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డిగ్రీ/బీటెక్/ఎంబీఏ​ అర్హతతో "ఎగ్జిక్యూటివ్​ ట్రైనీ"​ పోస్టులు - నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన NMDC స్టీల్​ లిమిటెడ్!​

- నేషనల్ మినరల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ స్టీల్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ - ఆగస్టు 11లోపు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

NMDC Steel Limited Executive Trainee Posts
NMDC Steel Limited Executive Trainee Posts (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 11:05 AM IST

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NMDC Steel Limited Executive Trainee Posts: డిగ్రీ లేదా బీటెక్​ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వ సంస్థ - నేషనల్ మినరల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్‌ఎండీసీ) స్టీల్‌ లిమిటెడ్‌ పలు విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. దీని ప్రకారం 102 ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రైనీ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోగా అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విభాగాల వారీగా ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? అర్హతలు ఏంటి? జీతం ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :

  • ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ట్రైనీ - 102 పోస్టులు (ఎస్సీ-15, ఎస్టీ-07, ఓబీసీ-27, ఈడబ్ల్యూఎస్‌-10, యూఆర్-43)

విభాగాల వారీగా ఖాళీలు :

  • సెరామిక్స్‌ - 3
  • కెమికల్‌ - 4
  • సివిల్‌ - 3
  • కంప్యూటర్‌ అండ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ - 4
  • ఎలక్ట్రికల్‌ - 22
  • ఫైనాన్స్‌ - 7
  • హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ - 3
  • ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ - 2
  • మెకానికల్‌ - 51
  • మెటలర్జీ - 3

అర్హతలు :

  • సెరామిక్స్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సెరామిక్​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • కెమికల్​​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కెమికల్​ ​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • సివిల్​​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సివిల్​​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • కంప్యూటర్‌ అండ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ పోస్టులకు కంప్యూటర్ అండ్​ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/కంప్యూటర్ సైన్స్/ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్‌లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదంటే M.C.A. లేదా బీఈ/బీటెక్​ (కంప్యూటర్​/సీఎస్​/ఐటీ) లేదా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్/కంప్యూటర్ మేనేజ్‌మెంట్/సిస్టమ్స్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో PG డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • ఎలక్ట్రికల్​​​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
  • ఫైనాన్స్​ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇనిస్టిట్యూట్​ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయడంతో పాటు CA/ICWA కలిగి ఉండాలి. లేదంటే ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్‌తో ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్​) చేసి ఉండాలి.
  • హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ పోస్టులకు గ్రాడ్యుయేషన్​తో పాటు సోషియాలజీ/ సోషల్ వర్క్/ లేబర్ వెల్ఫేర్/ పర్సనల్ మేనేజ్‌మెంట్/ ఐఆర్​/ ఐఆర్​పీఎం/హెఆర్​/ హెఆర్​ఎం లలో కనీసం రెండేళ్ల వ్యవధి గల పీజీ డిగ్రీ లేదా పీజీ డిప్లొమా లేదా MBA అర్హత కలిగి ఉండాలి.
  • ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ ఇంజినీరింగ్​/ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ కమ్యూనికేషన్​ ఇంజినీరింగ్​/ఎలక్ట్రికల్​ ఇంజినీరింగ్​/ ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • మెకానికల్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మెకానికల్​​​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • మెటలర్జీ​​ పోస్టులకు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెటలర్జీ ​​ ఇంజినీరింగ్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అయితే యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ అనేది యూజీసీ లేదా ఏఐసీటీఈ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొంది ఉండాలి.

వయోపరిమితి: ఆగస్టు 11, 2026 నాటికి 27 ఏళ్లు మించకూడదు. ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు, మాజీసైనికులకు పదేళ్ల వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.

ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌, ఇంటర్వ్యూ తదితరాల ఆధారంగా. ముందుగా అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మల్టీపుల్​ ఛాయిస్​ విధానంలో కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​ నిర్వహిస్తారు. కటాఫ్​ మార్కుల ఆధారంగా ఇందులో పాసైన వారికి గ్రూప్​ డిస్కషన్​, ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్​ చేస్తారు. సీబీటీ, జీడీ, ఇంటర్వ్యూలో సాధించిన ఆధారంగా ఫైనల్​ మెరిట్​ లిస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసి సెలెక్ట్​ అయిన వారికి డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​తో పాటు మెడికల్​ టెస్ట్​లు నిర్వహించి పోస్టింగ్​ ఇస్తారు.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముందుగా ఆరు నెలల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ సమయంలో నెలకు రూ.50వేల బేసిక్​ పేతో పాటు డీఏ లభిస్తుంది. ట్రైనింగ్​ పూర్తైన తర్వాత అసిస్టెంట్​ మేనేజర్స్​గా ప్రమోషన్​ పొందుతారు. ఆ సమయంలో రూ.60,000- రూ.1,80,000 నెలకు లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, ఎక్స్​సర్వీస్​మెన్​ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. మిగిలిన వారు మాత్రం రూ.500 చెల్లించాలి.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా నేషనల్​ మినరల్​ డెవలప్​మెంట్​ కార్పొరేషన్​ స్టీల్​ లిమిటెడ్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://www.nsltd.in/en ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Career సెక్షన్​పై క్లిక్​ చేసి సంబంధిత నోటిఫికేషన్​లో Apply Onlineపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అక్కడ మీ వివరాలు అన్ని ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​ మీ మెయిల్​ ఐడీకి వస్తుంది.
  • అనంతరం Applicant Login బటన్​పై క్లిక్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ నెంబర్​, డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​, క్యాప్చా ఎంటర్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. చివరగా అప్లికేషన్​ను ప్రింట్​ తీసుకోవాలి.

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