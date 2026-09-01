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పీజీ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం "రూ.లక్షన్నర స్కాలర్షిప్" - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?
-పీజీ చదవాలని ఉండి ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారికి అండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం - నెలకు రూ.15వేల చొప్పున 10 నెలల పాటు ఆర్థిక సాయం!
Published : September 1, 2026 at 11:32 AM IST
National Scholarship for Post Graduate: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత చాలా మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదవాలని అనుకుంటారు. అయితే మారుతున్న కాలంతో పాటు వివిధ ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో చాలా మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వెనకడుగు వేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీజీ చదవాలని ఉండి ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. 'నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్' పేరిట ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ ఎలాంటి ఒడుదొడుకులు లేకుండా విద్యను కొనసాగించి, కెరియర్లో స్థిరపడేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
లక్ష్యమిదే: దేశంలోని ఏదైనా విద్యాసంస్థలో రెగ్యులర్ విధానంలో పీజీ చదువుతోన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు యూజీసీ తీసుకొచ్చిన పథకం 'నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్'. ఒక విద్యాసంవత్సరంలో మొత్తం గరిష్ఠంగా లక్షన్నర రూపాయల వరకు ఉపకార వేతనంగా అందుకోవచ్చు. అంటే నెలకు రూ.15 వేల చొప్పున పది నెలల పాటు పొందొచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రమాణాల మేరకు మార్కులు సాధిస్తే, రెండో ఏడాది కూడా ఆర్థిక సాయాన్ని అందుకోవచ్చు. ఇందుకోసం రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా 10 వేల మందికి ఈ స్కాలర్షిప్పులు అందిస్తారు. వీటిలో 30 శాతాన్ని అమ్మాయిలకు కేటాయించారు. వారిలోనూ సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్కి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని కాలేజీ ఫీజు, ఇంటర్నెట్, రవాణా, ల్యాప్టాప్, బుక్స్, స్టేషనరీ కొనుగోలుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అర్హతలు:
- ఆర్థిక స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా కోర్సుతో పాటు విద్యార్థి అకడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగా ఈ స్కాలర్షిప్పులను ఇస్తారు.
- ఏదైనా సంస్థలో ఫుల్టైమ్ లేదా రెగ్యులర్ పీజీ మొదటి సంవత్సరం కోర్సులో ప్రవేశం పొంది ఉండాలి.
- విద్యార్థికి ఇదే మొదటి పీజీ అయి ఉండాలి. పీజీలో చేరేనాటికి వయసు 30 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉండాలి.
ఎవరు అనర్హులు:
- పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్లో చేరేనాటికి 30 ఏళ్లు దాటినవారు అనర్హులు.
- ఇప్పటికే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన వారు అర్హులు కారు.
- డిస్టెన్స్ లేదా కరస్పాండెన్స్ లేదా పార్ట్ టైమ్లో చదువుతోన్నవారు అనర్హులు.
- ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు చదువుతోన్న వారికి పీజీ వరకు మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది.
అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు: ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. అప్లై చేసే సమయంలో సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. అందుకే అప్లికేషన్కు ముందే వాటన్నింటినీ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- పదో తరగతి నుంచి మార్కుల ధ్రువపత్రాలు
- పీజీ కాలేజీ అడ్మిషన్ లెటర్
- గుర్తింపు కార్డు
- ఈ-కేవైసీ పూర్తయిన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు
- పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటోలు
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి:
- ముందుగా నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ పోర్టల్లో ఏ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేయాలన్న వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- ఈ క్రమంలోనే పోర్టల్ ఓపెన్ చేసినాక ఓటీఆర్పై క్లిక్ చేసి ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
- మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీతో వెరిఫై చేయాలి. అనంతరం ఈకేవైసీ కంప్లీట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఆధార్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేస్తే రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీఆర్ ఐడీ జనరేట్ అవుతుంది.
- ఆ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. అనంతరం "National Scholarship for Post Graduate Studies" పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ను అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్లికేషన్ ప్రింటవుట్ను కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేయాలి.
Note: దరఖాస్తుల ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. కాబట్టి విద్యార్థులు వీటిని గమనిస్తూ అప్లై చేసుకోవాలి.
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