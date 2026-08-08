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ఏఐ కోర్సుల వైపు అడుగులేస్తున్న కళాశాలలు - డిగ్రీ కోర్సుల్లో కొత్త ఎంట్రీ

డిగ్రీ చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు శుభవార్త - పాత కోర్సులతో పాటు కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న విద్యాసంస్థలు - కోర్సుల్లో ఏఐ, డేటా సైన్స్, బిజినెస్ సబ్జెక్టుల అమలు

New Courses In Degree College
New Courses In Degree College (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:51 AM IST

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New Courses In Degree College : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి, భవిష్యత్తుపై ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్న విద్యార్థులకు ఈ వార్త శుభవార్తనే చెప్పాలి. ఇప్పటివరకు కేవలం బీటెక్, ఫార్మసీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ వంటి సాంప్రదాయ కోర్సుల వైపే మొగ్గు చూపిన విద్యార్థులను ఆకట్టుకునేలా సాధారణ డిగ్రీ కాలేజీల్లోనే అత్యాధునిక సాంకేతిక కోర్సులను (Tech Courses) ప్రవేశపెట్టేందుకు విద్యాసంస్థలు కసరత్తులు ప్రారంభించాయి. తక్కువ ఖర్చుతోనే, ఐటీ రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందిస్తూ, విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

కొత్త కోర్సులపై విద్యార్థుల ఆసక్తి : అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ప్రవేశాల పట్ల యువత వైఖరి మారుతోంది. గతంలోని సాంప్రదాయ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ కోర్సులకు బదులుగా, విద్యార్థులు ఆధునిక, సమకాలీన ప్రోగ్రామ్‌లపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మారుతున్న పోకడలు, ఉపాధి అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వారు కొత్త కోర్సులను ఎంచుకుంటున్నారు. క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్లు, ఇంటర్న్‌షిప్ అవకాశాలు కల్పించే కళాశాలలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్ వైపు మొగ్గు : సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలోని అవకాశాల కారణంగా బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్‌లలో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, జువాలజీ, బోటనీ, మ్యాథమెటిక్స్ వంటి సాంప్రదాయ సబ్జెక్టుల స్థానంలో కంప్యూటర్ ఆధారిత కోర్సులు వచ్చాయి. విద్యార్థులు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్, ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్), డేటా సైన్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. భవిష్యత్తు ఏఐదేనని గుర్తించి, విద్యార్థులు ఏఐ సంబంధిత అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల దాదాపు అన్నిచోట్లా సీట్లు నిండిపోతున్నాయి.ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఫార్మాస్యూటికల్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఫలితంగా కొంతమంది విద్యార్థులు బీఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీలో ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

BBA, BCA కోర్సులకు కూడా ఆదరణ పెరుగుతోంది. NBA (నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడిటేషన్) నిబంధనల కారణంగా, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో వీటిని రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌లుగా అందిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు మాత్రమే ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. BBA ప్రోగ్రామ్‌లలో టూరిజం, ట్రావెల్, హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి స్పెషలైజేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలా మంది విద్యార్థులు BCA పూర్తి చేసిన వెంటనే ఉద్యోగం సంపాదిస్తుండగా, మరికొందరు MCA లేదా MBA వంటి ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్‌తో B.Com, మేనేజ్‌మెంట్, సోషల్ వర్క్‌లో స్పెషలైజేషన్లతో B.A. వంటి కోర్సులపై విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయినప్పటికీ వారి సంఖ్య తక్కువగానే ఉంది.

పేదవారు ఈ విద్యను ఎలా పొందగలరు? : కొత్త డిగ్రీ కోర్సులు అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పటికీ, అవి ఎక్కువగా ప్రైవేట్ కళాశాలలకే పరిమితమయ్యాయి. దీనివల్ల సాధారణ, మధ్యతరగతి కుటుంబాల విద్యార్థులు భారీ ఫీజుల కారణంగా వీటికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వ కళాశాలలు కేవలం కంప్యూటర్ సైన్స్‌ను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. ఇతర సాంకేతిక, మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సులు లేకపోవడం విద్యార్థులకు ఇబ్బందులను సృష్టిస్తోంది. ఉదాహరణకు, విజయనగరంలోని మహారాజా ప్రభుత్వ సంస్కృత కళాశాలలో 2022–23 విద్యా సంవత్సరానికి డేటా సైన్స్ కోర్సును మంజూరు చేసినప్పటికీ, సిబ్బంది కొరత కారణంగా ప్రవేశాలను నిలిపివేశారు. ఈ కళాశాల జిల్లా కేంద్రంలో ఉండటం, హాస్టల్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నందున, ఇక్కడ సాంకేతిక కోర్సులను ప్రవేశపెట్టడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)లో B.Sc. కోర్సును అందిస్తోంది, కానీ కేవలం 30 సీట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రవేశం పూర్తిగా CUET పరీక్ష ర్యాంకులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇతర B.Sc. కోర్సులలో బోటనీ, జియాలజీ, కెమిస్ట్రీతో పాటు BBA (టూరిజం ,హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్) కోర్సు కూడా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లలో కొన్ని సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. త్వరలో డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు.

అందించే కోర్సులు: B.Sc. AI, డేటా సైన్స్, మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, BCA, BBA

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