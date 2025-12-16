ETV Bharat / education-and-career
చదివింది గుర్తుండాలా? - అయితే ఇలా చేయండి
పరీక్ష సమయానికి సిలబస్ పూర్తి చేయలేకపోతున్నారా? - చదివినవి మరచిపోతున్నారా? - ఇవి మీ కోసమే!
Published : December 16, 2025 at 5:09 PM IST
Better Future for Students : విద్యార్థులు ఇదీ మీ కోసమే! మీరు తరగతిలో చురుకుగా ఉండాలన్నా, చదివింది గుర్తుండాలన్నా, అందరికన్న ఎక్కువ మార్కులు రావాలన్నా మీరు చేయాల్సింది ఒక్కటే. మీ రోజువారీ జీవితంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకున్నారంటే అవే విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. విద్యార్థి దశ నుంచే మీకు మంచి అలవాట్లకు బీజం పడితే మెరుగైన భవిష్యత్తు మీ సొంతం అవుతుంది.
ఉదయమే లేవాలి : రాత్రి 11 లేక 12 గంటల వరకు మెలుకువగా ఉండకుండా తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. 10 గంటల కల్లా పడుకోని, ఉదయం 6 గంటల కల్లా నిద్ర లేవాలి. ఏదైనా పరీక్షలు ఉన్నపుడు 4 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్య చదువుకోవాలి. ఆ సమయంలో ఎలాంటి శబ్ధం ఉండదు మెదడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది. సమయానుకూలంగా నిద్రలేస్తే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కుర్చిలో కూర్చోని చదవుతుంటే నిద్ర ముంచుకు వస్తుంటుంది. అలాంటపుడు నిటారుగా కూర్చోని చదవాలి.
చదవడానికి సమయం కేటాయించండి : పరీక్షలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రోజూ ఓ గంట చదవడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 5 నిమిషాల విరామం తీసుకోవాలి. దీనివల్ల మెదడుకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. ఒత్తిడి లేకుండా చక్కగా రాయడానికి వీలవుతుంది. అన్నిటికీ మించి మీలో చేయగలననే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ కలలను నిజం చేసుకోగలుగుతారు.
నోట్స్ రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి : ఏ పనినైనా విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలంటే ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం. అందుకు ఏ రోజుకారోజు చదివింది నోటు ప్యాడ్లో నోట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల చేయాల్సిన పనులు మర్చిపోరు. చదవాల్సిన విషయాలను పాయింట్ల రూపంలో రాసుకోవాలి. తరగతిలో చెప్పిన ముఖ్యమైన పాయింట్లను రోజు నోట్సులో రాసుకోవాలి. పరీక్షకు ముందు ఈ నోట్సు మరో సారి చదువుకుంటే సిలబస్ తక్కువ వ్యవధిలోనే సులువుగా పూర్తి చేయడానికీ వీలవుతుంది. ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు సోషల్ మీడియాలో సమయాన్ని బాగా వృథా చేస్తుంటారు. మొబైల్ వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి.
మొహమాటం వీడాలి : తరగతి గదిలోని విషయాన్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి రాయడం మేలు. దీనివల్ల చదివింది ఎంత వరకు గుర్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. నేర్చుకున్నది మర్చిపోరు. తప్పలు చేసినప్పటికీ వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశము లభిస్తుంది. తెలియకపోతే ప్రశ్నలు అడిగే గొంతుక మీలో ఉండాలి. అప్పుడే ఏ పనిలోనైనా రాణించడం, కొనసాగడం జరుగుతుంది. లేకపోతే మొహమాటంతో తెలియని విషయాలు తెలుసుకోలేకపోతారు. దీంతో పరీక్షల్లో ఇబ్బందులు పడాల్సివస్తుంది. చదివినదాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేస్తు ఉండాలి. దీనివల్ల మర్చిపోరు.
పుస్తకాలు చదవాలి : మెదడు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఏ పనైనా చేయగలుతాం. జంక్ ఫుడ్ తగ్గించాలి. ప్రతిరోజు 7 నుంచి 8 గంటల వరకు నిద్రపోవాలి. రోజూ 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం లేక నడక చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. పనిని ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహాంగా చేయగలుగుతారు.
గ్రూప్స్గా లేక సింగిల్గా : కొందరు ఒంటరిగా చదవడానికి ఇష్టపడతారు. మరికొందరు స్నేహితులతో కలిసి చదవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఇబ్బందిపడకుండా ఎలా చదివితే బాగా అర్థమవుతుందో ఆ విధానాన్ని ఫాలో అవ్వడం మంచిది. మీకేమైనా డౌట్స్ వస్తే వాటిని నోట్ చేసుకుని స్నేహితులతో గానీ, ఉపాధ్యాయులతో గానీ చర్చించాలి.
పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు, ప్రేరణనిచ్చే పుస్తకాలు కూడా చదవగలగాలి. దీనివల్ల సానుకూల దృక్పథం ఏర్పడుతుంది. ఏదైనా సాధించగలనే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మంచి వ్యక్తిత్వమూ వికసిస్తుంది. కుదిరితే వారానికి లేదంటే నెలకి ఒక పుస్తకం అయినా చదవాలి.
