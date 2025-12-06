ETV Bharat / education-and-career

ఒకేషనల్​ కోర్సులకు కొత్త ఫీజులు అమలు - ఎప్పట్నుంచి అంటే?

ప్రతి మూడేళ్లకోసారి ఉన్నత విద్య నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ నిర్ణయించిన కమిషన్‌ ఫీజులు - త్వరలో నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయనున్న కమిషన్‌

New Fee Structure for Vocational Courses from Next Year
New Fee Structure for Vocational Courses from Next Year (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 11:43 AM IST

New Fee Structure for Vocational Courses from Next Year from AP : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నైపుణ్య సేవలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఏదైనా వృత్తిలో స్థిరపడాలి, ఉద్యోగంలో రాణించాలంటే అంటే చాలావరకు ఇవే దారి చూపుతున్నాయి. చిన్న వయసులోనే ఏదైనా విభాగంలో ప్రావీణ్యం పెంచుకుని రాణించాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆశిస్తుంటారు. అలాంటి వారు వృత్తి విద్య కోర్సుల (ఒకేషనల్​ కోర్సుల) దిశగా అడుగులు వేయవచ్చు. ఈ కోర్సుల్లో ప్రాక్టికల్‌ అప్రోచ్‌కు ప్రాధాన్యం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అందువల్ల కోర్సు పూర్తి అయిన వెంటనే ప్రత్యేక శిక్షణ లేకుండా నేరుగా సంబంధిత విభాగాల్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించవచ్చు. ఆసక్తి ఉంటే డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల్లో సైతం చేరవచ్చు లేదా ఒకేషనల్‌లోనే ఉన్నత విద్య బి.వోక్‌, ఎం.వోక్‌ వంటి కోర్సులు చదువుకోవచ్చు. తాజాగా వృత్తి విద్యా కోర్సులకు కొత్త ఫీజులు అమలు చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

ఫీజులకు సంబంధించి త్వరలో నోటిఫికేషన్‌ : రాష్ట్రంలో వృత్తి విద్య కళాశాలలకు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి కొత్త ఫీజులు అమలులోకి రానున్నాయి. ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉన్నత విద్య నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ కమిషన్‌ ఫీజులను నిర్ణయిస్తుంది. ఈ మేరకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నాటికి వృత్తి విద్య కోర్సులకు కొత్త ఫీజులు నిర్ణయించాల్సి ఉంది. సుమారు 3,000 విద్యాసంస్థలకు ఫీజులను ఖరారు చేయాలి.

ప్రస్తుతం ఇంజినీరింగ్‌లో కనిష్ఠ ఫీజు రూ.43,000 ఉండగా గరిష్ఠంగా రూ.1.20 లక్షల వరకు ఉంది. అయితే కన్వీనర్‌ కోటాలో చేరిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వమే మొత్తం ఫీజులను చెల్లిస్తోంది. యాజమాన్య కోటాలో కన్వీనర్‌ కోటా ఫీజు పై మూడింతలు వసూలు చేసుకునే వెసులుబాటును కళాశాలలకు కమిషన్‌ కల్పించింది. కళాశాలలు చేసిన వ్యయం ఆధారంగా ఆయా విద్యా సంస్థలకు ఫీజులను నిర్ణయించనున్నారు. వీటికి సంబంధించి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఫీజుల విధానం పై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కూడా లేకుండా ఫీజులను నిర్ణయించాలని భావిస్తోంది.

వైస్‌ ఛైర్మన్‌కు ఇన్‌ఛార్జి బాధ్యతలు : కమిషన్‌ ఛైర్మన్‌ పదవీకాలం గత నెల 9తో పూర్తి అయ్యింది. ప్రస్తుతం వృత్తి విద్య కళాశాలల ఇన్‌ఛార్జి ఛైర్మన్‌గా వైస్‌ ఛైర్మన్‌ విజయప్రకాష్‌ను నియమించనున్నారు. ఈయన పదవీకాలం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 21తో ముగుస్తుంది. ప్రస్తుతం నర్సింగ్, బీఈడీ కళాశాలలకు ఫీజులు నిర్ణయించాల్సి ఉంది. వాటితో పాటు కార్యాలయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు వైస్‌ ఛైర్మన్‌కు ఇన్‌ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నారు.

ఇందుకుగాను కమిషన్‌ చట్టానికి కొన్ని సవరణలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వానికి ఉన్న అధికారాలే కొన్ని కమిషన్‌కు ఉండడంతో వీటిల్లో కొన్నింటి పై సవరణ చేయాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

