"నీట్"గా దరఖాస్తు చేశారా? - రేపటితో ముగియనున్న NEET-26 రిజిస్ట్రేషన్ గడువు!

అభ్యర్థులకు ఎన్టీఏ సూచన - మార్పులు, చేర్పులకు మరో అవకాశం

neet_2026_updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
NEET 2026 Updates : అభ్యర్థులు ఆఖరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, వెంటనే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) సూచించింది. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యా సంస్థల్లో యూజీ మెడికల్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే అభ్యర్థులు తమ వివరాలను ఫైనల్​ సబ్మిషన్​కి ముందే మరోసారి జాగ్రత్తగా సమీక్షించుకోవాలని సూచిస్తూ ట్వీట్ చేసింది. "నీట్ (యూజీ) 2026 రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మరో రోజు మాత్రమే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలతో పాటు మార్పులు, చేర్పులు ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

రిజిస్ట్రేషన్ గడువు వివరాలు

నీట్ యూజీ 2026 దరఖాస్తు గడువు మార్చి 8తో ముగుస్తుంది. అభ్యర్థులు నీట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ neet.nta.nic.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ విండో రాత్రి 9:00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

పరీక్ష ఫీజు

  • దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి కావాలంటే అభ్యర్థులు నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించాలి.
  • జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.1,700, జనరల్-ఈడబ్ల్యూఎస్​ అభ్యర్థులు రూ.1,600, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.1,000 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా

ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ neet.nta.nic.in ను సందర్శించి పేరు, చిరునామా, కేటగిరీ, కమ్యూనికేషన్ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పాస్‌వర్డ్‌ క్రియేట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి. ఇపుడు అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లోని మిగిలిన వివరాలను పూర్తి చేసి లైవ్ ఫోటో, ధ్రువీకరణ విద్యార్హత పత్రాలను అప్​లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించి ఫారమ్‌ను సబ్మిట్ చేయాలి. చివరగా కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.

దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలివే

  • నీట్​ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో అభ్యర్థులకు సంబంధించి పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, పోస్ట్‌కార్డ్ సైజ్ ఫొటో ఉండాలి. అదే విధంగా కుడి, ఎడమ చేతి వేలి ముద్రలు, బొటన వేలి ముద్రలతో పాటు సంతకం తప్పనిసరి.
  • కేటగిరీ సర్టిఫికెట్​తో పాటు విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, గుర్తింపు కార్డు, ప్రస్తుత, శాశ్వత చిరునామా ధ్రువీకర పత్రం సమర్పించాలి.

మార్పులు, చేర్పులకు అవకాశం

  • దరఖాస్తులో ఏవైనా మార్పులు, చేర్పుల కోసం ఎన్టీఏ అవకాశం కల్పిస్తుంది. మార్చి 10 నుంచి 12 వరకు రెండ్రోజుల పాటు ఈ అవకాశం ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్​సైట్​ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తుండాలి.
  • దరఖాస్తు సమయంలో 'లైవ్ ఫోటో' అప్‌లోడ్ చేయడం తప్పనిసరి. అందుకే ఫొటో తీసుకునే సమయంలో తెల్లని బ్యాక్​ గ్రౌండ్ ఉండేలా చూడాలి. అభ్యర్థి ముఖం స్పష్టంగా కనిపించడంతో పాటు టోపీలు, మాస్కులు, సన్ గ్లాసెస్ ధరించకూడదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

