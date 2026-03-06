ETV Bharat / education-and-career

ప్రాణదాతలకు ప్రతిరూపం ఫార్మసిస్టులు- నేడు 'జాతీయ ఫార్మసీ విద్యా దినోత్సవం'

జాతీయ ఫార్మసీ విద్యా పితామహుడు 'ప్రొఫెసర్ మహదేవ లాల్‌ ష్రాఫ్‌' - ఔషధాల తయారీలో ఫార్మాసిస్టుల ముఖ్యపాత్ర - ప్రజారోగ్య సంరక్షణలో ఫార్మసిస్టుల పాత్రను గుర్తించడంతోపాటు వారిని గౌరవించడం ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం

National Pharmacy Day
National Pharmacy Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

National Pharmacy Education Day: జబ్బు పడగానే మనం ముందుగా డాక్టర్ దగ్గరకు పరుగెడతాం. ఆయన మన నాడి పట్టి రోగం ఏంటో చెబుతారు. చీటీ మీద మందులు రాసిస్తారు. ఆ మందులు వేసుకోగానే మనకు జబ్బు నయమవుతుంది. ఇక్కడ డాక్టర్ పాత్ర ఎంత ఉందో ఆ మందును కనిపెట్టిన ఫార్మసిస్ట్ పాత్ర కూడా అంతే ఉంది, వైద్యుడు వ్యాధిని గుర్తిస్తే దాన్ని పారద్రోలే 'బ్రహ్మాస్త్రాన్ని' సృష్టించేది ఫార్మసిస్టులే. మనకు ఉపశమనం కలిగించే ఔషధాల తయారీలో వీరు తెరవెనుక అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారు. ప్రజారోగ్య సంరక్షణలో ఎనలేని సేవలందిస్తున్న ఆ ఫార్మసిస్టుల విద్యా నైపుణ్యాన్ని స్మరించుకునేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఉంది. అదే మార్చి 6. భారత ఫార్మసీ విద్యా పితామహుడు ప్రొఫెసర్ మహదేవ లాల్ ష్రాఫ్ (ఎం.ఎల్. ష్రాఫ్) జయంతి. దీనిని పురస్కరించుకుని ఏటా ఈ రోజున 'జాతీయ ఫార్మసీ విద్యా దినోత్సవం' జరుపుకుంటారు.

అసలు ఫార్మసీ అంటే ఏమిటి : ఫార్మసీ అనేది ఒక గొప్ప సైన్స్. సాధారణ పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఇది 'క్లినికల్ హెల్త్ సైన్స్'. ఇది వైద్య శాస్త్రాన్ని, రసాయన శాస్త్రాన్ని సమర్థవంతంగా అనుసంధానిస్తుంది. మనిషి శరీరానికి ఏ మందు ఎలా పనిచేస్తుందో ఇక్కడే లోతుగా అధ్యయనం చేస్తారు. వ్యాధిని ముందుగా పసిగట్టడానికి, అది రాకుండా నిరోధించడానికి ఫార్మసీయే కీలకం. వచ్చిన జబ్బును సమర్థవంతంగా నయం చేయడానికి వివిధ రకాల మందులను (డ్రగ్స్), ఔషధాలను ఇక్కడే రూపొందిస్తారు.

ప్రయోగశాలల్లో ప్రాణదాతలు : ఫార్మసిస్టుల పాత్ర కేవలం మందుల షాపులకే పరిమితం కాదు. వైద్య రంగంలో వారిది అత్యంత కీలక భూమిక. వీరు ప్రయోగశాలల్లో (ల్యాబ్స్) రసాయనాలను మేళవిస్తారు. ప్రాణాలను నిలబెట్టే సరికొత్త ఔషధాలను సృష్టిస్తారు. రోగులకు ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు (సైడ్ ఎఫెక్ట్స్) లేని సురక్షితమైన మందులను అందిస్తారు. ప్రభావవంతమైన ఔషధ చికిత్సను నిర్ధారించడంలో ఫార్మసిస్టుల విద్యా నైపుణ్యం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చే నాణ్యమైన ఔషధాల రూపకల్పన వారి చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఆయా మందుల మూల్యాంకనాన్ని నిర్ధారించడంలో ఫార్మసిస్టుల సేవలు అత్యంత అనివార్యం.

ఎవరీ ఎం.ఎల్. ష్రాఫ్? ఈ దినోత్సవం ఎందుకు? : భారతదేశంలో ఫార్మాస్యూటికల్ విద్యాభివృద్ధి గురించి మాట్లాడితే ముందుగా గుర్తుకొచ్చే పేరు ప్రొఫెసర్ మహదేవ లాల్ ష్రాఫ్. దేశ ఫార్మా రంగంలో ఆయన ఎన్నో గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారు. అందుకే ఆయనను దేశ ఫార్మా సంస్కరణల ఆద్యుడిగా కీర్తిస్తారు. ఫార్మసీ విద్యలోని శాస్త్రీయ, సాంకేతిక అంశాలపై ఆయన ఎంతో లోతైన పరిశోధన చేశారు. ఫార్మసీ విద్య, దాని పురోగతిపై ప్రజల్లో, విద్యార్థుల్లో ఆయన విస్తృత అవగాహన కల్పించారు. ఆయన చేసిన విశేష సేవలకు అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. భారత ప్రభుత్వం, వైద్య లోకం ఆయనను ‘భారతీయ ఔషధ విద్యా మార్గదర్శకుడు'గా సత్కరించింది. దేశ 'ఫార్మసీ విద్యా పితామహుడు’గా ఆయన చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు.

పీసీఐ చారిత్రక తీర్మానం : ప్రొఫెసర్ ష్రాఫ్ విశేష కృషికి నివాళిగా ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (పీసీఐ) ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏటా ఆయన జయంతిని (మార్చి 6) 'జాతీయ ఫార్మసీ విద్యా దినోత్సవం'గా జరుపుకోవాలని తీర్మానించింది. 2023 నుంచి ఈ ఉత్సవాలను దేశవ్యాప్తంగా అధికారికంగా, అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజారోగ్య రక్షణలో ఫార్మసిస్టుల పాత్రను గుర్తించడం, వారి అద్భుత సేవలను గౌరవించడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం. మనకు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ప్రతి ఔషధం వెనుక ఒక ఫార్మసిస్ట్ కఠోర శ్రమ దాగి ఉంటుంది. ఈ జాతీయ ఫార్మసీ విద్యా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ అదృశ్య యోధులకు మనమంతా మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం.

అమరావతిలో 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - సీఎం సమక్షంలో 36 ఒప్పందాలు

నేడు తెలుగు భాషా దినోత్సవం - శిలా ఫలకాల నుంచి డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌ వరకు..

TAGGED:

WHEN NATIONAL PHARMACY DAY
WHO CELEBRATES PHARMACY DAY
WHO IS FATHER OF PHARMACY EDUCATION
PROFESSOR MAHADEV LAL SHROFF
NATIONAL PHARMACY EDUCATION DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.