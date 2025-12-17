ETV Bharat / education-and-career
"ఫ్యాషన్ రంగం"లోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - "Nift" రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!
ఫ్యాషన్ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి పరీక్ష - రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇలా!
Published : December 17, 2025 at 3:54 PM IST
NIFT REGISTRATION 2026 : ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మేరకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ (NIFT) 2026 ప్రవేశ పరీక్ష రిజిస్ట్రేషన్లు డిసెంబర్ 8న రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం కాగా, జనవరి 6వరకు అవకాశం ఉంది. ఆలస్య రుసుము చెల్లించిన అభ్యర్థులు జనవరి 10వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా B.Des, M.Des, B.F.Tech, M.F.Tech, MFM లాంటి యూజీ, పీజీ కోర్సులలో ప్రవేశ పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ప్రవేశించాలనుకునే వారు, ఇదే రంగంలో కెరీర్ నిర్మించుకోవాలని కలలుగనే వారు ముందుగా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్సు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. డిప్లొమా, డిగ్రీ కోర్సుల ద్వారా సృజనాత్మక నైపుణ్యాలను, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు. టెక్స్టైల్స్, పాటర్న్ మేకింగ్, గార్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్ కోర్సులు చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన, ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
కోర్సులివే :
- డిప్లొమా : ఫ్యాషన్ డిజైన్, బౌటిక్ మేనేజ్మెంట్, పాటర్న్ మేకింగ్, అప్పారెల్ డిజైనింగ్.
- బ్యాచిలర్ డిగ్రీ : B.Sc (FAD), B.Des (FD), B.F.Tech,
- మాస్టర్స్ : M.Des (FDM), M.F.Tech, MFM
- ఫ్యాషన్ ఇలస్ట్రేషన్, టెక్స్టైల్ సైన్స్, పాటర్న్ మేకింగ్, గార్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్, రిటైల్ మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్-ఎయిడెడ్ డిజైన్ (CAD), సస్టైనబుల్ ఫ్యాషన్, జీరో-వేస్ట్ టెక్నిక్స్ అంశాలు ఉంటాయి.
NIFT - 2026 ప్రవేశ పరీక్ష రిజిస్ట్రేషన్, దరఖాస్తు వివరాలు
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : డిసెంబర్ 8, 2025
- చివరి తేదీ : జనవరి 6, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ (రూ.5వేలు లేట్ ఫీ) : జనవరి 10
- దరఖాస్తు సవరణ : జనవరి 14
- పరీక్ష తేదీ : ఫిబ్రవరి 8
దరఖాస్తు ఫీజు
- జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు : రూ.3వేలు
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు : రూ.1,500
- అర్హత : (B.Des & B.F.Tech) గ్రాడ్యుయేషన్ :
- గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పాసై ఉండాలి.
- ప్రస్తుత ఆర్థికసంవత్సరంలో సెకండియర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా అర్హులే.
- వయస్సు : 2026 ఆగస్టు 1 నాటికి అభ్యర్థి వయస్సు 24 ఏళ్లు మించకూడదు. (ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు 5 ఏళ్ల మినహాయింపు)
దరఖాస్తు విధానం :
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://exams.nta.nic.in/niftee/ లేదా www.nift.ac.in ని సందర్శించండి.
- "New Registration" పై క్లిక్ చేసి పేరు, చిరుమానా తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- లాగిన్ చేసిన తర్వాత వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను నమోదు చేయండి.
- లేటెస్ట్ పాస్ ఫొటో, సంతకాన్ని నిర్ణీత ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
- దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి ఫామ్ పూర్తి చేయాలి.
ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ప్రధాన అంశాలు :
- డిజైనింగ్ : కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ (CAD) సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి బట్టల నమూనాలను రూపొందించడం.
- స్మార్ట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ : సెన్సార్లు కలిగిన, శరీర ఉష్ణోగ్రత ఆధారంగా రంగులు మార్చే వస్త్రాల రూపకల్పన.
- తయారీ : లేజర్ కటింగ్, 3డీ ప్రింటింగ్, రోబోటిక్స్ ద్వారా బట్టల ఉత్పత్తిలో వేగం పెంచడం.
- ఉపాధి అవకాశాలు : డిగ్రీ, పీజీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గార్మెంట్ ఎగుమతి సంస్థలు, టెక్స్టైల్ మిల్లులు, ఫ్యాషన్ రిటైల్ బ్రాండ్లలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.
