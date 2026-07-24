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డిగ్రీ/బీటెక్/ఎంబీఏ అర్హతతో "ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ" పోస్టులు - నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన NMDC స్టీల్ లిమిటెడ్!
- నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్టీల్ లిమిటెడ్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - ఆగస్టు 11లోపు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 24, 2026 at 11:05 AM IST
NMDC Steel Limited Executive Trainee Posts: డిగ్రీ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వ సంస్థ - నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్ఎండీసీ) స్టీల్ లిమిటెడ్ పలు విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీని ప్రకారం 102 ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోగా అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విభాగాల వారీగా ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? అర్హతలు ఏంటి? జీతం ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :
- ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ - 102 పోస్టులు (ఎస్సీ-15, ఎస్టీ-07, ఓబీసీ-27, ఈడబ్ల్యూఎస్-10, యూఆర్-43)
విభాగాల వారీగా ఖాళీలు :
- సెరామిక్స్ - 3
- కెమికల్ - 4
- సివిల్ - 3
- కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ - 4
- ఎలక్ట్రికల్ - 22
- ఫైనాన్స్ - 7
- హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ - 3
- ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ - 2
- మెకానికల్ - 51
- మెటలర్జీ - 3
అర్హతలు :
- సెరామిక్స్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సెరామిక్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- కెమికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కెమికల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- సివిల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పోస్టులకు కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/కంప్యూటర్ సైన్స్/ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదంటే M.C.A. లేదా బీఈ/బీటెక్ (కంప్యూటర్/సీఎస్/ఐటీ) లేదా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్/కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్/సిస్టమ్స్ మేనేజ్మెంట్లో PG డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- ఎలక్ట్రికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
- ఫైనాన్స్ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇనిస్టిట్యూట్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయడంతో పాటు CA/ICWA కలిగి ఉండాలి. లేదంటే ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్తో ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) చేసి ఉండాలి.
- హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పోస్టులకు గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు సోషియాలజీ/ సోషల్ వర్క్/ లేబర్ వెల్ఫేర్/ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్/ ఐఆర్/ ఐఆర్పీఎం/హెఆర్/ హెఆర్ఎం లలో కనీసం రెండేళ్ల వ్యవధి గల పీజీ డిగ్రీ లేదా పీజీ డిప్లొమా లేదా MBA అర్హత కలిగి ఉండాలి.
- ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఖాళీలకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్/ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్/ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- మెకానికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- మెటలర్జీ పోస్టులకు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెటలర్జీ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అయితే యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ అనేది యూజీసీ లేదా ఏఐసీటీఈ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొంది ఉండాలి.
వయోపరిమితి: ఆగస్టు 11, 2026 నాటికి 27 ఏళ్లు మించకూడదు. ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు, మాజీసైనికులకు పదేళ్ల వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ తదితరాల ఆధారంగా. ముందుగా అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మల్టీపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. కటాఫ్ మార్కుల ఆధారంగా ఇందులో పాసైన వారికి గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. సీబీటీ, జీడీ, ఇంటర్వ్యూలో సాధించిన ఆధారంగా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి సెలెక్ట్ అయిన వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్తో పాటు మెడికల్ టెస్ట్లు నిర్వహించి పోస్టింగ్ ఇస్తారు.
వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముందుగా ఆరు నెలల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ సమయంలో నెలకు రూ.50వేల బేసిక్ పేతో పాటు డీఏ లభిస్తుంది. ట్రైనింగ్ పూర్తైన తర్వాత అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్గా ప్రమోషన్ పొందుతారు. ఆ సమయంలో రూ.60,000- రూ.1,80,000 నెలకు లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, ఎక్స్సర్వీస్మెన్ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. మిగిలిన వారు మాత్రం రూ.500 చెల్లించాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ముందుగా నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్టీల్ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.nsltd.in/en ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Career సెక్షన్పై క్లిక్ చేసి సంబంధిత నోటిఫికేషన్లో Apply Onlineపై క్లిక్ చేయాలి.
- అక్కడ మీ వివరాలు అన్ని ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ మెయిల్ ఐడీకి వస్తుంది.
- అనంతరం Applicant Login బటన్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి. చివరగా అప్లికేషన్ను ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
ముఖ్యతేదీలు:
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: జులై 22. 2026
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 11, 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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