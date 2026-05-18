గురుకులాల్లో ఇంటర్ అడ్మిషన్లు - పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక - దరఖాస్తుకు రెండు రోజులే!
- పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - బీసీ వెల్ఫేర్ కాలేజీలో సీటుకోసం అప్లై చేసుకోండిలా!
Published : May 18, 2026 at 1:31 PM IST
MJPTB Inter Admissions 2026 : తెలంగాణలో పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికిగానూ జూనియర్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల కోసం మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ నివాస విద్యా సంస్థల సొసైటీ (MJPTBCWREIS) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఏప్రిల్ 22 నుంచి ప్రారంభమైన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ మరో రెండు రోజుల్లో ముగియనుంది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన అర్హతలేంటి? ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? ఏయే కోర్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి? దరఖాస్తు ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ స్వీకరిస్తోంది MJPTBCWREIS. తగిన అర్హతలు కలిగిన స్టూడెంట్స్ మే 20 తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్షా లేకుండానే విద్యార్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. సెలక్టైన విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యతో పాటు హాస్టల్ వసతి, భోజనం, యూనిఫాంలు, బుక్స్ వంటివన్నీ ఫ్రీగానే అందిస్తారు. ఈ విద్యా సంస్థల్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్యతో పాటు ఐటీఐ, నీట్, ఎప్సెట్, సీఏ/సీపీటీ, క్లాట్ వంటి పోటీ పరీక్షలకు ఫ్రీ కోచింగ్ కూడా ఇస్తారు. ఇక ఈ కాలేజీల్లో బోధనా మాద్యమం కంప్లీట్గా ఇంగ్లిష్లో ఉంటుంది.
రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన తరగతులు, పేదరిక రేఖకు దిగువన ఉన్న ఇతర వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే లక్ష్యంతో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ నివాస విద్యా సంస్థల సొసైటీని ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 290 జూనియర్ కళాశాలలు (20 సీఓఈలతో కలిపి) విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బీసీ వెల్ఫేర్ జూనియర్ కాలేజీల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాల్లో రిజర్మేషన్ల ప్రక్రియను చూస్తే.. బీసీలకు 75శాతం, ఎస్సీలకు 15శాతం, ఎస్టీలకు 5శాతం, బీసీఈ/ఓసీలకు 2శాతం, అనాథలకు 3శాతం సీట్లు కేటాయించారు.
ఏ కోర్సులు ఉన్నాయంటే?
- తెలంగాణలో బీసీ జూనియర్ కాలేజీల్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సీఈసీ, హెచ్ఈసీ వంటి కోర్ గ్రూపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఇక వృత్తి విద్యా కోర్సుల విషయానికొస్తే.. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ & యానిమేషన్, అగ్రికల్చర్ & క్రాప్ ప్రొడక్షన్, ప్రీ-స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్, కమర్షియల్ గార్మెంట్ టెక్నాలజీ, మల్టీ పర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ (MPHW), మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫిజియోథెరపీ వంటి వాటిల్లో విద్యను అందిస్తున్నారు.
- ప్రతి కాలేజీలో నార్మల్గా ఒక్కో గ్రూపునకు 30 నుంచి 40 సీట్లు ఉంటాయి. వృత్తి విద్యా కోర్సులు వచ్చేసి 15 ఎంపిక చేసిన కళాశాలల్లో (10 బాలికలు, 5 బాలుర కళాశాలలు) అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అర్హతలు :
- బీసీ సంక్షేమ జూనియర్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తెలంగాణ నివాసి అయ్యుండాలి.
- తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం వచ్చేసి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ. 1,50,000 ఉండాలి. అదే, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే రూ. 2,00,000 మించొద్దు.
- 2026 విద్యా సంవత్సరంలో జరిగిన ఎస్ఎస్సి(SSC) లేదా తత్సమాన పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ కళాశాలలకు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.
- అంతకుముందు సంవత్సరాల్లో పదో ఉత్తీర్ణులైన వారు లేదా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే వారు అనర్హులు.
దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.200
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :
అర్హులైన విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ జూనియర్ కళాశాలలకు విద్యార్థుల ఎంపిక పూర్తిగా 2026 ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ (మార్కుల) ఆధారంగానే జరుగుతుంది.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 20.05.2026.
