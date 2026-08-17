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డిగ్రీ అర్హతతో "నేషనల్​ బుక్​ ట్రస్ట్"​లో ఉద్యోగాలు - నెలకు జీతం రూ.70వేల పైనే!

- ఆర్టిస్ట్​ పోస్టుల భర్తీకి నేషనల్​ బుక్​ ట్రస్ట్​ నోటిఫికేషన్​ - ఆగస్టు 29లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

Nation Book Trust Recruitment
Nation Book Trust Recruitment (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 10:59 AM IST

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Nation Book Trust Recruitment: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ (NBT) ఇండియా పలు పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు? జీతం ఎంత? అర్హతలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

  • ఆర్టిస్ట్​ - 02

విభాగాలు: పబ్లికేషన్స్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, పబ్లిసిటీ మెటీరియల్స్ డిజైనింగ్

విద్యార్హతలు: ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఫైన్​ ఆర్ట్స్​, గ్రాఫిక్​ డిజైన్​ లేదా సంబంధిత విభాగాల్లో గ్రాడ్యుయేషన్​ పూర్తి చేయాలి. అలాగే ఆర్ట్​ కాన్సెప్ట్​ డెవలప్​మెంట్​/విజువలైజేషన్​లో అనుభవం ఉండాలి. అదే విధంగా అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ/పబ్లిషింగ్ హౌస్/ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నుంచి బిల్ బోర్డ్, పోస్టర్, ఫోల్డర్, బుక్‌లెట్, ప్రెస్/మ్యాగజైన్ ప్రకటనలు మొదలైన ప్రచార సామగ్రికి బుక్ డిజైనింగ్​, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్‌లో కనీసం 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. చివరగా ఫోటోషాప్, ఇన్‌డిజైన్, కోరల్‌డ్రా, సహా ఇతర సాఫ్ట్‌వేర్‌లపై పని చేయగల పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన నాటికి 45 సంవత్సరాలు మించకూడదు.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.90 వేల వరకు లభిస్తుంది.

కాంట్రాక్ట్​ వ్యవధి: ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులు మూడు నెలల పాటు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అభ్యర్థి పనితీరు బాగుంటే పొడిగింపు కూడా ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ముందుగా వచ్చిన అప్లికేషన్లను అర్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా షార్ట్​లిస్ట్​ చేస్తారు. అలా షార్ట్​లిస్ట్​ చేసిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి దాని ప్రకారం సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆఫ్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ముందుగా నేషనల్​ బుక్​ ట్రస్ట్​ ఇండియా అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ సంబంధిత నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అందులో అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఉంటుంది. దానిని ప్రింట్​ తీసుకోవాలి.
  • ఆ అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో ఏ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారు? వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, అనుభవం అన్ని వివరాలు నమోదు చేసి సంతకం పెట్టాలి. ఫారమ్​ మీద ఫొటో అతికించి సెల్ఫ్​ అటెస్టెడ్​ చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​తో పాటు మార్క్​షీట్​, వయసు ధృవీకరణ పత్రం, అనుభవం సర్టిఫికెట్లు, కుల ధృవీకరణ పత్రం జిరాక్స్​లపైన సంతకం పెట్టి సెట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఈ అప్లికేషన్​ను సంబంధిత చిరునామాకు స్పీడ్​ పోస్ట్​ ద్వారా పంపించాలి.

పోస్ట్​ పంపించాల్సిన చిరునామా :

  • డిప్యూటీ డైరెక్టర్,
  • నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, 5
  • ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఏరియా, ఫేజ్-II
  • వసంత్ కుంజ్
  • న్యూ దిల్లీ - 110070

ముఖ్య తేదీలు:

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