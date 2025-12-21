ETV Bharat / education-and-career

పుస్తకాలు కొనడమే కాదు - భద్రపరచడమూ తెలియాలి

పుస్తకాలను సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రదేశంలో పెట్టాలి - ప్రతి రెండు నెలలకోసారి బుక్​ షెల్ఫ్​​లను శుభ్రపరచాలి - తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం ముఖ్యం

A Good Book is Equal to a Good Friend
A Good Book is Equal to a Good Friend (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Books Preserving Methods : పుస్తకం లేని గది ఆత్మలేని శరీరం వంటిదని మార్కస్ తుల్లియస్​ సిసిరో చెప్పినట్టు పుస్తకాలను చదవని వారు జ్ఞానాన్ని పెంచుకోలేరు. వారికి తెలిసిందే నిజమనే భ్రమలో ఉంటారు. ఓ మంచి పుస్తకం - ఓ మంచి స్నేహితుడి లాంటిది. ఒక మంచి స్నేహితుడి నుంచి ఎంతైతే నేర్చుకోవచ్చో, ఓ మంచి పుస్తకం నుంచి కూడా అంతే నేర్చుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా, పుస్తకాల పురుగులు మన చుట్టూ చాలా మందే ఉన్నారు. పుస్తక పఠనం చేయడానికి విశేషమైన ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.

ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ కొనసాగుతోంది. చాలా మంది పదుల సంఖ్యలో పుస్తకాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరికొంతమందైతే ఇంట్లో మినీ గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అయితే మెయింటనెన్స్​ సరిగ్గా లేకపోతే అంతా వృథానే. ఎందుకంటే పుస్తకాలు బాగా కొంటారు. సమయం దొరికినప్పుడు చదవచ్చని ఊరుకుంటారు. కానీ ఆ సమయం ఎప్పుడొస్తుందో తెలీదు. జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దశాబ్దాల పాటు పుస్తకాలను భద్రతగా కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కదిలించకుండా ఎక్కువ రోజులు పెడితే : ఏ వస్తువులనైనా కదిలించకుండా ఒకే చోట పెడితే దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతుంది. ఇలా దుమ్ము దులపకుండా అలాగే ఉంచితే బుక్స్​ తొందరగా పాడవుతాయి. వాటిపై బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు చేరి వాసన వస్తాయి. మార్కెట్లో డస్ట్​ జాకెట్స్​ అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని పుస్తకాలపై కప్పితే సరిపోతుంది. లేకపోతే పుస్తకాల కాగితాలు చిరిగిపోవడం, రంగు మారడం, నాణ్యత కోల్పోడం వంటివి జరుగుతాయి.

గది ఉష్ణోగ్రత ముఖ్యమే : సాధారణంగా గది ఉష్ణోగ్రత 18 నుంచి 20 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. 40 నుంచి 50 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు. అయితే గదిలో అధిక తేమ ఉంటే ఫంగస్​, తక్కువ తేమ వల్ల కాగితానికి పగుళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. పుస్తకాలపై నేరుగా సూర్యుని కిరణాలు పడకూడదు. ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టకూడదు. నిటారుగా పెట్టాలి. తొందరగా తీసుకోవడానికి సులభంగా అందేలా ఉంటుంది. బుక్స్​ చివర్లో పెట్టడానికి బుక్స్ ఎండ్స్​ కూడా చాలా ముఖ్యం.

రెండు నెలలకోసారి శుభ్రం చేయాలి : కనీసం పుస్తకాలు అమర్చిన ప్రదేశాన్ని ప్రతి రెండు నెలలకోసారి కచ్చితంగా శుభ్రం చేయాలి. చేతులకు బదులుగా మృదువైన బ్రష్​లు, వాక్యూమ్​ క్లీనర్లు, వస్త్రాలను ఉపయోగించడం మంచిది. పుస్తకాలను ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా, 180 డిగ్రీలకు మించకుండా తీయాలి. దీనివల్ల బుక్​ స్పైన్​ దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. - బి.రాఘవేంద్ర, గ్రేడ్‌-3 లైబ్రేరియన్‌

అదిరిపోయిన సెల్ఫీ బూత్​ : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలోని బుక్​ ఫెయిర్​లో సెల్పీ బూత్​ను ఏర్పాటు చేశారు. దానిని పుస్తకాల గోడలా తీర్చిదిద్దారు. దాంతో వినియోగదారులకు ఫొటోలు దిగేందుకు మంచి స్పాట్​గా మారింది. బుక్​ లవర్స్​ అక్కడ ఫొటోలు దిగడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

బుక్‌మార్క్‌లు ముఖ్యమే : ఎక్కడ పుస్తక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినా పుస్తకాలు కొనుగోలు చేస్తా. ఇంట్లో మినీ గ్రంథాలయం ఏర్పాటైంది. మొదట్లో పుస్తకాలు త్వరగా పాడయ్యేవి. జాగ్రత్తలు పాటించా. చదివిన తర్వాత మడత పెట్టొద్దు. కాగితాలు త్వరగా పాడవుతాయి. వీటికి ‘బుక్‌ మార్క్‌’లు ఉపయోగించాలి. మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయని యువ రచయిత సిద్థార్థ చెబుతున్నారు.

YUVA :'పుస్తక' పేరిట మోడ్రన్ లైబ్రరీ - ప్రతి పుస్తకంపై చర్చించే వెసులుబాటు

మీ బిహేవియర్​లో మార్పు తీసుకువచ్చే బెస్ట్​ బుక్స్​! ఈ పుస్తకాలు చదివితే లైఫ్​ ఛేంజ్! - Best Personality Development Books

TAGGED:

A GOOD BOOK EQUAL TO GOOD FRIEND
WHY SHOULD BOOKS BE PRESERVED
HOW TO SAVE BOOKS
పుస్తకాలను ఎలా భద్రంగా దాచాలి
HOW TO PRESERVE BOOKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.