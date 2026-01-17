ETV Bharat / education-and-career

మైనస్​ మార్కులు వచ్చినా డాక్టర్​ సీటు - ప్రైవేటుగా విక్రయానికేనంటూ తీవ్ర విమర్శలు

సున్నా పర్సంటైల్​తో సీటు - ప్రైవేటు కళాశాలల లబ్ధికేనంటూ ‘ఎన్‌బీఈ’ నిర్ణయంపై తీవ్ర విమర్శలు - మిగిలిపోతున్న సీట్లు భర్తీ చేసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాల వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
NEET PG Cutoff Marks Lowered : ప్రవేశ పరీక్ష అయినా, పోటీ పరీక్షలైనా కటాఫ్​ మార్కులు అంటే అర్హుల్ని నిర్ణయించే అర్హతను నిర్ణయించడానికి ఒక ప్రామాణికం. కానీ మైనస్​ 40 మార్కులైనా సీటు వస్తుందంటే అంతకంటే విడ్డూరం ఇంకేముంటుందని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. నీట్​ పీజీ​-2025 మూడో రౌండు ప్రవేశాల కోసం ఎన్​బీఈ కటాఫ్​ మార్కులు తగ్గిస్తూ ఈ మధ్య ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ నిర్ణయంతో మైనస్​ మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులూ పీజీలో ప్రవేశం పొందుతారు. ఈ అసంబద్ధ నిర్ణయంపై వైద్యవర్గాలు, విద్యార్థి సంఘాలు కోప్పడుతున్నారు. ఇది మెడికల్​ ప్రమాణాలకు పాతర వేయడమేనంటూ తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు. నేషనల్​ బోర్డ్​ ఆఫ్​ ఎగ్జామినేషన్స్​ ఇన్​ మెడికల్​ సైన్సెస్​పై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుంది.

సున్నా పర్సంటైల్​తో మైనస్​ 40 మార్కులతో సీటు : జనరల్​, ఈడబ్ల్యూఎస్​ కేటగిరీ వారికి గతంలో 50 పర్సంటైల్​తో 276 మార్కులు రావాల్సి ఉండగా, దానిలో కటాఫ్​ తగ్గింపుతో 7 పర్సంటైల్​తో 103 మార్కులు వచ్చిన వారు కూడా అర్హులే అవుతారు. దివ్యాంగుల కోటాలో 45 పర్సంటైల్​ను కేవలం 5 పర్సంటైల్​కు ఎన్​బీఈ తగ్గించింది. వీరికి 90 మార్కులు వస్తే సరిపోతుంది. గతంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల వారికి 40 పర్సంటైల్​తో 235 మార్కులు సాధిస్తే సీటు దక్కేది. ఇప్పుడు వీరు సున్నా పర్సంటైల్​తో మైనస్​ 40 మార్కులు వచ్చినా పీజీ ప్రవేశానికి అర్హులవుతారు. ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని రాష్ట్ర సీనియర్​ రెసిడెంట్ల వైద్యుల సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్​ కూడా రాసింది.

సీట్ల విక్రయానికేనా : రాష్ట్రంలోని పీజీలో పెద్దసంఖ్యలో సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయనే కారణంగా వీటిని భర్తీ చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నిర్ణయంతో ప్రైవేటు కళాశాలలు యాజమాన్య కోటాలో ఇష్టారీతిన ఇన్​స్టిట్యూషనల్​ కోటాలో సీట్లను విక్రయించుకునేందుకు అవకాశం కలగనుందని విద్యార్థి సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. కాగా ఎన్​బీఈ నిర్ణయం మేరకు రాష్ట్రంలో యాజమాన్య కోటా కింద పీజీ ప్రవేశాలకు కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం శుక్రవారం నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. అర్హులైన వారు ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు వెబ్​ కౌన్సెలింగ్​లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించింది.

నీట్​ పీజీలో స్థానిక విద్యార్థులకే అత్యధిక సీట్లు : తెలంగాణలో పీజీ వైద్య విద్య యాజమాన్య కోటాలో స్థానిక విద్యార్థులకు అత్యధిక సీట్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకొంది. ఈ నిర్ణయంతో వందల మంది తెలంగాణ విద్యార్థులకు మేలు జరగనుంది. ఇప్పటి వరకు ప్రైవేటు పీజీ వైద్య కాలేజీలో యాజమాన్య కోటా సీట్లన్నీ అఖిల భారత కోటా విద్యార్థులకే దక్కేవి. దీంతో రాష్ట్ర విద్యార్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని, యాజమాన్య కోటాలో 85 శాతం సీట్లు మన విద్యార్థులకే కేటాయించేలా చూడాలని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దృష్టికి మంత్రి దామోదర్​ రాజనర్సింహ తీసుకెళ్లారు.

ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించి వెంటనే స్థానిక విద్యార్థులకు లబ్ధి కలిగేలా జీవో జారీ చేయాలని వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్టినాను ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో జోవో జారీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇకపై కాళోజీ వర్సిటీ నిర్వహించనున్న పీజీ కౌన్సిలింగ్​లో మన వారికి యాజమాన్య కోటాలో అదనంగా లబ్ధి కలగనుంది. ఈ ఏటా రాష్ట్ర విద్యార్థులకు అదనంగా 318 మెడికల్​ పీజీ, 70 డెంటల్​ పీజీ సీట్లు దక్కనున్నాయి. ఇప్పటికే ఎంబీబీఎస్​, బీడీఎస్​ కోర్సుల్లో స్థానిక విద్యార్థులకు అధిక ప్రాధాన్యం దక్కేలా జోవో 33ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

పీజీ వైద్య కళాశాలల్లో 102 సీట్ల పెంపు : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పీజీ వైద్య కళాశాలల్లో మరో 102 సీట్లు పెరిగాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని 9 సర్కారు పీజీ వైద్య కళాశాలల్లో 16 ఎండీ కోర్సుల్లో ఈ మేరకు సీట్ల సంఖ్య పెరిగింది. హైదరాబాద్‌లోని ఈఎస్‌ఐ ఆసుపత్రి కళాశాలలో అత్యధికంగా 23 సీట్లు పెరిగాయి. నల్గొండ కళాశాలలో 19 సీట్లు పెరిగాయి. రామగుండం, సూర్యాపేటలలో 16 చొప్పున, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట వైద్య కళాశాలల్లో 8 చొప్పున, ఉస్మానియా, నిమ్స్, మహబూబ్‌నగర్‌లలో నాలుగేసి చొప్పున ఎండీ సీట్లు పెరిగాయి.

