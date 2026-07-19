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నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో "500 ఉద్యోగాలు" - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఖాళీలు - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!
బీమా సంస్థలో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:51 AM IST
NICL Notification 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న 500 అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. క్లాస్-III కేడర్లో రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 7 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా క్లాస్-III కేడర్లో రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 500 అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్(NICL). రాత పరీక్ష ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు 2026, ఆగస్టు 7 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
అసిస్టెంట్ - 500(క్లాస్-III కేడర్)
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాళీల వివరాలు :
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 14 పోస్టులు
- తెలంగాణ - 15 పోస్టులు
అర్హతలు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగాల్లో గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ప్రాంతీయ భాష రాయడం, మాట్లాడడం, చదవడం తప్పనిసరి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు జులై 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు నిబంధనల ప్రకారం 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు బేసిక్ పే రూ.36,290 అందుతుంది. ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే జనరల్ అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్లూడీ అభ్యర్థులు ఉచితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష కేంద్రాలు :
- ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపురం, చీరాల, గుంటూరు/విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం.
- తెలంగాణలో హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
- ఫేజ్ 1(ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్), ఫేజ్ 2(మెయిన్ ఎగ్జామ్) అంటూ రెండు దశల్లో ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష(కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్) ఉంటుంది. ఫేజ్ 1 ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు, ఫేజ్ 2 పరీక్ష 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు.
- తర్వాత ఆన్లైన్ పరీక్షల్లో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ వారికి రీజినల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ నిర్వహించి ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : జులై 18, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 7, 2026.
- ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష : ఆగస్టు 27, 2026.
- మెయిన్స్ పరీక్ష : అక్టోబర్ 30, 2026
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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