ETV Bharat / education-and-career
డిగ్రీ అర్హతతో "నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్"లో ఉద్యోగాలు - నెలకు జీతం రూ.70వేల పైనే!
- ఆర్టిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ నోటిఫికేషన్ - ఆగస్టు 29లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : August 17, 2026 at 10:59 AM IST
Nation Book Trust Recruitment: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ (NBT) ఇండియా పలు పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు? జీతం ఎంత? అర్హతలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు
- ఆర్టిస్ట్ - 02
విభాగాలు: పబ్లికేషన్స్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, పబ్లిసిటీ మెటీరియల్స్ డిజైనింగ్
విద్యార్హతలు: ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఫైన్ ఆర్ట్స్, గ్రాఫిక్ డిజైన్ లేదా సంబంధిత విభాగాల్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయాలి. అలాగే ఆర్ట్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్/విజువలైజేషన్లో అనుభవం ఉండాలి. అదే విధంగా అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ/పబ్లిషింగ్ హౌస్/ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నుంచి బిల్ బోర్డ్, పోస్టర్, ఫోల్డర్, బుక్లెట్, ప్రెస్/మ్యాగజైన్ ప్రకటనలు మొదలైన ప్రచార సామగ్రికి బుక్ డిజైనింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్లో కనీసం 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. చివరగా ఫోటోషాప్, ఇన్డిజైన్, కోరల్డ్రా, సహా ఇతర సాఫ్ట్వేర్లపై పని చేయగల పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన నాటికి 45 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.90 వేల వరకు లభిస్తుంది.
కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి: ఈ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు మూడు నెలల పాటు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అభ్యర్థి పనితీరు బాగుంటే పొడిగింపు కూడా ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ముందుగా వచ్చిన అప్లికేషన్లను అర్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అలా షార్ట్లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి దాని ప్రకారం సెలెక్ట్ చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆఫ్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ముందుగా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అందులో అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఉంటుంది. దానిని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
- ఆ అప్లికేషన్ ఫారమ్లో ఏ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేస్తున్నారు? వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, అనుభవం అన్ని వివరాలు నమోదు చేసి సంతకం పెట్టాలి. ఫారమ్ మీద ఫొటో అతికించి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేయాలి.
- అప్లికేషన్ ఫారమ్తో పాటు మార్క్షీట్, వయసు ధృవీకరణ పత్రం, అనుభవం సర్టిఫికెట్లు, కుల ధృవీకరణ పత్రం జిరాక్స్లపైన సంతకం పెట్టి సెట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఈ అప్లికేషన్ను సంబంధిత చిరునామాకు స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపించాలి.
పోస్ట్ పంపించాల్సిన చిరునామా :
- డిప్యూటీ డైరెక్టర్,
- నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, 5
- ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఏరియా, ఫేజ్-II
- వసంత్ కుంజ్
- న్యూ దిల్లీ - 110070
ముఖ్య తేదీలు:
- దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ - ఆగస్టు 14, 2026
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - ఆగస్టు 29, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
SBIలో 9,124 జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు - డిగ్రీ పూర్తైన వారు అర్హులు!
డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైతే ఏటా రూ.1 లక్ష మీ ఖాతాలోకి!