో అవకాశమొచ్చింది. ఎన్టీపీసీ విభాగంలో ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హతతో కొలువులకు సిలబస్ పరీక్ష విధానం ఒకటే. డిగ్రీతో రెండిటికీ పోటీ పడొచ్చు. పరీక్షలు విడిగానే జరుగుతాయి.

తెలుగు మాధ్యమాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు : డిగ్రీతో పోలిస్తే ఇంటర్మీడియట్ పోస్టుల ప్రశ్నపత్రం కొంచెం తేలికగానే ఉంటుంది. కానీ, పోటీ మాత్రం వీటికే ఎక్కువ. ఇంటర్​తో పాటు డిగ్రీ, పీజీ అర్హతలు ఉన్నవారంతా పోటీపడటమే దీనికి కారణం. పరీక్ష కోసం తెలుగు మాధ్యమాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు ఏదో ఒక ఆర్​ఆర్​బీలోని ఖాళీలకే పోటీ పడగలరు.

మొదటి నెల నుంచే రూ.40 వేలు : ఎన్​టీపీసీ ఇంటర్​లో కమర్షియల్ కమ్​ టికెట్ క్లర్క-2424, అకౌంట్స్​క్లర్క్​ కం టైపిస్ట్ - 394, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్​ టైపిస్ట్ - 163, ట్రైయిన్స్ క్లర్క - 77 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటిలో కమర్షయల్ కమ్​ టికెట్ క్లర్క కొలువులకు లెవెల్ - 3 రూ.21,700 మూల వేతనంతో అన్నీ కలిపి సుమారు రూ.40 వేలు పొందవచ్చు. మిగిలినవి లెవెల్ -2 ఉద్యోగాలు. రూ.19,900 మూలవేతనంతో సుమారు రూ.36 వేలు మొదటి నెల నుంచే అందుకోవచ్చు.

ఎంపిక : అన్ని పోస్టులకూ కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టెస్టు రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు వాటిలో ప్రావీణ్యం చూపాలి. టైపిస్టు (అకౌంట్స్​ క్లర్క, జూనియర్ క్లర్క్) పోస్టులకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్టు (టీఎస్​టీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి చివరిగా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు.

స్టేజ్-1: వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి 90 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. జనరల్ అవేర్​నెస్ 40, మ్యాథమెటిక్స్ 30, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 30 ప్రశ్నలు వస్తాయి.

స్టేజ్-2: స్టేజ్​ -1 లో అర్హత పొందినవారి నుంచి, కేటగిరీల వారీ ఉన్న ఖాళీలకు మెరిట్ ప్రకారం 15 రెట్ల మందిని స్టేజ్-2కు అవకాశమిస్తారు. దీన్ని 120 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. జనరల్ అవేర్​నెస్ 50, మ్యాథమెటిక్స 35, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 35 ప్రశ్నలు వస్తాయి.

అర్హతకు : స్టేజ్ -1, స్టేజ్-2 లలో అన్​రిజర్వ్​డ్​, ఈడబ్ల్యుఎస్​ 40, ఓబీసీ ఎన్​సీఎల్​, ఎస్పీ 30, ఎస్టీ 25 శాతం మార్కులు పొందాలి. పరీక్ష రెండు దశల్లోనూ ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కుల కోత ఉంటుంది.

కంప్యూటర్ బేస్డ్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ (సీబీటీఎస్​టీ) : జూనియర్ క్లర్క్ కమ్​ టైపిస్టు, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్టు (సీబీటీఎస్​టీ) ఉంటుంది. స్టేజ్​-లో అర్హుల జాబితా నుంచి మెరిట్ ప్రకారం కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 8 రెట్ల సంఖ్యలో అభ్యర్థులకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది. ఇంగ్లిష్​లో నిమిషానికి 30 హిందీ అయితే 25 పదాలు టైప్ చేయాలి.

వివరాలు :

  • అర్హత : ఇంటర్మీడియట్ లేదా సమాన స్థాయి కోర్సులో 50 శాతం మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులైతే ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే సరిపోతుంది. డిగ్రీ లేదా పీజీ విద్యార్హతలు ఉంటే ఇంటర్​లో 50 శాతం మార్కులు లేకుపోయినా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • వయసు : జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీ, ప్రకారం 10 - 15 ఏళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు వర్తిస్తుంది.
  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తు చివరి తేదీ : 27/11/2025
  • దరఖాస్తు ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఏస్టీ, ట్రాన్స్​జండర్, ఈబీసీలకు రూ.250. వీరు సీబీటీకి హాజరైతే బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి, మిగిలిన ఫీజు వెనక్కి చెల్లిస్తారు. ఇతర వర్గాల వారికి ఫీజు రూ.500. వీరు సీబీటీకీ హాజరైతే రూ.100 + బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి మిగిలినవి వెనక్కి ఇస్తారు.
  • పరీక్ష తేదీలు : తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
  • వెబ్​సైట్​ : https://www.rrbapply.gov.in/

