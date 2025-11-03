ETV Bharat / education-and-career
ఇంటర్ అర్హతతో రైల్వే జాబ్ - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.40 వేలు జీతం
ఎన్టీపీసీ విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతలతో 3058 పోస్టులు - రెండు స్టేజీలలో పరీక్ష - జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు పోస్టులకు టైపింగ్ టెస్ట్
Published : November 3, 2025 at 10:12 PM IST
Railway Jobs 2025 : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో కేంద్రంలో కొలువుదీరే అవకాశం వచ్చింది. నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ (ఎన్టీపీసీ)లో 3058 పోస్టుల భర్తీకి రైల్వే నియామక పోర్డు (ఆర్ఆర్బీ)లు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. పరీక్షలో మెరిస్తే చాలు కొలువుల రైలులో పోస్టు ఖాయమైనట్లే.
ఆర్ఆర్బీలు నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్టీపీసీ) విభాగంలో డిగ్రీ, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతలతో ప్రకటనలు వెలువరిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే డిగ్రీతో 5810 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ సారి ఇంటర్మీడియట్తో అవకాశమొచ్చింది. ఎన్టీపీసీ విభాగంలో ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హతతో కొలువులకు సిలబస్ పరీక్ష విధానం ఒకటే. డిగ్రీతో రెండిటికీ పోటీ పడొచ్చు. పరీక్షలు విడిగానే జరుగుతాయి.
తెలుగు మాధ్యమాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు : డిగ్రీతో పోలిస్తే ఇంటర్మీడియట్ పోస్టుల ప్రశ్నపత్రం కొంచెం తేలికగానే ఉంటుంది. కానీ, పోటీ మాత్రం వీటికే ఎక్కువ. ఇంటర్తో పాటు డిగ్రీ, పీజీ అర్హతలు ఉన్నవారంతా పోటీపడటమే దీనికి కారణం. పరీక్ష కోసం తెలుగు మాధ్యమాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు ఏదో ఒక ఆర్ఆర్బీలోని ఖాళీలకే పోటీ పడగలరు.
మొదటి నెల నుంచే రూ.40 వేలు : ఎన్టీపీసీ ఇంటర్లో కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క-2424, అకౌంట్స్క్లర్క్ కం టైపిస్ట్ - 394, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ - 163, ట్రైయిన్స్ క్లర్క - 77 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటిలో కమర్షయల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క కొలువులకు లెవెల్ - 3 రూ.21,700 మూల వేతనంతో అన్నీ కలిపి సుమారు రూ.40 వేలు పొందవచ్చు. మిగిలినవి లెవెల్ -2 ఉద్యోగాలు. రూ.19,900 మూలవేతనంతో సుమారు రూ.36 వేలు మొదటి నెల నుంచే అందుకోవచ్చు.
ఎంపిక : అన్ని పోస్టులకూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టు రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు వాటిలో ప్రావీణ్యం చూపాలి. టైపిస్టు (అకౌంట్స్ క్లర్క, జూనియర్ క్లర్క్) పోస్టులకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్టు (టీఎస్టీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి చివరిగా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు.
స్టేజ్-1: వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి 90 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. జనరల్ అవేర్నెస్ 40, మ్యాథమెటిక్స్ 30, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 30 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
స్టేజ్-2: స్టేజ్ -1 లో అర్హత పొందినవారి నుంచి, కేటగిరీల వారీ ఉన్న ఖాళీలకు మెరిట్ ప్రకారం 15 రెట్ల మందిని స్టేజ్-2కు అవకాశమిస్తారు. దీన్ని 120 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. జనరల్ అవేర్నెస్ 50, మ్యాథమెటిక్స 35, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 35 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
అర్హతకు : స్టేజ్ -1, స్టేజ్-2 లలో అన్రిజర్వ్డ్, ఈడబ్ల్యుఎస్ 40, ఓబీసీ ఎన్సీఎల్, ఎస్పీ 30, ఎస్టీ 25 శాతం మార్కులు పొందాలి. పరీక్ష రెండు దశల్లోనూ ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కుల కోత ఉంటుంది.
కంప్యూటర్ బేస్డ్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ (సీబీటీఎస్టీ) : జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్టు పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్టు (సీబీటీఎస్టీ) ఉంటుంది. స్టేజ్-లో అర్హుల జాబితా నుంచి మెరిట్ ప్రకారం కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 8 రెట్ల సంఖ్యలో అభ్యర్థులకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది. ఇంగ్లిష్లో నిమిషానికి 30 హిందీ అయితే 25 పదాలు టైప్ చేయాలి.
వివరాలు :
- అర్హత : ఇంటర్మీడియట్ లేదా సమాన స్థాయి కోర్సులో 50 శాతం మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులైతే ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే సరిపోతుంది. డిగ్రీ లేదా పీజీ విద్యార్హతలు ఉంటే ఇంటర్లో 50 శాతం మార్కులు లేకుపోయినా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- వయసు : జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీ, ప్రకారం 10 - 15 ఏళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేదీ : 27/11/2025
- దరఖాస్తు ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఏస్టీ, ట్రాన్స్జండర్, ఈబీసీలకు రూ.250. వీరు సీబీటీకి హాజరైతే బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి, మిగిలిన ఫీజు వెనక్కి చెల్లిస్తారు. ఇతర వర్గాల వారికి ఫీజు రూ.500. వీరు సీబీటీకీ హాజరైతే రూ.100 + బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి మిగిలినవి వెనక్కి ఇస్తారు.
- పరీక్ష తేదీలు : తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
- వెబ్సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/
